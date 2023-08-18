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توتر في كل السجون.. نفير فلسطيني نصرة للأسرى بعد أحداث سجن النقب

يواصل ما يقارب ألف أسير فلسطيني من كافة السجون الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على العدوان المتواصل من قبل إدارة سجون الاحتلال

كتب خالد السعدي
توتر في كل السجون.. نفير فلسطيني نصرة للأسرى بعد أحداث سجن النقب
أحداث سجن النقب
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وطن- انطلقت دعوات فلسطينية للنفير والخروج بمسيرات حاشدة، اليوم الجمعة، نصرة للأسرى في سجون الاحتلال، الذين يتعرضون لاعتداءات إسرائيلية.

ويواصل ما يقارب ألف أسير فلسطيني، من كافة السجون الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على العدوان المتواصل من قبل إدارة سجون الاحتلال.

إرهاب إسرائيلي في سجن النقب

جاء ذلك في أعقاب توتر شديد شهده سجن النقب، حيث اقتحمته قوات اليماز ودورو وكيتر قسم 3 بالسجن بأعداد ضخمة، واعتدوا على الأسرى ونقلوهم إلى جهة مجهولة، وذلك بعد أيام من زيارة أجراها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وتواجدت حشود كبيرة من قبل قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال في كافة أقسام سجن النقب، وسط حالة من التوتر الشديد التي شهدها السجن، حيث تم اقتحامه من قبل مختلف وحدات القمع الخاصة.

توتر في كل السجون

من جانبه، أكّد مكتب إعلام الأسرى، استمرار حالة التوتر في كافة السجون في أعقاب عمليات القمع والتفتيش والنقل التعسفي التي تعرض لها أسرى سجن النقب.

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ونقلت وكالة “صفا” عن مدير مكتب إعلام الأسرى أحمد القدرة قوله: “بعد دخول الأسرى في إضراب جماعي.. على الكل الفلسطيني إعلان النفير والنزول للشوارع نصرة للأسرى في معركتهم ضد بطش السجان”.

ودعا القدرة، إلى الخروج في مسيرات حاشدة اليوم بعد صلاة الجمعة تعبيرًا عن الغضب الشعبي والفصائلي للعدوان الإسرائيلي على الأسرى.

كما حثّ القدرة، خطباء المساجد في جميع أنحاء فلسطين للتذكير بمعاناة الأسرى داخل السجون أثناء خطبة الجمعة والدعوة لنصرتهم.

تسليم قوائم الأسرى

في سياق متصل، قالت جمعية واعد للأسرى، إن الحركة الأسيرة سلّمت إدارة سجون الاحتلال قوائم الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجا على عمليات القمع التي تعرض لها سجن النقب.

وأضاف “واعد” أن القائمة تشمل ألف أسير من مختلف السجون وكافة قلاع الأسر، لافتة أن الحركة الأسيرة ستصعد من برنامجها التصعيدي حتى وقف كافة عمليات النقل والتنكيل الذي يطال الأسرى.

بالتزامن مع هذا، أطلق نشطاء على موقع “تويتر” وسمين بعنوان “نفير الأحرار”، و”الأسرى خط أحمر”، تضامنا مع الأسرى الذين يتعرضون لانتهاكات حادة من قِبل قوات الاحتلال.

من جانبه، قال المكتب السياسي ومسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس زاهر جبارين، إن المساس بالأسرى ومحاولة الاستفراد بهم سيكون له تبعات.

وأضاف: “نسعى وبشكل متواصل لمنع الاحتلال من الاستفراد بالأسرى داخل السجون فالمقاومة الباسلة وكل أبناء شعبنا الفلسطيني البطل وأحرار العالم خلف أسرانا وفي خندق واحد”.

في حين قال الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى تامر الزعانين، إن الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال يتعرضون لهجمة شرسة صهيونية منذ أكثر من 5 سنوات.

وأضاف أن الاحتلال يستفرد عضلاته ضد الأسرى في سجون الاحتلال، لافتا إلى أنّ الوزير المتطرف إيتمار بن غفير أشاد بإجراءات القمع وفرض العقوبات ضد الأسرى في سجن النقب.

المصدرصفا ، توتير ، رصد وتحرير وطن

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