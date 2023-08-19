السبت, أغسطس 19, 2023
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بعد انتشار مقطعها الجنسي.. تحرش جماعي بفاطمة الخالدي في العراق (فيديو)

ظهرت فاطمة الخالدي في أحد المتنزهات العامة بالعراق، ولاحقها الشباب بمجرد التعرف عليها وتحرشوا بها لفظيا وعبر التصوير ما جعلها تخاف وترتتبك بشدة وتفر من المكان

كتب باسل سيد
بعد انتشار مقطعها الجنسي.. تحرش جماعي بفاطمة الخالدي في العراق
فاطمة الخالدي
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بمقطع فيديو، يوثق تجمهر عدد كبير من الشباب العراقيين حول المشهورة العراقية فاطمة الخالدي، ومحاولة التحرش بها داخل أحد المتنزهات العامة بالعراق.

ويأتي هذا بعد انتشار المقطع الجنسي المسرب لفاطمة الخالدي، والضجة الكبيرة التي أثارها بعد التأكد من هويتها وأنها هي من ظهرت بالفعل عارية تماما في الفيديو، حيث اعترفت بالأمر وطلبت وقف تداول المقطع وقالت إن صديقة لها هي من سربته.

التحرش بفاطمة الخالدي في العراق

ويظهر المقطع المتداول حديثا والذي رصدته (وطن) فاطمة الخالدي، وهي تسير إلى جانب شاب لم تضح هويته، داخل أحد المتنزهات العامة في العراق.

@usuauau06

منو لهسه مشايف الفيديو 😂 #فاطمة_الخالدي #فاطمه_الخالدي #فاطمة_الخالدي_صارت_ترند🥺❤️ #فاطمة_الخالدي😂 #شعب_الصيني_ماله_حل😂😂

♬ تسجيل دخول – ياهلا بالصكر – 2tci

وبمجرد تعرف أحد الشباب عليها في المكان أخرج جواله وصورها، وبدأ عدد كبير من الشباب في ملاحقتها ومحاولة التحرش بها.

وظهر ارتباك كبير وتوتر على ملامح فاطمة الخالدي، أثناء ملاحقة الشباب لها، وحاول الشاب الذي كان يتواجد برفقتها سحبها من المكان سريعا والمغادرة.

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تحرش جماعي بفاطمة الخالدي
تحرش جماعي بفاطمة الخالدي

فيديو فاطمة الخالدي الجنسي المسرب يتسبب لها بأزمة

ومنذ انتشار المقطع الفاضح المسرب لفاطمة الخالدي، واسمها يتصدر محركات بحث جوجل ومواقع التواصل في العراق، وسط فضيحة كبيرة لحقت بها.

وخرجت فاطمة الخالدي، عقب تسريب الفيديو وهي منهارة وتوضح أن صديقة لها كانت تتواجد معها (ويجلسون على راحتهم) حسب وصفها، هي من سربت هذا المقطع.

فيما اتهمها آخرون بأنها كانت تقيم علاقة جنسية غير شرعية مع أحد الأشخاص وأنه هو من صورها، وظهرت فاطمة الخالدي في المشاهد الإباحية المذكورة، غير مبالية بالشخص الثاني بينما كان يُوثّق اللحظات الحميمية بينهما داخل غرفة، حيث يمكن بسهولة رصد “خرطوم شيشة” مرمي في أرجاء المكان.

وعلى تيك توك تحديدًا، حيث تُشارك فاطمة الخالدي مقاطع فيديو متنوعة لها، لم تكشف المؤثرة العراقية الشابة عن تفاصيل المقطع المسرّب لكنها شاركت فيديو به صورة لها مرتدية الحجاب مع تعليق قالت فيه “ياربّ ساعدني”.

المصدرتيك توك، رصد وتحرير وطن

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