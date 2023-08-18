بعد “شخطة قلم” الكويت.. وزير الاقتصاد اللبناني يتوجّه لمصر بهذا التصريح الغريب

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وطن- يُواصل وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، إثارة الجدل في لبنان والمنطقة العربية بتصريحاته التي وصل الحدّ بوزير الخارجية الكويتي لـ “استنكارها واستغرابها”.

وعلى هامش حديثه لوسائل الإعلام المحلية عن أزمة القمح التى تعيشها لبنان، قال سلام أن “مصر تستهلك في 3 أسابيع ما يستهلكه لبنان في سنة”، مؤكدا أن “مصر نجحت في توفير احتياطي القمح” على حدّ تعبيره.

وتابع وزير الاقتصاد اللبناني :”يعني أنه إذا انقطع القمح عن لبنان فنستطيع أخذ كمية صغيرة من المخزون الكبير الموجود لدى مصر“.

سيبك من مصر والفِراخ يا باشا وخليك بأمور وهموم بلدك الحبيب لبنان 😁

مع كل اطلالة أو مقابلة تلفزيونية يصر الوزير الاقتصاد على ارتكاب الحماقات والأخطاء

امين سلام يضرب من جديد 🤣🤣 pic.twitter.com/cYHvmsiVQN — Nanou (@nanouhnm) August 17, 2023

مصر.. تلجأ للإمارات لشراء القمح

تعاني مصر، وهي مشتر رئيسي للسلع الأساسية، من أزمة في العملات الأجنبية بعد أن أحدثت الحرب الأوكرانية صدمة واسعة النطاق لاقتصادها.

وفي هذا السياق وقّعت، الإثنين، اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح من شركة الظاهرة الإماراتية، حسب بيان أصدره صندوق أبوظبي للتنمية عبر صفحته على موقع إكس.

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وأوضح ذات البيان إن شركة الظاهرة، وهي شركة عالمية تعمل في القطاع الزراعي مقرها أبوظبي، أبرمت اتفاق شراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات تبدأ من 2023.

ولفت بيان الصندوق الإماراتي أن الاتفاق سيزود مصر “بقمح مستورد عالي الجودة، وبقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار، وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.. وبأسعار تنافسية”.

وقّع #مكتب_أبوظبي_للصادرات مع وزارتي التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية بمصر اتفاقية خاصة ببرنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار ولمدة 5 سنوات بإجمالي تمويل 500 مليون دولار، لتمويل توريد القمح والسلع التموينية من خلال شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية. pic.twitter.com/qVtMpvxKNm — صندوق أبوظبي للتنمية (@ABUDHABI_FUND) August 16, 2023

أمين سلام وردّ حازم من الكويت

دعا وزير الاقتصاد اللبناني في وقت سابق من هذا الشهر، الكويت إلى إعادة بناء صوامع القمح التي تضرر معظمها جراء انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، وقال إن “الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبشخطة قلم يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع”.

وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام لـ «سبوتنيك»: لا يجوز ترك بلد عربي بدون مخزون استراتيجي .. لقد بعثت رسالة لأمير الكويت أطالبه ببناء مخازن للقمح في لبنان، والأموال موجودة لديهم ويمكن أن تنتهي أزمتنا بـ «شخطة قلم». pic.twitter.com/wgrKme2u1Z — مصدر (@MSDAR_NEWS) August 3, 2023

وهي تصريحات تفاعلت معها الكويت بصفة رسمية حازمة. حيث أعرب وزير الخارجية، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، عن “استنكار بلاده واستغرابه” من تصريحات سلام، داعياً إياه لـ”سحب هذا التصريح، حرصاً على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين”.

وقال وزير الخارجية الكويتي إن بلاده تمتلك سجلا تاريخيا زاخرا بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، وترفض أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية.

وزير الخارجية الكويتي الشيخ #سالم_العبدالله: نستنكر ونستغرب تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني التي تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية#الكويت#لبنان pic.twitter.com/sKBPBI9HiJ — العربية الكويت (@AlarabiyaKuwait) August 5, 2023

لاحقاً وفي تفاعل مع الردّ الكويتي الرسمي، برّر الوزير اللبناني موقفه، قائلاً إن ما قصده من خلال استعمال مقولة “شخطة قلم” – المستخدمة في اللغة العامية اللبنانية – أن “الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة”، وإنه لم يقصد باستعماله العبارة المذكورة تجاوز الأصول والآليات الدستورية والقانونية من جانب الكويت أو لبنان.

وكان قد انتقد وزير الخارجية الكويتي، تصريحات أدلى بها وزير الاقتصاد اللبناني في تصريف الأعمال أمين سلام بشأن إعادة بناء جزء من ميناء بيروت، في خلاف دبلوماسي جديد بين لبنان ودول الخليج.