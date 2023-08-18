الجمعة, أغسطس 18, 2023
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مغاربة يُرغمون مراهقاً بلجيكياً على تقبيل أقدامهم.. حقيقة مقطع مثير للجدل

التفاصيل الكاملة وراء الحادثة المثيرة التي أثارت الجدل في بلجيكا: كيف تم إكراه مراهق بلجيكي على تقبيل أقدام مجموعة من المغاربة؟

كتب فهمي الورغمي
مغاربة يُرغمون مراهقاً بلجيكياً على تقبيل أقدامهم.. حقيقة مقطع مثير للجدل
مراهق بلجيكي يقبل أقدام مغاربة
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وطن- تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في بلجيكا، ما زعمت أنه إرغام مهاجرين مغاربة مراهقاً بلجيكيا على الجثوّ على ركبتيه وتقبيل أقدامهم بطريقة عنصرية مستفزة.

ويظهر في مقطع فيديو متداول، مجموعة مراهقين، يُرغمون مراهقاً على النزول على ركبتيه لتقبيل أقدامهم الحافية بطريقة مهينة ومستفزة.

وجاء في التعليق المصاحب لمقطع الفيديو “مغاربة يرغمون مراهقاً في بلجيكا على الركوع وتقبيل أقدامهم”.
ولم يتسنّ لـ “وطن” التثبّت بشكل مستقل من هوية الأشخاص الموجودين في مقطع الفيديو أو الادعاءات المتداولة في حقّهم. كما لم تتأكد وطن من تاريخ ومكان تنزيل مقطع الفيديو.

جدير بالذكر أن عدداً من الحكومات الأوروبية مثل في إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا، كانت قد اتخذت منذ السنوات الماضية قوانين صارمة في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين، سواء بالترحيل إلى بلدانهم أو بتشديد الحماية الأمنية على السواحل.

المصدرتويتر، وطن

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