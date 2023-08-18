الجمعة, أغسطس 18, 2023
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حياتنا

من مرتفعات صلالة.. لينا خالد تحتسي “الكرك” في هذه المنطقة الجبلية ليلاً

من بين المناطق الخضراء وشلالات المياه العذبة: لينا خالد تعيش تجربة تخييم لا تُنسى وتُعدّ مشروب الكرك الدافئ في الهواء الطلق.

كتب فهمي الورغمي
من مرتفعات صلالة.. لينا خالد تحتسي
لينا خالد تحتسي "الكرك"
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وطن- تُواصل صانعة المحتوى العمانية “لينا خالد” الاستمتاع بزيارتها لصلالة، حيث شاركت تفاصيل مغامرتها مع متابعيها على حسابها في موقع إنستغرام.

ومن المناطق الخضراء في ظفار وشلالات المياه العذبة، قرّرت “لينا” مشاركة متابعيها مغامرة تخييم ليلية قامت بها خلال الأيام الماضية في صلالة.

ونشرت المؤثرة العمانية الشابة مقطع فيديو في حسابها على إنستغرام، ظهرت فيه وهي تُخيّم على إحدى مرتفعات صلالة بينما كانت تعدّ مشروب الكرك المشهور.

لينا خالد وهي تُخيّم على إحدى مرتفعات صلالة
لينا خالد وهي تُخيّم على إحدى مرتفعات صلالة

ومن المعروف عن الكرك أنه من المشروبات الدافئة التي عادة ما يلجأ إليها مواطنو الخليج في فصل الشتاء البارد. لكن يبدو أن نسمات خريف صلالة دفعت “لينا” لإعداد “الكرك” الخاص بها في رحلة التخييم الليلية.

لينا خالد تُعدّ مشروب “الكرك”

ويشتهر مشروب شاي الكرك الدافئ اللذيذ في دول الخليج بشكل عام وفي سلطنة عمان بشكل خاص، وذلك طوال العام و خلال فترة فصل الشتاء.

ويختلف إعداد ” الكرك” من منطقة لأخرى ولكن غالبا يتم إعداده بغلي أوراق الشاي من ثم إضافة الحليب مع نكهات مثل الهيل والزعفران والبعض الآخر قد يضيف عليه القرفة والزنجبيل.

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وهي طريقة شاركتها المؤثرة العمانية مع متابعيها في مقطع فيديو وعبر خاصية ستوري على إنستغرام.

المصدرانستجرام ، وطن

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