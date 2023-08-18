بالكمّة العمانية.. أحدث ظهور للسلطان هيثم بن طارق من ألمانيا

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وطن- تفاعل عمانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مع صورة حديثة للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، أثناء زيارته الأخيرة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث كان جالساً على كرسيّه في فناء حديقة هادئة بينما كان يقرأ جريدة.

وظهر السلطان هيثم بن طارق وهو يقرأ الجريدة مرتدياً نظارته بينما كان جالساً بالقرب من طاولة على بعد أمتار من منزل، يبدو أنه مقرّ إقامته في ألمانيا.

السلطان هيثم بن طارق بـ “الكمّة” في ألمانيا

وارتدى السلطان في جلسته الهادئة، الثوب العماني التقليدي مع الكمّة العمانية على رأسه.

ونشرت الصورة صفحات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بينها “Royal Oman Family” وعلّقت عليها بـ ” صورة حديثة لـ جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، بـ جمهورية ألمانيا الاتحادية”.

📸 | صورة حديثة لـ جلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم حفظه الله ورعاه ،بـ جمهورية ألمانيا الاتحادية pic.twitter.com/zfpcEgd1KI — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) August 18, 2023

ومعلوم في المنطقة العربية، أنّ الزي الوطني في سلطنة عمان يمتاز بخصوصية فريدة ومميزة. والكمة أو غطاء الرأس لدى العمانيين تعد من أهم مفردات هذا الزي التي تضفي عليه مزيدا من الخصوصية.

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كما أنها الأمر الذي يمكننا من القول إنها أحد أشد ملامح الزي التقليدي خصوصية في سلطنة عمان، وأحد محددات ملامح الشخصية العمانية.

إلى ذلك، كانت وسائل إعلام عمانية قد أفادت أواخر يوليو/تموز الماضي أنّ هذه الزيارة للسلطان هيثم، هي الثالثة عشرة للخارج منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير 2020.

وتهدف الزيارة بحسب ماذكرت صحيفة “أثير” المحليّة إلى “تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، وبحث الموضوعات الراهنة التي تهم الجانبين على الساحتين الإقليمية والدولية”.

تفاعل عماني مع الإطلالة

أبدى كثير من العمانيين إعجابهم وتفاعلهم الايجابي مع أحدث إطلالات السلطان هيثم بن طارق في ألمانيا. حيث كتب “أبو فارس” تعليقاً على الصورة قائلا “الله يحفظه أين ماحل وارتحل”.

أما “ناصر” فأشاد بالعفوية الرائعة التي تحملها الصورة قائلا “الصور العفوية تظهر دائمًا جانبًا حقيقيًا من الشخصية.

جلالة السلطان هيثم بن طارق يثبت مرة أخرى أن الجدية والالتزام بالواجب لا يتوقف حتى خلال السفر.. نسأل الله أن يحفظه ويوفقه لما فيه خير البلاد والعباد”.

الصور العفوية تظهر دائمًا جانبًا حقيقيًا من الشخصية.

جلالة السلطان هيثم بن طارق يثبت مرة أخرى أن الجدية والالتزام بالواجب لا يتوقف حتى خلال السفر. نسأل الله أن يحفظه ويوفقه لما فيه خير البلاد والعباد. 🇴🇲 — Nasser (@Nasser_Alsaadi_) August 18, 2023

“حفظ الله جلالة السلطان في حِله وترحاله ووفقه لخدمة عُمان الحبيبة وشعبها الوفي”، هكذا كان تعليق الناشط “سالم عبد الله الكندي” على الصورة.

وهو دعاء جميل، واصله “عبد العزيز السالمي” الذي كتب هو الآخر “رعتكم العناية الإلهية، وأحاطت بكم ألطافه الظاهرة والخفية نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسأل الله بأسمائه الحسنى أن يكْلَؤُكُم في حلكم وترحالكم يا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم، وفقكم الله تعالى وسدد على طريق الخير خطاكم لخدمة هذا الوطن العزيز وشعبه الوفي العظيم”.

رعتكم العناية الإلهية، وأحاطت بكم ألطافه الظاهرة والخفية نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسأل الله بأسمائه الحسنى أن يكْلَؤُكُم في حلكم وترحالكم يا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم، وفقكم الله تعالى وسدد على طريق الخير خطاكم لخدمة هذا الوطن العزيز وشعبه الوفي العظيم . — ABDULAZIZ Al SALMI (@007Alsalmi1) August 18, 2023

وفي السياق أيضاً، كتب “محمد بن يحيى بن خلفان بن حمود الحضرمي” مانصّه “حفظه الله ورعاه القائد السلطان الحكيم هيثم بن طارق والحمد لله إطلالة مباركة في يوم مبارك نسأل الله أن يديم عليه الصحة والسلامة والخير والتوفيق والبركة والمغفرة”.

السلطان هيثم يُواصل تعزيز العلاقات مع ألمانيا

نتدرج زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى ألمانيا، في إطار التواصل والعلاقات الطيبة التي تربط سلطنة عُمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وتعزيزًا لمجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

حيث لفتت وسائل إعلام عمانية إلى أنه من هذه الزيارة أن تسهم بشكل فاعل في تحقيق تطلّعات البلدين الصديقين.