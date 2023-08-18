موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء والتشكيلة في الدوري السعودي الممتاز

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وطن- تتنظر جماهير كرة القدم السعودية والعربية، مباراة الهلال ضد الفيحاء، السبت، في منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (الملك فهد)، مباراة الهلال ضد الفيحاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

كما وستكون المباراة بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت مصر (القاهرة)، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً.

وستبث أحداث مباراة الهلال السعودي والفيحاء، عبر شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، الناقل الحصري لمنافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم.

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كما وسيعلق على مجريات المباراة بين كلا الفريقين في منافسات الدوري السعودي (روشن)، المعلق السعودي عبد الله الغامدي.

تشكيلة الهلال ضد الفيحاء

وسيلعب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام الفيحاء، في منافسات الدوري السعودي الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

دفاع التشكيلة: محمد البريك، جحفلي (كوليبالي)، علي آل البليهي، ناصر الدوسري.

خط الوسط: مصعب الجوير، روبن نيفيس، مالكوم، سالم الدوسري.

مركز الهجوم: ميشال ديلغادو، عبد الله الحمدان.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي روشن

وجاء فريق الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي) في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي. برصيد 3 نقاط، كما وبفارق 3 نقاط عن أهلي جدة المتصدر برصيد 6 نقاط.

كما وآتى فريق الفيحاء المنافس في المركز الخامس برصيد 3 نقاط حتى الآن.