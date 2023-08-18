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رياضة

بايرن ميونخ يستهل مشوار الدفاع عن لقبه بفوزٍ عريض على فيردر بريمين (شاهد)

منافسات الجولة الأولى من الدوري الألماني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
مباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمين
احتفال نجوم بايرن ميونخ بهدفهم داخل شباك فيردر بريمين
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وطن- استهل فريق بايرن ميونخ مشوار الدفاع عن لقبه في منافسات الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم، الجمعة، بفوزٍ عريض على منافسه فيردر بريمين برباعية نظيفة دون مقابل.

وسجل رباعية بايرن ميونخ (البافاري)، داخل مرمى شباك منافسه فيردر بريمين، ليروي ساني هدفين في الدقيقة ال4 وال90.

كما وأحرز الوافد الجديد هاري كين، الهدف الثالث والأول له مع فريق الجديد بايرن ميونخ في الدقيقة ال74.

مباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمين

وفي الدقيقة ال90+4 سجل اللاعب ماتيس تيل، الهدف الرابع لصالح البافاري الألماني داخل شباك الفريق المنافس فيردر بريمين.

كما وتفوق بايرن ميونخ (البافاري) في المباراة أمام منافسه فيردر بريمين على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 25 تسديدة، فيما وصلت الاستحواذ بنسبة 73%.

مباراة بايرن ميونخ و فيردر بريمين
فوز بايرن ميونخ على فيردر بريمين في الدوري الألماني

على عكس الفريق المنافس فيردر بريمين الذي وصلت عدد تسديداته في المباراة إلى 6 تسديدات، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 27%.

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تشكيلة بايرن ميونخ  ضد فيردر بريمين

ولعب المدرب الألماني توماس توخيل، المباراة أمام منافسه فيردر بريمين، في منافسات الدوري الألماني الممتاز، بتشكيلة أساسية كما يلي:

حراسة المرمى: سفين أولريتش.

دفاع التشكيلة: نصير مزراوي، دايوت أوباميكانو، كيم مين جاي، ألفونسو دافيز.

خط الوسط: جوشوا كيميش، جمال موسيالا، ليون غوريتزكا.

مركز الهجوم: ليروي ساني، هاري كين، كينغسيلي كومان.

فوز بايرن ميونخ
احتفال هاري كين بفوز فريقه بايرن ميونخ في الدوري الألماني

وسيلتقي فريق بايرن ميونخ أمام نظيره أوغسبورغ، الأحد، في منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

ويعتلي فريق بايرن ميونخ بشكل مؤقت صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني (البوندسيلغا)، بثلاثة نقاط ثمينة حتى الآن.

المصدروطن + بايرن ميونخ تويتر + مواقع التواصل

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