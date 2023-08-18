دراسة: الوفاة بعد الإصابة بالنوبة القلبية محتمل بعد غضون 8 سنوات

- Advertisement -

وطن-توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ألم معتدل أو شديد بعد نوبة قلبية؛ هم أكثر الناس عرضة للوفاة في غضون ثماني سنوات من المرضى الذين لم يشعروا بأي ألم.

حيث أنه بعد النوبة القلبية، يجب تقييم الألم والاعتراف به كعامل خطر مهم للوفاة في المستقبل. وفي الواقع، وفقًا لدراسة نُشرت في 16 أغسطس في مجلة جمعية القلب الأمريكية، فإن الألم المعتدل أو الشديد بعد نوبة قلبية – غالبًا بسبب ظروف صحية أخرى – يمكن أن يساعد في التنبؤ باحتمالية الوفاة خلال 8.5 سنوات القادمة، بحسب ما أفاد به موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

يُعد ألم ما بعد النوبة القلبية أحد عوامل الخطر المؤدية إلى الوفاة

استخدم مؤلفو الدراسة بيانات أكثر من 18000 مريض يعيشون في السويد، وكانت أعمارهم أقل من 75 عامًا (متوسط ​​العمر 62 عامًا و 24.5٪ منهم من النساء) كما عانى هؤلاء المرضى من نوبة قلبية بين عامي 2004 و 2013.

ووجد الباحثون أن ما يقارب من نصف المشاركين أبلغوا عن آلام متوسطة أو شديدة بعد عام واحد من النوبة القلبية. وأشاروا أيضًا إلى أن احتمال الوفاة كان 35٪ لأي سبب خلال فترة الدراسة التي استمرت 8.5 عامًا مقارنة بالمرضى الذين لم يبلغوا عن أي ألم بعد احتشاء عضلة القلب، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

علاوة على ذلك، كان الأشخاص الذين أبلغوا عن شعورهم بألم شديد أكثر عرضة للوفاة خلال هذا الوقت بأكثر من الضعف.

النوبة القلبية: الألم يمنع إعادة تأهيل القلب

شرح المؤلفون هذه الظاهرة، إذ أكدوا أن الألم الشديد يمكن أن يكون عقبة محتملة أمام إعادة التأهيل والمشاركة في الأنشطة المهمة لحماية القلب، مثل التمارين البدنية المنتظمة، مهما كانت ضرورية.

- Advertisement -

وقالت مؤلفة الدراسة ليندا فيكسنر، الأستاذة المساعدة في العلوم الطبية في كلية الصحة والعافية بجامعة دالارنا في فالون (السويد): “إن انخفاض أو نقص النشاط البدني يزيد بدوره من المخاطر”.

البقاء على قيد الحياة بعد نوبة قلبية أمر نادر الحدوث

إن احتشاء عضلة القلب الذي يُطلق عليه أيضًا النوبة القلبية؛ هو تدمير جزء من عضلة القلب وفقًا لما ذكرته منظمة التأمين الصحي الفرنسي. ويحدث هذا عندما لا ينتقل الدم إلى هذه المنطقة بالشكل المناسب لذلك، ثم يتبع ذلك انسداد الشريان التاجي.

يُذكر أن النوبة القلبية؛ هي إحدى مضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية التي تعد السبب الأول للوفاة في العالم. وفي فرنسا، يعاني ما يصل إلى 50000 شخص من السكتة القلبية المفاجئة كل عام، ناهيك بأنه يعيش حوالي 5 ٪ منهم وفقًا لوزارة الصحة والوقاية.