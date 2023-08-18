فجر السعيد تسخر من أنغام بسبب حفلها في العلمين الجديدة بتغريدة نارية

- Advertisement -

وطن- سخرت الكاتبة الكويتية فجر السعيد، من المطربة المصرية أنغام، على وقع الحفل الغنائي الذي أقامته في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات المهرجان الذي يُنظم للعام الأول، وتستهدف من خلاله القاهرة جذب الأنظار إلى هذه الوجهة السياحية.

وكتبت فجر السعيد في تغريدة عبر حسابها بموقع “إكس” (تويتر سابقا): “حطت لها لقب صوت مصر الله يهداها وقردت روحها.. ليس هناك قبول على حفلتها مما اضطر بالشركة المتعهدة لوضع خصم 50%”.

وأضافت: “زين يا متعهد يا محترم اللي حجزوا قبل بالسعر مامل بدون الخصم تردولهم الـ 50% من قيمة اللي دفعوه؟”.

وأرفقت فجر السعيد، تغريداتها بصورة تُظهر العرض الذي قدّمته الشركة المنظمة بتقديم خصم يصل إلى 50% من قيمة التذكرة، علما بأن تغريدة الكاتبة الكويتية جاءت قبل إقامة الحفل.

حطت لها لقب #صوت_مصر الله يهداها وقردت روحها … ليس هناك قبول على حفلتها مما إضّر بالشركه المتعهده لوضع خصم 50% 🙈

زين يا متعهد يا #محترم اللي حجزوا قبل بالسعر مامل بدون الخصم تردولهم الـ 50% من قيمة اللي دفعوه ؟!!!!!!

والا اكاااااااااااااااال 🤬😭😭😭😭 pic.twitter.com/N2ImIswMhh — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) August 18, 2023

أنغام ليست صوت مصر

بالتزامن مع ذلك، ظهرت فجر السعيد في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع إنستجرام، اعتبرت خلاله أن المطربة شيرين عبدالوهاب تستحق لقب صوت مصر وليس أنغام.

- Advertisement -

وقالت فجر السعيد، إنها ليست من عشاق أنغام، ولكنها أفضل من غيرها من المطربات المتواجدات علي الساحة حاليا، إلا أنها ليست أفضل من شيرين عبد الوهاب.

وأضافت:” أم كلثوم كانت صوت مصر، وإذا نقارن بالأسماء الموجودة آمال ماهر، ومي فاروق، وريهام عبد الحكيم ممكن يكونوا صوت مصر، وفي أصوات كتيرة موجودة تستحق لقب صوت مصر ولكن ماعندهمش شهرة أنغام”.

وأحيت المطربة أنغام، مساء الجمعة وحتى الساعات الأولى من فجر السبت، حفلا غنائيا صاخبا في مدينة العلمين الجديدة، فيما أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية حضورا جماهيريا مكثفا.

ومنذ صعود أنغام أمام الجمهور، أضاء جانبا المسرح ووسطه بلقب “صوت مصر” واسم أنغام، ليستقبلها الجمهور بحفاوة بالغة.

واستهلت أنغام ظهورها، بتوجيه التحية للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، إلى جانب تحية الحضور فور صعودها على خشبة المسرح، ثم بدأت في الغناء على خشبة المسرح، وسط تفاعل كبير من الجمهور.