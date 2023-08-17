نسرين طافش ترقص في سهرة حلبية بفستان مثير.. “شقاوة الطفل الداخلي طلعت” (فيديو)

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وطن- شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها، أجواء السهرة الحلبية التي حضرتها برفقة عائلتها.

وأشعلت نسرين طافش السهرة الحلبية بالرقص، مرتدية فستانا أبيضاً قصيرا، ممسكةً بمنديل يتناسب مع الرقصة الشعبية.

شقاوة الطفل الداخلي

ثم قرعت نسرين طافش الطبول مع الفرقة الموسيقية، معقبة: “شقاوة الطفل الداخلي لما بيطلع.. جنوا نطوا”.

وعرفت نسرين جمهورها على رقصة المحرمة “المنديل”، قائلة: “هي رقصة حلبية بتبلش مع أغنية يا أم المحرمة.. بتكمل لآخر السهرة.. الحلبية بس راح يفهموا قصدي”.

ولم تتوقف نسرين عن الرقص لدرجة التعب، وكتبت: “هي تقريباً بآخر الحفلة.. اللي رجليه تعبوا، غير ولبس شي مريح وكمل رقص”.

انفصال نسرين

وكانت نسرين طافش قد أعلنت الشهر الماضي خبر انفصاله عن طبيب الأسنان المصري شريف شرقاوي.

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وكتبت نسرين طافش حينها عبر خاصية الاستوري على “انستغرام”: “لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية”