الجمعة, أغسطس 18, 2023
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بعد “شخطة قلم” الكويت.. وزير الاقتصاد اللبناني يتوجّه لمصر بهذا التصريح الغريب

أمين سلام وتصريحاته الجدلية: من استنكار الكويت لتصريح "شخطة قلم" إلى التعليق على استهلاك مصر للقمح

كتب فهمي الورغمي
بعد
وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام
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وطن- يُواصل وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، إثارة الجدل في لبنان والمنطقة العربية بتصريحاته التي وصل الحدّ بوزير الخارجية الكويتي لـ “استنكارها واستغرابها”.

وعلى هامش حديثه لوسائل الإعلام المحلية عن أزمة القمح التى تعيشها لبنان، قال سلام أن “مصر تستهلك في 3 أسابيع ما يستهلكه لبنان في سنة”، مؤكدا أن “مصر نجحت في توفير احتياطي القمح” على حدّ تعبيره.

وتابع وزير الاقتصاد اللبناني :”يعني أنه إذا انقطع القمح عن لبنان فنستطيع أخذ كمية صغيرة من المخزون الكبير الموجود لدى مصر“.

مصر.. تلجأ للإمارات لشراء القمح

تعاني مصر، وهي مشتر رئيسي للسلع الأساسية، من أزمة في العملات الأجنبية بعد أن أحدثت الحرب الأوكرانية صدمة واسعة النطاق لاقتصادها.

وفي هذا السياق وقّعت، الإثنين، اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح من شركة الظاهرة الإماراتية، حسب بيان أصدره صندوق أبوظبي للتنمية عبر صفحته على موقع إكس.

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وأوضح ذات البيان إن شركة الظاهرة، وهي شركة عالمية تعمل في القطاع الزراعي مقرها أبوظبي، أبرمت اتفاق شراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات تبدأ من 2023.

ولفت بيان الصندوق الإماراتي أن الاتفاق سيزود مصر “بقمح مستورد عالي الجودة، وبقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار، وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.. وبأسعار تنافسية”.

أمين سلام وردّ حازم من الكويت

دعا وزير الاقتصاد اللبناني في وقت سابق من هذا الشهر، الكويت إلى إعادة بناء صوامع القمح التي تضرر معظمها جراء انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، وقال إن “الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبشخطة قلم يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع”.

انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت

وهي تصريحات تفاعلت معها الكويت بصفة رسمية حازمة. حيث أعرب وزير الخارجية، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، عن “استنكار بلاده واستغرابه” من تصريحات سلام، داعياً إياه لـ”سحب هذا التصريح، حرصاً على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين”.

وقال وزير الخارجية الكويتي إن بلاده تمتلك سجلا تاريخيا زاخرا بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، وترفض أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية.

لاحقاً وفي تفاعل مع الردّ الكويتي الرسمي، برّر الوزير اللبناني موقفه، قائلاً إن ما قصده من خلال استعمال مقولة “شخطة قلم” – المستخدمة في اللغة العامية اللبنانية – أن “الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة”، وإنه لم يقصد باستعماله العبارة المذكورة تجاوز الأصول والآليات الدستورية والقانونية من جانب الكويت أو لبنان.

وكان قد انتقد وزير الخارجية الكويتي، تصريحات أدلى بها وزير الاقتصاد اللبناني في تصريف الأعمال أمين سلام بشأن إعادة بناء جزء من ميناء بيروت، في خلاف دبلوماسي جديد بين لبنان ودول الخليج.

المصدرتويتر، وطن

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