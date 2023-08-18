الجمعة, أغسطس 18, 2023
الرئيسيةحياتنانيمار يرتدي شارة الصليب وهو قادم إلى السعودية ويثير جدلاً واسعاً! (شاهد)
حياتنا

نيمار يرتدي شارة الصليب وهو قادم إلى السعودية ويثير جدلاً واسعاً! (شاهد)

نشر "الهلال" السعودي فيديو من داخل طائرة نيمار، يحيي جماهير النادي قائلاً: "هيـا بنا إلى الريـاض"

كتب أنس السالم
- Advertisement -

وطن – أثار النجم البرازيلي نيمار، الجدل بين المغردين العرب، بارتدائه قلادة تحمل شارة الصليب، وهو في طريقه عبر طائرة خاصة فخمة إلى السعودية، للانضمام إلى نادي الهلال السعودي.

ويمتد عقد نيمار مع الهلال لعامين براتب 2.5 مليون إسترليني (11.7 مليون ريال سعودي) أسبوعياً، (561 مليون ريال في الموسم الواحد).

ونشر نادي الهلال السعودي عبر منصة X  “تويتر سابقا”، فيديو وصور من توجه اللاعب الى السعودية عبر طائرة خاصة، حيث انضم للنادي مؤخراً، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.

نيمار يتوجه الى السعودية للانضمام الى الهلال مرتدياً قلادة تحمل شارة الصليب
نيمار يتوجه الى السعودية للانضمام الى الهلال وهو يرتدي قلادة تحمل شارة الصليب

ونشر “الهلال” السعودي، فيديو من داخل طائرة نيمار، يحيي جماهير النادي قائلاً: “هيـا بنا إلى الريـاض”.

ووجه مغرّدون انتقادات للنجم البرازيلي نيمار، بسبب ظهوره وهوي يرتدي قلادة حول عنقه، تحمل شارة الصليب. معتبرين أنّه لا يجب أن ترفع هكذا شارات في بلاد الحرمين.

نيمار في طريقه الى السعودية
نيمار في طريقه الى السعودية

كما شارك نيمار صورة قبل انطلاقه الى السعودية، عبر حسابه في انستغرام.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Neymar Jr Site (@neymarjrsiteoficial)

- Advertisement -

وكان نيمار طلب من نادي الهلال 8 سيارات فخمة لتكون في مرآبه بالمملكة. وفقًا لصحيفة The Sun البريطانية

8 سيارات فخمة طلبها نيمار من نادي الهلال السعودي
نيمار طلب 8 سيارات فخمة من نادي الهلال السعودي لتكون في مرآبه بالمملكة

وكشفت صحيفة The Sun، النقاب عن قائمة واسعة من الطلبات التي تشمل، بالإضافة إلى السيارات، منزل به 25 غرفة نوم، وثلاث حمامات ساونا. وكذلك مسبح لا تقل مساحته عن 40 × 10 متر، وطائرة خاصة.

 

المصدررصد وطن (تويتر) + مواقع الكترونية

اقرأ أيضاً

رياضة

8 سيارات فخمة طلبها نيمار من نادي الهلال السعودي.. يجب أن تكون في مرآبه (صور)

رياضة

كم راتب ياسين بونو في الهلال السعودي؟.. الصفقة تأكدت ولحق بنيمار رفقة ميتروفيتش

الهدهد

نيمار يبرر انتقاله للهلال السعودي ويكشف عن السخرية من رونالدو بعد انتقاله إلى النصر

الهدهد

نيمار سعيد برؤية الوليد بن طلال وضحكات متبادلة في أول لقاء بينهما (فيديو)

رياضة

منزل بالخدم وطائرة خاصة.. نيمار ينضم إلى نادي الهلال السعودي بشروط خاصة جدا

رياضة

الهلال السعودي يتوصل إلى اتفاق مع البرازيلي نيمار.. كم سيتقاضى سنوياً؟!

رياضة

ضعف راتب باريس .. الهلال السعودي يغري البرازيلي نيمار بهذا العرض للحصول على خدماته

حياتنا

مؤثرة برازيلية تفضح نيمار وتكشف عن ممارسته الجنس مع هذا الرجل الشهير! (شاهد)

رياضة

عقب انتهاء عطلته.. نيمار يتعرض لانتكاسة جديدة مع باريس سان جيرمان

رياضة

موعد الهلال ضد غوريكا الودية والتشكيلة والقنوات الناقلة

رياضة

موعد مباراة الهلال ضد فيلدين في وديات الأندية والتشكيلة

حياتنا

تغريم نيمار 3.3 مليون دولار بسبب تلويثه الفج للبيئة.. هذا ما فعله وأغضب السلطات!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ما قصة المنزل الأحمر الذي احترق كل شيء حوله ولم تقترب منه النيران في هاواي!

بالكمّة العمانية.. أحدث ظهور للسلطان هيثم بن طارق من ألمانيا

شروط طلاق ميغان ماركل من الأمير هاري بعد توتر العلاقة بينهما!

مفاجأة مدوية.. استراتيجية وزارة الإعلام السعودية توصي بالتعاقد مع منظمتين تفضحان قمع ابن سلمان

تطور خطير.. فصيل إماراتي في اليمن يتهم السعودية بدعم الإرهاب وتهريب سجناء القاعدة

التفاصيل الكاملة لمصرع 15 سائق شاحنة على الحدود المصرية السودانية بسبب الحر.. من المسؤول؟

توتر في كل السجون.. نفير فلسطيني نصرة للأسرى بعد أحداث سجن النقب

هذا مصير مضيفة الطيران الإيطالية التي قبض عليها ومعها مخدرات في السعودية (صور)

الأولى منذ استعادة العلاقات.. ما أهمية زيارة وزير الخارجية الإيراني للسعودية؟

موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام ألميريا والتشكيلة في الدوري الإسباني

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC