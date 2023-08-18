الكرة عادت من السماء.. فيديو مثير لأغرب ركلة ترجيح في مباراة كرة قدم

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وطن- شهدت إحدى المباريات خلال بطولة مقامة في دولة كولومبيا، تسديد ركلة ترجيح عرفت طريقها إلى الشباك لكن بطريقة شديدة الغرابة والطرافة أيضا.

جاءت الواقعة خلال مباراة جمعت بين ناديي سان فيسينتي دي تشوكوري وكونسيا في نهائي بطولة محلية في كولومبيا.

وهمّ أحد اللاعبين بتسديد ركلة ترجيح، فارتطمت الكرة بالعارضة، لكنها سقطت على رأس الحارس ثم دخلت الشباك، فتحولت احتفال الحارس إلى نوبة صدمة، بينما احتفل اللاعب الذي صوَّب الركلة بتسديدته الناجحة.

ركلة ترجيح طريفة وغريبة في كرة القدم خلال بطولة في كولومبيا 🇨🇴 #الجزيرة_مباشر | #كولومبيا pic.twitter.com/OJgG84CZx8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 17, 2023

يُشار إلى أن الوقت الأصلي للمباراة النهائية انتهت بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وقبل تصويب ركلة الترجيح الغريبة، كان فريق تشوكوري متأخرًا 2-3 خلال ركلات الترجيح، عندما حان الدور على لاعبه خورخي لتسديد ركلة الترجيح، فاستطاع التسجيل ومعادلة الكفة.

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يُشار إلى أن فريق كونسيا تمكن من الفوز بالبطولة بعد أن أنهى ركلات الترجيح 5-4 لصالحه.