الجمعة, أغسطس 18, 2023
الرئيسيةالهدهدتطور خطير.. فصيل إماراتي في اليمن يتهم السعودية بدعم الإرهاب وتهريب سجناء...
الهدهد

تطور خطير.. فصيل إماراتي في اليمن يتهم السعودية بدعم الإرهاب وتهريب سجناء القاعدة

العلاقات السعودية الإماراتية تشهد حاليا خلافات كبيرة تصاعدت وتيرتها مؤخرا بعد انتشار تصريحات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتهم الإمارات بطعن بلاده بالخلف

كتب خالد السعدي
تطور خطير.. فصيل إماراتي في اليمن يتهم السعودية بدعم الإرهاب وتهريب سجناء القاعدة
فصيل إماراتي في اليمن يتهم السعودية بدعم الإرهاب
- Advertisement -

وطن- في مؤشر جديد على تدهور العلاقات السعودية الإماراتية، وجه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبو ظبي، اتهاما خطيرا للمملكة بالوقوف وراء تهريب عشرات السجناء بينهم عناصر من القاعدة من أحد السجون في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

وقال إعلام المجلس الانتقالي (الانفصالي)، إن المسؤول عن تهريب عناصر القاعدة هو من يدعم نشاط التنظيم الإرهابي في محافظات أبين وحضرموت وشبوة، وهو ما فسرته وسائل إعلام يمنية بأنه إشارة واضحة إلى السعودية التي تدفع بالإصلاح والقاعدة لمحاربة الانتقالي.

وفر عشرات السجناء بينهم عناصر من القاعدة، من سجن الشرطة العسكرية في سيئون، والتابع للمنطقة العسكرية الأولى الموالية للإصلاح والمدعومة من السعودية، وفق موقع الخبر اليمني.

تلاسن سعودي إماراتي

وجاءت هذه الواقعة بعد يوم من تعبير دولة الإمارات عن امتعاض رسمي وقلق واضح من استراتيجية سعودية عليا لاستهدافها.

القصة بدأت بتصريحات لعضو مجلس الشورى السعودي محمد زلفة، الذي اتهم الإمارات بمحاولة التوسع على حساب السعودية في اليمن والبحث عن مكاسب أكبر منها ، وحذرها من مشكلات كبيرة قد لا تستطيع تحملها.

- Advertisement -

وردا على ذلك، قال عبدالخالق عبدالله مستشار الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، إن الهجوم السعودي على الإمارات ليس مجرد آراء شخصية بل نتيجة مواقف رسمية.

وأضاف أن زلفة كان حتى وقت قريب يمدح الإمارات ومواقفها في اليمن، معتبرا انقلابه لا يعكس موقفه الشخصي بل توجه اخر في إشارة إلى الاستراتيجية السعودية.

يُشار إلى العلاقات السعودية الإماراتية تشهد حاليا خلافات كبيرة تصاعدت وتيرتها مؤخرا مع نشر صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية مؤخرا، تصريحات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتهم الإمارات بطعن بلاده بالخلف

المصدرالخبر اليمني ، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

مفاجأة مدوية.. استراتيجية وزارة الإعلام السعودية توصي بالتعاقد مع منظمتين تفضحان قمع ابن سلمان

الهدهد

هذا مصير مضيفة الطيران الإيطالية التي قبض عليها ومعها مخدرات في السعودية (صور)

الهدهد

الأولى منذ استعادة العلاقات.. ما أهمية زيارة وزير الخارجية الإيراني للسعودية؟

تقارير

رسالة أمريكية نارية للسعودية بشأن صفقة الجولف المشبوهة.. فرصة أخيرة أمام الرميان

الهدهد

شاهد ما فعله وزير خارجية إيران في السعودية بأول زيارة للمملكة منذ سنوات

الهدهد

فضيحة سعودية.. رشاوى مالية ضخمة لتبييض صورة المملكة من انتهاكات حقوق الإنسان

الهدهد

مفاوضات سعودية – أوروبية لضم بطل دوري المحترفين السعودي إلى دوري أبطال أوروبا!

الهدهد

“شركة صهيونية” أعدت استراتيجية وزارة الإعلام السعودية.. ما علاقة نتنياهو؟

الهدهد

رجوة آل سيف تبهر الجميع في الذكرى الأولى لخطوبتها وما فعلته مع الحصان لا يصدق (شاهد)

تقارير

محمد بن سلمان في لندن بعد 5 سنوات من مقتل خاشقجي .. ماذا تريد منه بريطانيا!؟

الهدهد

الملك سلمان يأمر بتنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق أمريكي قتل والده المصري.. ما فعله الجاني صادم!

تقارير

كيسنجر للسفير الإسرائيلي في واشنطن ١٩٧٤ عن مدير المخابرات السعودية كمال ادهم: نعلم أن مصر تدار دوما من قبل اليهود.. ولم نعترض!‎

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شروط طلاق ميغان ماركل من الأمير هاري بعد توتر العلاقة بينهما!

مفاجأة مدوية.. استراتيجية وزارة الإعلام السعودية توصي بالتعاقد مع منظمتين تفضحان قمع ابن سلمان

التفاصيل الكاملة لمصرع 15 سائق شاحنة على الحدود المصرية السودانية بسبب الحر.. من المسؤول؟

توتر في كل السجون.. نفير فلسطيني نصرة للأسرى بعد أحداث سجن النقب

هذا مصير مضيفة الطيران الإيطالية التي قبض عليها ومعها مخدرات في السعودية (صور)

الأولى منذ استعادة العلاقات.. ما أهمية زيارة وزير الخارجية الإيراني للسعودية؟

موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام ألميريا والتشكيلة في الدوري الإسباني

قصة السيدة التي أرسلت السم إلى ترامب تنتهي بالإدانة.. هكذا عاقبتها المحكمة

موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء والتشكيلة في الدوري السعودي الممتاز

الكرة عادت من السماء.. فيديو مثير لأغرب ركلة ترجيح في مباراة كرة قدم

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC