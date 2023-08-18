مغاربة يُرغمون مراهقاً بلجيكياً على تقبيل أقدامهم.. حقيقة مقطع مثير للجدل

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وطن- تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في بلجيكا، ما زعمت أنه إرغام مهاجرين مغاربة مراهقاً بلجيكيا على الجثوّ على ركبتيه وتقبيل أقدامهم بطريقة عنصرية مستفزة.

ويظهر في مقطع فيديو متداول، مجموعة مراهقين، يُرغمون مراهقاً على النزول على ركبتيه لتقبيل أقدامهم الحافية بطريقة مهينة ومستفزة.

وجاء في التعليق المصاحب لمقطع الفيديو “مغاربة يرغمون مراهقاً في بلجيكا على الركوع وتقبيل أقدامهم”.

ولم يتسنّ لـ “وطن” التثبّت بشكل مستقل من هوية الأشخاص الموجودين في مقطع الفيديو أو الادعاءات المتداولة في حقّهم. كما لم تتأكد وطن من تاريخ ومكان تنزيل مقطع الفيديو.

🇧🇪 | EN BÉLGICA: Migrantes marroquíes obligan a un joven a arrodillarse y besar sus pies. El incidente genera debate sobre integración y respeto mutuo. pic.twitter.com/vGTG2pKBs5 — UHN Plus (@UHN_Plus) August 17, 2023

جدير بالذكر أن عدداً من الحكومات الأوروبية مثل في إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا، كانت قد اتخذت منذ السنوات الماضية قوانين صارمة في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين، سواء بالترحيل إلى بلدانهم أو بتشديد الحماية الأمنية على السواحل.