تقارير: حكيم زياش إلى غلطة سراي بعد اجتيازه الفحص الطبي

وطن- أفادت تقارير صحفية إنجليزية، عن اقتراب النجم المغربي الدولي حكيم زياش من الانتقال إلى نادي غلطة سراي التركي، قادماً من صفوف تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفق ما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية، الخميس، فإن حكيم زياش. صاحب ال30 عاماً، قد أكمل الفحوصات الطبية اللازمة. تمهيداً لإتمام صفقة الانتقال إلى نادي غلطة سراي بطل الدوري التركي الممتاز.

وبينت الشبكة، بأن هناك مفاوضات بين تشيلسي وغلطة سراي حول الرسوم المالية لانتقال حكيم زياش إلى النادي التركي، مع رغبة جميع الأطراف في حسم تلك الصفقة في الميركاتو الحالي.

Chelsea have reached verbal agreement in principle with Galatasaray for Hakim Ziyech transfer 🚨🟡🔴 #Galatasaray

Deal subject to further details and also medical tests — as Chelsea are careful after twists with PSG and Al Nassr. pic.twitter.com/TEdlUmJwdj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023