قصة السيدة التي أرسلت السم إلى ترامب تنتهي بالإدانة.. هكذا عاقبتها المحكمة

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وطن- أصدرت محكمة أمريكية، حكما بحبس سيدة لمدة 22 سنة، وذلك بعد إدانتها بإرسال رسالة في 2020 إلى الرئيس الأمريكي حينذاك دونالد ترامب تحوي مادة الريسين شديدة السميّة.

باسكال فيرييه التي تبلغ من العمر 55 عامًا وتحمل الجنسيتين الفرنسية والكندية، أقرّت بالذنب في يناير الماضي، بانتهاك حظر مفروض على حيازة أسلحة بيولوجية محظورة، وفق شبكة بي بي سي.

واعترفت فيرييه بأنها استخرجت مادة الريسين، وهي بروتين نباتي شديد السمية، من بذور حبوب الخروع في منزلها في كيبيك في سبتمبر/أيلول 2020.

وأرسلت في الشهر نفسه من كندا إلى البيت الأبيض، رسالة إلى ترامب تحوي المادة السامة، ورسائل أخرى تحوي السم إلى 8 من مسؤولي إنفاذ القانون في ولاية تكساس.

ولا يوجد ترياق معروف للريسين. ووفقا للجرعة، يمكن أن تتسبب في الوفاة في غضون 36 إلى 72 ساعة ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

رسالة تهديد

واحتوت رسالة السيدة إلى ترامب “لغة تهديدية”، ودعته خلالها للانسحاب من الانتخابات لتي كانت مرتقبة آنذاك، وجاء في الرسالة: “وجدت اسمًا جديدًا لك: (المهرج الطاغية القبيح) آمل أن يعجبك.. إذا لم ينجح الأمر، سأجد وصفة أفضل لسم آخر، أو قد أستخدم مسدسي عندما أكون قادرة على المجيء. استمتع”.

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وفي الفترة التي أرسلت فيها رسالتها، قالت فيرييه عبر موقع “تويتر”، إنه يجب أن يعمد أحدهم إلى إطلاق النار على ترامب في وجهه.

ووفق القانون الأمريكي، فإنّتهديد رئيس الولايات المتحدة جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس 5 سنوات.

بدورها، قالت وزارة العدل إنه في العام 2019 تم توقيف فيرييه في تكساس لنحو 10 أسابيع بسبب حيازة أسلحة، وأثار هذا الأمر نقمة لديها على مسؤولي إنفاذ القانون الذين أرسلت الرسائل لهم في نهاية المطاف.

ولم يُصب أحد بأذى من جراء محتوى الرسائل السامة، باعتبار أن الرسائل الواردة إلى البيت الأبيض كلها تمر عبر منشأة تدقيق في ضواحي واشنطن، ومن بين أهداف هذا التدبير كشف التهديدات.

وبعد إرسال الرسائل، حاولت فيرييه دخول الولايات المتحدة عبر معبر رسمي في بوفالو في ولاية نيويورك، في 20 سبتمبر/أيلول 2020، وتم القبض عليها بينما كانت تحمل مسدسًا وسكينًا وطلقات ذخيرة.

حكم مشابه

يُشار إلى أنه في عام 2014 ، حُكم على رجل من ولاية ميسيسيبي بالسجن 25 عامًا بعد إرسال رسائل من مادة الريسين إلى الرئيس باراك أوباما ومسؤولين آخرين.