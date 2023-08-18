نيمار يرتدي شارة الصليب وهو قادم إلى السعودية ويثير جدلاً واسعاً! (شاهد)

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وطن – أثار النجم البرازيلي نيمار، الجدل بين المغردين العرب، بارتدائه قلادة تحمل شارة الصليب، وهو في طريقه عبر طائرة خاصة فخمة إلى السعودية، للانضمام إلى نادي الهلال السعودي.

ويمتد عقد نيمار مع الهلال لعامين براتب 2.5 مليون إسترليني (11.7 مليون ريال سعودي) أسبوعياً، (561 مليون ريال في الموسم الواحد).

ونشر نادي الهلال السعودي عبر منصة X “تويتر سابقا”، فيديو وصور من توجه اللاعب الى السعودية عبر طائرة خاصة، حيث انضم للنادي مؤخراً، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر “الهلال” السعودي، فيديو من داخل طائرة نيمار، يحيي جماهير النادي قائلاً: “هيـا بنا إلى الريـاض”.

ووجه مغرّدون انتقادات للنجم البرازيلي نيمار، بسبب ظهوره وهوي يرتدي قلادة حول عنقه، تحمل شارة الصليب. معتبرين أنّه لا يجب أن ترفع هكذا شارات في بلاد الحرمين.

كما شارك نيمار صورة قبل انطلاقه الى السعودية، عبر حسابه في انستغرام.

View this post on Instagram A post shared by Neymar Jr Site (@neymarjrsiteoficial)

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وكان نيمار طلب من نادي الهلال 8 سيارات فخمة لتكون في مرآبه بالمملكة. وفقًا لصحيفة The Sun البريطانية

وكشفت صحيفة The Sun، النقاب عن قائمة واسعة من الطلبات التي تشمل، بالإضافة إلى السيارات، منزل به 25 غرفة نوم، وثلاث حمامات ساونا. وكذلك مسبح لا تقل مساحته عن 40 × 10 متر، وطائرة خاصة.