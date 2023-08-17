مضيفة طيران تكشف .. هذه 5 أشياء لا يجب أن تفعلها قبل الرحلة أو أثناءها

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وطن – كشفت مضيفة طيران عن 5 أشياء التي لا يجب أن تفعلها قبل الرحلة أو أثناءها، ومنها الغوص قبل الإقلاع أو حجز التذاكر من خلال موقع طرف ثالث.

وقالت مضيفة الطيران ليشا بيريز، التي تنشر مقاطعها على تيك توك، في مقطع نشرته وحقق 23,000 مشاهدة: “عندما أسافر إلى أي مكان محلي أو دولي، لا أستخدم البطانيات والوسائد الخاصة بهم“.

بالإضافة إلى إحضار الوسائد والبطانيات الخاصة بك من المنزل للرحلات الطويلة، أوصت المضيفة بعدم تناول وجبات الطائرات “بشكل متكرر”.

وقالت: “لن أتناول كل وجبة على متن الطائرة، مهما كنت أرغب في ذلك. ذلك لأنها تحتوي على الكثير من المواد الحافظة وهي عالية جداً في الصوديوم. لذا ليس من الجيد لصحتك بشكل عام تناولها كثيراً”.

ثم أقرت بأنها لا تفترض “أسوأ الظروف” للركاب. داعية إلى المزيد من “التعاطف” تجاه بعضنا .

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وقالت: “الناس يفرغون غضبهم علينا طوال الوقت، يغضبون منا، ولكن ما أحاول فهمه وما أحاول جعل باقي مضيفات الطيران يعرفنه هو عدم أخذ الأمور بشكل شخصي”. معترفة بأن عملها يتيح لها “ممارسة الصبر”.

وذكرت: “ليس بوسعك معرفة ما يمرون به هؤلاء الأشخاص”.كما أوردت صحيفة “نيويورك بوست”

احذر الغوص والسباحة قبل السفر بـ48 ساعة

وحذرت المضيفة أيضًا من السباحة والغوص حتى 48 ساعة قبل الإقلاع بسبب احتمالية حدوث تطور لمرض الانضغاط، الذي يمكن أن يحدث عندما لا يتم منح الجسم الوقت الكافي للتخلص من النيتروجين الزائد.

وأخيراً، قالت بيريز إن آخر نصيحة لها يجب أن تكون “معلومة معروفة” للمسافرين: “لا تشتري التذاكر من مواقع الأطراف الثالثة. خاصة إذا كانوا يرغبون في الجلوس بجوار أطفالهم”.

وقالت: “في الكثير من الأحيان، يأتي الآباء وهم غاضبون جداً لأنهم لم يحصلوا على مقاعد بجوار أطفالهم ويعطلون عملية الصعود إلى الطائرة”.

وتشير إلى ان السبب “أنهم حجزوا تذاكرهم من خلال موقع ويب لطرف ثالث”.

وقالت: “إذا كنت ترغب في الجلوس بجوار طفلك، فلا تحجز من خلال موقع طرف ثالث. فقط احجز مباشرة من موقع الشركة الجوية”.

كانت بيريز قد كشفت سابقاً لمتابعيها البالغ عددهم حوالي 78,000 أنها لن تتناول الثلج من مشروبات الطائرة، ولن تستخدم جيب المقعد الخلفي. ولن تتجول في الكابينة حافية القدمين أو تلمس أي شيء في الحمامات بيديها العاريتين.