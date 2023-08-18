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التفاصيل الكاملة لمصرع 15 سائق شاحنة على الحدود المصرية السودانية بسبب الحر.. من المسؤول؟

سائقو الشاحنات عالقون واحتجزوا لفترات طويلة عند المعابر الحدودية بين البلدين بسبب الازدحام وتعطيل تفريغ البضائع

كتب سالم حنفي
التفاصيل الكاملة لمصرع 15 سائق شاحنة على الحدود المصرية السودانية بسبب الحر.. من المسؤول؟
وفاة 15 سائق شاحنة عالقين على الحدود مع السودان
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وطن- لقي ما لا يقل عن 15 من سائقي الشاحنات المصريين مصرعهم بسبب درجات الحرارة الشديدة على الحدود المزدحمة للغاية بين مصر والسودان خلال الـ 15 يومًا الماضية.

وسُجلت حالة وفاة جديدة هذا الأسبوع ليصبح العدد الإجمالي حتى الآن، 15 حالة وفاة.

وسائقو الشاحنات عالقون واحتجزوا لفترات طويلة عند المعابر الحدودية بين البلدين ، بسبب الازدحام وتعطيل تفريغ البضائع، وفق موقع ميدل إيست آي.

وأثبتت فترات الانتظار الطويلة ، إلى جانب الحرارة الشديدة ، أنها قاتلة. في غضون ذلك ، بقي سائقون آخرون على الحدود في انتظار العبور.

وقد علق أكثر من 4000 سائق على الحدود في الأسابيع الأخيرة ، دون استجابة أو مساعدة من السلطات. ويُعتقد أن طابور السيارات والشاحنات يمتد لنحو 40 كيلومترًا على الجانب المصري من الحدود.

وهناك شكاوى من أن خدمات المعابر قليلة أو معدومة في المنطقة المجاورة ، مما يعني أن السائقين غير قادرين على شراء المياه أو الراحة في مواقف السيارات. وقد نفد الكثير من الطعام والموارد، بينما ارتفعت درجات الحرارة إلى ما فوق 35 درجة مئوية.

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وكان الازدحام مستمرا خلال الشهرين الماضيين ، حيث تراكمت البضائع عند معبري القسطل وأرقين.

وعادة، يقوم سائقو الشاحنات المصريون بتفريغ بضائعهم في مستودعات بالقرب من المعابر، أو يسلمونها إلى الشاحنات السودانية التي توزعها.

ومع ذلك ، تسبب الصراع الدائر في السودان ، والذي اندلع في أبريل / نيسان ، في تعطيل تسليم ومناولة البضائع.

وتشير التقارير إلى أن المستودعات ممتلئة بكامل طاقتها، ولا توجد بها مساحة للأشياء الجديدة ، مما تسبب في تراكم حركة المرور والسائقين الذين ينتظرون عند المعابر.

ووقعت 11 حالة وفاة حتى الآن داخل حدود السودان، وأربعة على الجانب المصري، وقد أعيدت جثث المتوفين إلى مصر خلال الأيام الماضية لدفنها. ومع ذلك ، تم دفن جثتين في السودان بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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وبحسب ما ورد، ناشد سائقو الشاحنات الذين تقطعت بهم السبل عند المعابر، السلطات المصرية للمساعدة في تنظيم عمليات التسليم عند المعبر ، فضلاً عن توفير الضروريات لأولئك العالقين هناك.

وسبق أن انتشر مقطع فيديو لسائق شاحنة مسن، يقف عند المعبر ويناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعالجة الوضع.

وتمت مشاركة مقطع الفيديو ، الذي يحمل عنوان “رسالة إلى الرئيس” ، أكثر من 200 مرة على موقع فيسبوك، حيث يدعو سائق الشاحنة السيسي لزيارة الحدود ليرى الوضع بنفسه.

ويقول الشخص المسن: “معظم الناس عند المعبر من كبار السن ، لقد تركوا منازلهم للعمل في سبيل الله … نفد الماء والغاز ، يجب أن تأتي لزيارة هؤلاء المساكين وستكون علامة كبيرة في حياتك التاريخ كرئيس”.

المصدرميدل إيست آي ، ترجمة وتحرير وطن

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