تقارير: حكيم زياش إلى غلطة سراي بعد اجتيازه الفحص الطبي

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وطن- أفادت تقارير صحفية إنجليزية، عن اقتراب النجم المغربي الدولي حكيم زياش من الانتقال إلى نادي غلطة سراي التركي، قادماً من صفوف تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفق ما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية، الخميس، فإن حكيم زياش. صاحب ال30 عاماً، قد أكمل الفحوصات الطبية اللازمة. تمهيداً لإتمام صفقة الانتقال إلى نادي غلطة سراي بطل الدوري التركي الممتاز.

انتقال حكيم زياش إلى غلطة سراي

وبينت الشبكة، بأن هناك مفاوضات بين تشيلسي وغلطة سراي حول الرسوم المالية لانتقال حكيم زياش إلى النادي التركي، مع رغبة جميع الأطراف في حسم تلك الصفقة في الميركاتو الحالي.

Chelsea have reached verbal agreement in principle with Galatasaray for Hakim Ziyech transfer 🚨🟡🔴 #Galatasaray Deal subject to further details and also medical tests — as Chelsea are careful after twists with PSG and Al Nassr. pic.twitter.com/TEdlUmJwdj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023

لكن تقارير صحفية أخرى، قد أشارت على عكس ما نشرته شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية، بفشل اللاعب زياش اجتياز الفحص الطبي. مع نادي غلطة سراي التركي في وقت سابق.

فشل حكيم زياش في الانتقال إلى النصر السعودي

ولم ينجح المغربي زياش في الانتقال إلى صفوف فريق النصر السعودي (العالمي)، لمزاملة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الصيف.

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كما وذكر نادي النصر السعودي، أن سبب فشل انتقال حكيم زياش إلى صفوف النادي، هو عدم اجتياز اللاعب الفحص الطبي ووجود إصابة في ركبته. وهو ما سخر منه اللاعب في منشور نشره عبر حسابه الشخصي بشأن ذلك.

وانتقل حكيم زياش المغربي إلى صفوف نادي تشيلسي. (البلوز) في صيف 2020، قادماً من أياكس أمستردام الهولندي، شارك مع الفريق في 107 مباراة في مختلف المسابقات المختلفة، سجل فيها 14 هدفاً. كما وصنع 13 تمريرة حاسمة لزملائه.

يذكر بأن عقد حكيم زياش مع نادي تشيلسي ساري المفعول. حتى ال30 من شهر يونيو/ حزيران 2025، كما وتقدر القيمة السوقية للاعب في سوق الانتقالات الصيفية الحالية نحو 16 مليون يورو.