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الهدهد

“إن كنت رجلا”.. ناشط علوي يتحدى بشار الأسد ويفضح زوجته أسماء (فيديو)

أيمن فارس من الطائفة العلوية ويقيم في الساحل السوري، قال لبشار الأسد: اذهب وأظهر رجولتك على إسرائيل التي تضربك دائما، وزوجتك "اسماء" سرقت الساحل والمساعدات

كتب خالد الأحمد
أيمن فارس
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وطن- مع ارتفاع وتيرة الاحتجاجات التي تعم أنحاء مختلفة من سوريا ضد نظام الأسد تداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لناشط سوري من الطائفة العلوية يدعى “أيمن فارس”، يتحدى رأس النظام بشار الأسد من قلب الساحل السوري، الواقع تحت سيطرته متهماً إياه وزوجته بسرقة أموال السوريين والمساعدات.

وقال أيمن فارس من الطائفة العلوية ويقيم في الساحل السوري، إن “بشار الأسد ليس لديه هم إلا أيمن فارس”، وأضاف بنبرة تهديد : “إذا كنت رجلاً فتعال أنت لا كلابك لاعتقالي.. إذا استطعت أن تأخذني أنت وكلابك فلا تقصر.”

العلوي أيمن فارس يسب بشار الأسد ويتحداه
العلوي أيمن فارس يسب بشار الأسد ويتحداه

العلوي أيمن فارس يسب بشار الأسد ويتحداه وزوجته

وأضاف الناشط العلوي في الفيديو الموجه لبشار وأثار جدلا واسعا: “بدل أن “تتمرجل” –تصطنع القوة- على شخص يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي، اذهب وتمرجل على اسرائيل التي تقصفك كل يوم.. وزوجتك التي نهبت الساحل وجوعت أهله وأفقرتهم بشكل متعمد.”

وعاود فارس تهديده مخاطباً بشار الأسد: “بلط البحر وماني سائل عنك أو عن أكبر شخص يأكل ويشرب على الكرة الأرضية.”

واستدرك مواصلاً تهديده: “أرسل لي كل الأجهزة الأمنية وأفرعه بمئات الألوف وهم لحماية كرسيك الضعيف الهش”، وبنبرة تهديد بالانتحار أضاف:” إذا كانوا يستطيعون أخذي حياً فلا يقصروا”.

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وتابع أيمن فارس هجومه على رأس النظام:” لم يفقر الشعب السوري إلا أنت وزوجتك وأموالكم وهي بمئات المليارات في الخارج والمساعدات التي جاءت لزوجتك أسماء الأسد للسوريين من دول الخليج ودول العالم أثناء الزلزال تم نهبها، وبيعت للتجار الكبار ” المافيا” في سوريا ولم تستفد أسرة ” شهيد” منها” –حسب تعبيره .

وطالب أيمن فارس، بشار الأسد بتقديم ربطة خبز على الأقل لعائلات قتلى ميليشيا أسد الذين باعهم وقبض سعرهم، حسب وصفه مشيراً إلى أن تلك العائلات لم تحصل على أي مساعدة منذ نحو سنة.

وختم فارس: “أنا أتحداك وضدك وضد زوجتك وما تستطيع فعله فلا تقصر.”

بشار الأسد
بشار الأسد

معاناة السوريين تتفاقم

وازدادت في الآونة مع تفاقم معاناة السوريين نبرة الانتقاد التي طالت نظام الأسد في أماكن سيطرته، ووصفها البعض بـ”ثورة الجياع” وليس الكرامة.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيا أسد حالة من الغليان الشعبي وخاصة في الساحل السوري، بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

وسط دعوات من قبل حركات شعبية تنشط داخل تلك المناطق لتنفيذ عصيان مدني وإضراب عام والخروج بمظاهرات سلمية ضد النظام السوري.

وكانت الإعلامية الموالية له “لمى توفيق عباس” قد ظهرت قبل أسابيع في فيديو تنتقد فيه القيادة والحكومة ومجلس الشعب، متهمة سلطة الأسد وحلفائها -في إشارة إلى الروس والإيرانيين- بتدمير سوريا وتهجير أهلها بشكل ممنهج.

وعبرت لمى عباس في الفيديو المشار إليه عن استياءها من أداء النظام، ودعت جميع أبناء الشعب السوري للقيام بثورة ضده، وذلك احتجاجاً على الوضع الاقتصادي والمعيشي المزري الذي وصلت إليه البلاد.

ونشرت “لمى عباس” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فيما بعد مقطع فيديو جديد، قالت إنه لقوات الأمن التابعة للنظام السوري وهي تحاول اقتحام منزلها واعتقالها، وذلك عقب توجيهها انتقادات غير مسبوقة ضدهم.

وعلقت على المقطع قائلة: “تم اقتحام منزلي ومحاولة اعتقالي موجوداً.. الساعة الثانية بعد منتصف الليل دون إذن قضائي أو أي مذكرة إحضار.. سنبقى صوت الشعب.. تحيا سوريا“.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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