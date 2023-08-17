الرئيسيةالهدهدهذا ما حدث عند قبر طالب أردني توفي بطريقة مأساوية وأحزن الأردنيين
الهدهد

هذا ما حدث عند قبر طالب أردني توفي بطريقة مأساوية وأحزن الأردنيين

الطالب أحمد النعامنة كان ينتظر الاحتفال بنجاحه بالتوجيهي، وتوفي إثر سقوط فانوس حجري عليه أثناء عمله على إزالة "حبل زينة" بعد حفل زفاف داخل إحدى المزارع في محافظة إربد

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
هذا ما حدث عند قبر طالب أردني توفي بطريقة مأساوية وأحزن الأردنيين
أحمد النعامنة

وطن- لقي شاب أردني يدعى “أحمد النعامنة” مصرعه إثر حادث مروع في بلدة “حريما” شمالي محافظة إربد، فجر السبت الماضي، قبل أيام من صدور نتائج التوجيهي التي كان ينتظرها بفارغ الصبر ولكن القدر اختاره.

وأشارت وسائل إعلام أردنية إلى أن الشاب “أحمد هائد النعامنة” الذي كان ينتظر الاحتفال بنجاحه بالتوجيهي، توفي إثر سقوط فانوس حجري عليه أثناء عمله على إزالة “حبل زينة” بعد حفل زفاف داخل إحدى المزارع في محافظة إربد في الأردن.

وأسعف “النعامنة” فور الحادث المؤسف إلى مشفى قريب ولكنه لم يلبث أن فارق الحياة.

راضٍ عن أي شي

وكان آخر ما كتبه الشاب الراحل عبر صفحته الشخصية في موقع فيسبوك بتاريخ 28 يونيو: “أنا راضٍ عن أي شي قدمته سواء نجحت أو رسبت”.

أحمد النعامنة
أحمد النعامنة

وتابع :”يا ريت نكون خفيفين لأنه حرفياً هاي الفترة أصعب فترة بحياتي ، وما بعرف كيف الليالي مضت فيها بإذن الله ناجح ورب العالمين ما بضيع تعب حدا”.

عشيرته تنعيه

ونعت عشيرة النعامنة ابنها الراحل على حسابها في فيسبوك وقالت :”بقلوب يمتلأها الحزن ويعتصرها الألم تلقيناها ومرصعة بالصبر باذن الله انتقل الى رحمة الله تعالى ابن العم الشاب احمد هائد النعامنة عن عمر يناهز ١٨ عاما فجر هذا اليوم ١٢ اب ٢٠٢٣ انا لله وانا اليه راجعون”.

وعلق والد الشاب الراحل على مواساة أهل قرية حريما التي ينحدر منها بوفاة ابنه وقال في منشور على حساب باسم القرية :”هذا ليس بغريب على اهلي في حريما الحبيبة لم أشاهد أجمل من صمت الليلة الماضية كان أجمل صمت رأيته في حياتي”.

وأضاف أن “تكاتف أهل بلدتي والبلدان المجاورة بجمال هذا الصمت كان له أثر في قلبي كبير”.

واستدرك :”يعلم الله انكم جبرتم قلبي وواسيتم مصابي الجلل وعلمت وتيقنت أن حريما هي جسد واحد بروح واحدة”.

روب التخرج على قبره

وبعد انتشار خبر وفاته عمت حالة من الحزن في أوساط أصدقائه ومعارفه، ووضع أصدقاء أحمد روب التخرج الذي كان من المفترض أن يرتديه مع قبعة التخرج على قبره مع صورة له بعد أن ظهرت نتيجته بأنه ناجح.

واجتاحت صورة قبر أحمد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وصيته ونتيجته التي أبهرت الجميع.

صورة قبر أحمد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وصيته ونتيجته
وفاة شاب أردني

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لورقة نجاح الشاب المتوفى أحمد هاند علي النعامنة بمجموعة 1037 من أصل 1400 بمعدل 75،80.

نتيجة أحمد النعامنة

المصدرفيسبوك ،رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

فيديو جديد صادم لكارثة الطائرة الماليزية.. سقطت على السيارات وقتلى بالجملة

سباحة وفعل غريب.. لينا خالد تواصل إطلالاتها المثيرة من صلالة (فيديو)

حفيد السيسي يستنفر علاء مبارك بعد مباراة الجودو المثيرة للجدل

8 سيارات فخمة طلبها نيمار من نادي الهلال السعودي.. يجب أن تكون في مرآبه (صور)

“حكيم العرب”.. ماذا وراء الثناء الكبير لنجيب ساويرس على محمد بن زايد؟

بكاء نجلي عادل إمام وفيديو يلفت الأنظار.. فماذا حدث؟

عمانيات يرمين رجالاً يرقصون بالكراسي في ظفار.. فيديو مثير فجر الجدل

رئيس الهلال مع ياسين بونو داخل مطعم.. فما الذي دار بينهما؟ (فيديو)

“أفسدتم إجازة بناتي”.. تصريح صادم من الدبيبة بأول تعليق على اشتباكات طرابلس

زامبيا لم تفرج عن “طائرة الكنز”.. وفيديو يؤكد أنها هي نفسها طائرة وزير الداخلية المصري والوفود الأمنية

تحميل أكثر
© Newspaper WordPress Theme by TagDiv