هذا ما حدث عند قبر طالب أردني توفي بطريقة مأساوية وأحزن الأردنيين

وطن- لقي شاب أردني يدعى “أحمد النعامنة” مصرعه إثر حادث مروع في بلدة “حريما” شمالي محافظة إربد، فجر السبت الماضي، قبل أيام من صدور نتائج التوجيهي التي كان ينتظرها بفارغ الصبر ولكن القدر اختاره.

وأشارت وسائل إعلام أردنية إلى أن الشاب “أحمد هائد النعامنة” الذي كان ينتظر الاحتفال بنجاحه بالتوجيهي، توفي إثر سقوط فانوس حجري عليه أثناء عمله على إزالة “حبل زينة” بعد حفل زفاف داخل إحدى المزارع في محافظة إربد في الأردن.

وأسعف “النعامنة” فور الحادث المؤسف إلى مشفى قريب ولكنه لم يلبث أن فارق الحياة.

راضٍ عن أي شي

وكان آخر ما كتبه الشاب الراحل عبر صفحته الشخصية في موقع فيسبوك بتاريخ 28 يونيو: “أنا راضٍ عن أي شي قدمته سواء نجحت أو رسبت”.

وتابع :”يا ريت نكون خفيفين لأنه حرفياً هاي الفترة أصعب فترة بحياتي ، وما بعرف كيف الليالي مضت فيها بإذن الله ناجح ورب العالمين ما بضيع تعب حدا”.

عشيرته تنعيه

ونعت عشيرة النعامنة ابنها الراحل على حسابها في فيسبوك وقالت :”بقلوب يمتلأها الحزن ويعتصرها الألم تلقيناها ومرصعة بالصبر باذن الله انتقل الى رحمة الله تعالى ابن العم الشاب احمد هائد النعامنة عن عمر يناهز ١٨ عاما فجر هذا اليوم ١٢ اب ٢٠٢٣ انا لله وانا اليه راجعون”.

وعلق والد الشاب الراحل على مواساة أهل قرية حريما التي ينحدر منها بوفاة ابنه وقال في منشور على حساب باسم القرية :”هذا ليس بغريب على اهلي في حريما الحبيبة لم أشاهد أجمل من صمت الليلة الماضية كان أجمل صمت رأيته في حياتي”.

وأضاف أن “تكاتف أهل بلدتي والبلدان المجاورة بجمال هذا الصمت كان له أثر في قلبي كبير”.

واستدرك :”يعلم الله انكم جبرتم قلبي وواسيتم مصابي الجلل وعلمت وتيقنت أن حريما هي جسد واحد بروح واحدة”.

روب التخرج على قبره

وبعد انتشار خبر وفاته عمت حالة من الحزن في أوساط أصدقائه ومعارفه، ووضع أصدقاء أحمد روب التخرج الذي كان من المفترض أن يرتديه مع قبعة التخرج على قبره مع صورة له بعد أن ظهرت نتيجته بأنه ناجح.

لا حول ولا قوة الا بالله

رحم الله الطالب احمد النعامنه الذي توفى

قبل النتائج ب أربعة أيام .. وطلع ناجح

الله يصبر اهلك 💔. pic.twitter.com/FI0bhCUpqA — ‏﮼شَغف 🤍 (@shagaf_99_) August 16, 2023

واجتاحت صورة قبر أحمد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وصيته ونتيجته التي أبهرت الجميع.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لورقة نجاح الشاب المتوفى أحمد هاند علي النعامنة بمجموعة 1037 من أصل 1400 بمعدل 75،80.