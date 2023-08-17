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مفاوضات سعودية – أوروبية لضم بطل دوري المحترفين السعودي إلى دوري أبطال أوروبا!

يأتي هذا وسط نزوح العديد من المواهب في الأندية الأوروبية للمملكة العربية السعودية

كتب سالم حنفي
مفاوضات سعودية أوروبية لضم بطل دوري المحترفين السعودي إلى دوري أبطال أوروبا!
دوري المحترفين السعودي
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وطن- أفادت أنباء بأن محادثات تجري حاليا حول إمكانية إضافة فريق دوري المحترفين السعودي إلى دوري الأبطال.

وقالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، إنه تم طرح الفكرة في الأشهر القليلة الماضية وسط نزوح المواهب المتدفقة من كرة القدم الأوروبية إلى الشرق الأوسط للحصول على رواتب كبيرة، حيث كان كريستيانو رونالدو يتصدر القائمة في بداية العام.

ومنذ وصوله إلى النصر ، سار كريم بنزيما ، حامل الكرة الذهبية ، ونيمار نجم باريس سان جيرمان ، وقائد ليفربول جوردان هندرسون ، على سبيل المثال لا الحصر نفس الطريق.

البحث عن مكان في دوري أبطال أوروبا عام 2025

وبحسب ما نقلته الصحيفة، لا يريد القادة السعوديون أن يقتصر هؤلاء النجوم على حدود ارتباطهم الحالي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مشيرة إلى أنه يجري الاتحاد السعودي لكرة القدم محادثات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن الحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا اعتبارًا من عام 2025.

وقالت إنه سيتم منح الفرصة للفائز بدوري المحترفين ولن تؤثر على دوري أبطال آسيا ، ولا على كأس العرب السنوية التي تقام في الصيف والتي فاز بها النصر الأسبوع الماضي بفضل ثنائية رونالدو الأخيرة .

دوري أبطال أوروبا عام 2025
دوري أبطال أوروبا بالسعودية

هل سيبقى ضمن الاتحاد الاسيوي

ونوهت الصحيفة إلى أن هذا يعني أنهم لن يضطروا لمغادرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، وهو ما قاله خبير كرة القدم في الشرق الأوسط ليام ويكس لصحيفة ديلي ستار سبورت الشهر الماضي أنه “مستبعد للغاية”.

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وقال: “أعتقد أنه من غير المحتمل للغاية. إنهم لاعبون رئيسيون في كرة القدم الآسيوية. هم حاليًا يتصدرون الفريق ، وهو مثل ترتيب النقاط للدول الآسيوية. إنه نوع من الاعتماد على آخر خمس أو ست مباريات من أداء الفريق “.

ووفقا لذلك، سيؤثر تغيير الاتحادات بالكامل على المنتخب الوطني ، حيث سيتعين عليهم التأهل لكأس العالم في المجموعة الأوروبية بدلاً من آسيا ، حيث تتوفر مساحات أكبر.

وأضاف ويكس ، الذي عمل في المنطقة لأكثر من عقد من الزمان: “لا أعتقد أنهم حاليًا الفريق الأعلى تصنيفًا من قبل فيفا في آسيا ، فالمشاركة تختلف قليلاً فيما يتعلق بذلك.”

وقال:”سيكون من الصعب عليهم مغادرة آسيا ، وكذلك بالنسبة للمنتخب الوطني ، والتأهل لكأس العالم أسهل بكثير في آسيا – بل أكثر من ذلك الآن مع المساحات الإضافية.”

المصدرصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، رصد وتحرير وطن

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