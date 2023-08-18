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ما قصة المنزل الأحمر الذي احترق كل شيء حوله ولم تقترب منه النيران في هاواي!

أسفرت حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت جزر هاواي عن مصرع أكثر من 110 أشخاص وعشرات المصابين والمفقودين

كتب أنس السالم
المنزل الأحمر الذي نجا من حرائق الغابات في هاواي
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وطن – وسط آثار الدمار التي خلفتها حرائق الغابات التي اجتاحت جزر هاواي، بقي “المنزل ذو السقف الأحمر” المكون من طابقين شامخًا بجدرانه البيضاء، في مشهدٍ أثار تساؤلاتٍ عن سبب عدم اقتراب النيران منه، ونجاته من الحرائق التي أتت على الأخضر واليابس من حوله .

من مدينة لاهاينا التي احترقت بالكامل في غرب جزيرة “ماوي” بولاية هاواي، وعلى قطعة أرض تطل على المحيط، نجا المنزل الأحمر -كما اصطلح عليه- بأعجوبة من حرائق الغابات التي دمرت مدينة لاهاينا بالكامل.

المنزل الأحمر الناجي من حرائق هاواي
المنزل الأحمر الناجي من حرائق هاواي

في الصور التي نشرت على الشبكات الاجتماعي، ومواقع الانترنت، يمكن ملاحظة المنزل الأحمر المطل على المحيط، ولم يتضرر شيء منه جراء الحرائق، فيما نشاهد سيارة من نوع جيب مركونة أمام المنزل.

وما زادَ من حيرة من شاهد صور المنزل، هو تلك المساحة الخضراء المحيطة بالمنزل، والتي ظلت على قيد الحياة. ويبدو أنها نجحت في تجاوز الحريق، بخلاف المناطق المحيطة التي اتت عليها النيران.

حرائق هاواي تسببت بمصرع أكثر من 110 أشخاص وعشرات المصابين والمفقودين
حرائق هاواي تسببت بمصرع أكثر من 110 أشخاص وعشرات المصابين والمفقودين

سر بقاء المنزل الأحمر صامداً بوجه حرائق الغابات في هاواي

وقالت “باتي تامورا”، التي تمتلك عائلتها هذا البيت “الأسطوري” إن الفضل في بقائه يعود إلى جدرانه الخرسانية السميكة التي لا تحترق. على عكس الأبنية في محيطه.

كما أضافت السيدة البالغة من العمر 67 عاماً، لصحيفة “سان فرانسيسكو كرونيكل” أن المنزل بناه جدها، الذي كان يعمل في مصنع سكر قريب، في الخمسينات من القرن الماضي، بهدف الاستمتاع بتقاعده.

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اثار مدمرة لحرائق هاواي
اثار مدمرة لحرائق هاواي

وأوضحت أنه “بنى المنزل من الإسمنت بسبب الحشرات والعفن الجاف المنتشر في هاواي”.

وقالت: “أنا متأكدة من أن البيت نجا بسبب مهارات جدي في البناء”.كما نقلت العربية نت 

ورغم بدء تراجع حدة الحرائق، إلا أن السلطات تحذر من أن “الرقم المحزن” للضحايا (110 أشخاص وعشرات المصابين والمفقودين) سيشهد ارتفاعا مؤكدا. مع استمرار عمل فرق البحث والإنقاذ، في مساحات من الأراضي المدمرة.

وقد طالت حرائق الغابات المميتة في ولاية هاواي الحيوانات أيضا.

وتم الإعلان عن وجود نحو 3 آلاف حيوان في عداد المفقودين. وفقا لـ”جمعية ماوي الإنسانية”، التي تعمل على مداواة الحيوانات التي تضررت من جراء الكارثة.

حرائق هاواي طالت الحيوانات ايضاً
حرائق هاواي طالت الحيوانات ايضاً

 

المصدررصد وطن - العربية

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