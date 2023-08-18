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حياتنا

ندى الكامل تحاول استفزاز طليقها “الفيشاوي” بصور مثيرة مع زوجها الجديد! (شاهد)

كانت ندى الكامل كشفت عدة مفاجآت حول ارتباطها مؤخراً بشاب يدعى أحمد خالد

كتب أنس السالم
ندى الكامل طليقة الفيشاوي مع زوجها الجديد
ندى الكامل طليقة الفيشاوي مع زوجها الجديد
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وطن – نشرت ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، صوراً جريئة، وبملابس مثيرة، مع زوجها الجديد المدعو أحمد خالد من الجونة.

وتظهر ندى الكامل في بعض الصور التي نشرتها على حسابها في انستغرام، مرتدية ملابس فاضحة، تكشف بطنها، وتغطي صدرها.

ندى الكامل بملابس فاضحة
ندى الكامل بملابس فاضحة

كما ظهرت في صورٍ أخرى مع زوجها الجديد، كاشفةً عن صدرها بملابسها المثيرة.

ندى الكامل مع زوجها الجديد
ندى الكامل مع زوجها الجديد

وكانت ندى الكامل، كشفت عدة مفاجآت حول ارتباطها مؤخراً بشاب يدعى أحمد خالد.

وفتحت ندى الكامل مجالاً لمتابعيها الذين يتجاوز عددهم الـ200 ألف، بأن يطرحوا عليها أسئلة عبر خاصية ask على انستجرام.

وكان أول سؤال كشف عن مفاجأة هو “هتتجوزوا متى؟”، لتجيب طليقة أحمد الفيشاوي: “متجوزين من شهر”.

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طليقة الفيشاوي فاجأت الجمهور بأنها متزوجة وليست مخطوبة
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كما تحدثت ندى الكامل عن فرق السن بينها وبين أحمد خالد قائلة: “مش أصغر مني بـ10 سنين.. الفرق بينا سنتين بس”.

ندى الكامل وزوجها الجديد
ندى الكامل وأحمد خالد

كما كشفت ندى الكامل أن زوجـها الجديد نصف مصري ونصف سويسري، ووالده من دمياط مثلها.

جدير بالذكر أن ندى الكامل انفصلت عن أحمد الفيشاوي عن شهر ديسمبر لعام 2021.

ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاويwatanserb.com
ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي

 

المصدررصد وطن - انستغرام

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