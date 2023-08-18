الجمعة, أغسطس 18, 2023
الرئيسيةفيديوالكرة عادت من السماء.. فيديو مثير لأغرب ركلة ترجيح في مباراة كرة...
فيديو

الكرة عادت من السماء.. فيديو مثير لأغرب ركلة ترجيح في مباراة كرة قدم

جاءت الواقعة خلال مباراة جمعت بين ناديي سان فيسينتي دي تشوكوري وكونسيا في نهائي بطولة محلية في كولومبيا

كتب خالد السعدي
الكرة عادت من السماء.. فيديو مثير لأغرب ركلة ترجيح في مباراة كرة قدم
فيديو مثير لأغرب ركلة ترجيح في مباراة كرة قدم
- Advertisement -

وطن- شهدت إحدى المباريات خلال بطولة مقامة في دولة كولومبيا، تسديد ركلة ترجيح عرفت طريقها إلى الشباك لكن بطريقة شديدة الغرابة والطرافة أيضا.

جاءت الواقعة خلال مباراة جمعت بين ناديي سان فيسينتي دي تشوكوري وكونسيا في نهائي بطولة محلية في كولومبيا.

وهمّ أحد اللاعبين بتسديد ركلة ترجيح، فارتطمت الكرة بالعارضة، لكنها سقطت على رأس الحارس ثم دخلت الشباك، فتحولت احتفال الحارس إلى نوبة صدمة، بينما احتفل اللاعب الذي صوَّب الركلة بتسديدته الناجحة.

يُشار إلى أن الوقت الأصلي للمباراة النهائية انتهت بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وقبل تصويب ركلة الترجيح الغريبة، كان فريق تشوكوري متأخرًا 2-3 خلال ركلات الترجيح، عندما حان الدور على لاعبه خورخي لتسديد ركلة الترجيح، فاستطاع التسجيل ومعادلة الكفة.

- Advertisement -

يُشار إلى أن فريق كونسيا تمكن من الفوز بالبطولة بعد أن أنهى ركلات الترجيح 5-4 لصالحه.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

فيديو

ضابط شرطة يبتلع أوراقاً نقدية ابتزها من رجل أعمال لحظة القبض عليه.. شاهد ما جرى له!

فيديو

صادم.. طائر ضخم يقتحم قمرة قيادة طائرة في الجو ويلطخ وجه الطيار بالدماء! (شاهد)

حياتنا

العثور على أربعة أطفال ناجين من تحطم طائرة بعد قضائهم أسابيع في غابات الأمازون

حياتنا

ضبط رجل وامرأة وهما يمارسان الجنس بجانب الرصيف العام دون اعتبار لأحد (شاهد)

فيديو

تشبث برأسه وسحبه للقاع.. أخطبوط عملاق يهاجم غواصا في مشهد مرعب

حياتنا

تسريب لسياسي كولومبي في ملهى ليلي.. رقص عارياً وكشف عن عضوه الذكري ومؤخرته (شاهد)

حياتنا

لحظة القبض على طالب وطالبة يمارسان الجنس في الحرم الجامعي في الهواء الطلق! (شاهد)

الهدهد

مذيعة تفقد الوعي وتسقط أرضا وزميلها يوجه رسالة لوالدتها (فيديو)

الهدهد

جثث مقطعة الأوصال في شوارع كولومبيا تثير فزعاً.. ما القصة؟

الهدهد

صحيفة كولومبية تكشف تفاصيل “مخزية” عن واقعة تورّط الدبلوماسيين المغاربة مع العاهرات!

الهدهد

هل تورطت الجزائر في فضيحة الدبلوماسيين المغاربة مع المومسات الكولومبيات؟!

رياضة

موعد مباراة كولومبيا والبيرو في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء والتشكيلة في الدوري السعودي الممتاز

معلومات جديدة عن طائرة الكنز المصرية.. هكذا حاولت خداع السلطات الزامبية للمرور بحمولتها

تقارير: حكيم زياش إلى غلطة سراي بعد اجتيازه الفحص الطبي

مصير مجهول للمعتلقين في مبنى الأمن الوطني بالعريش بعد “الهجوم الغامض”

رسالة أمريكية نارية للسعودية بشأن صفقة الجولف المشبوهة.. فرصة أخيرة أمام الرميان

بينهم عقيد صاعقة.. أسماء المصريين المحتجزين في زامبيا بسبب الطائرة المشبوهة

فيديو جديد صادم لكارثة الطائرة الماليزية.. سقطت على السيارات وقتلى بالجملة

سباحة وفعل غريب.. لينا خالد تواصل إطلالاتها المثيرة من صلالة (فيديو)

حفيد السيسي يستنفر علاء مبارك بعد مباراة الجودو المثيرة للجدل

8 سيارات فخمة طلبها نيمار من نادي الهلال السعودي.. يجب أن تكون في مرآبه (صور)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

بينهم عقيد صاعقة.. أسماء المصريين المحتجزين في زامبيا بسبب الطائرة المشبوهة

من هو اللواء فؤاد عبد الحليم وهل هو بديل السيسي؟.. وعلاقة سامي عنان بالبيان الذي قلب مصر

50 صاروخاً من غزة نحو البحر نُصرةً للأسرى .. المقاومة تُنذر إسرائيل بالنار

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC