ندى الكامل تحاول استفزاز طليقها “الفيشاوي” بصور مثيرة مع زوجها الجديد! (شاهد)

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وطن – نشرت ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، صوراً جريئة، وبملابس مثيرة، مع زوجها الجديد المدعو أحمد خالد من الجونة.

وتظهر ندى الكامل في بعض الصور التي نشرتها على حسابها في انستغرام، مرتدية ملابس فاضحة، تكشف بطنها، وتغطي صدرها.

كما ظهرت في صورٍ أخرى مع زوجها الجديد، كاشفةً عن صدرها بملابسها المثيرة.

وكانت ندى الكامل، كشفت عدة مفاجآت حول ارتباطها مؤخراً بشاب يدعى أحمد خالد.

وفتحت ندى الكامل مجالاً لمتابعيها الذين يتجاوز عددهم الـ200 ألف، بأن يطرحوا عليها أسئلة عبر خاصية ask على انستجرام.

وكان أول سؤال كشف عن مفاجأة هو “هتتجوزوا متى؟”، لتجيب طليقة أحمد الفيشاوي: “متجوزين من شهر”.

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كما تحدثت ندى الكامل عن فرق السن بينها وبين أحمد خالد قائلة: “مش أصغر مني بـ10 سنين.. الفرق بينا سنتين بس”.

كما كشفت ندى الكامل أن زوجـها الجديد نصف مصري ونصف سويسري، ووالده من دمياط مثلها.

جدير بالذكر أن ندى الكامل انفصلت عن أحمد الفيشاوي عن شهر ديسمبر لعام 2021.