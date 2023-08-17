الجمعة, أغسطس 18, 2023
الرئيسيةالهدهدمصير مجهول للمعتقلين في مبنى الأمن الوطني بالعريش بعد "الهجوم الغامض"
الهدهد

مصير مجهول للمعتقلين في مبنى الأمن الوطني بالعريش بعد “الهجوم الغامض”

تعرض ضباط بمقر الأمن الوطني بالعريش بمحافظة شمال سيناء في نهاية يوليو لهجوم من قبل نزلاء "متطرفين" استولوا على أسلحتهم أثناء نقل أربعة معتقلين

كتب باسل سيد
مصير مجهول للمعتلقين في مبنى الأمن الوطني بالعريش بعد الهجوم
المعتقلين في مبنى الأمن بالعريش
- Advertisement -

وطن- عبر نشطاء حقوقيون عن قلقهم، بشأن مصير المعتقلين المصريين المحتجزين في منشأة في سيناء حيث قتل إطلاق نار الشهر الماضي ثلاثة ضباط أمن على الأقل.

وتعرض ضباط بمقر الأمن الوطني بالعريش بمحافظة شمال سيناء المضطربة في 30 يوليو / تموز الماضي، لهجوم من قبل نزلاء “متطرفين” استولوا على أسلحتهم أثناء نقل أربعة معتقلين ، بحسب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

وأدى الهجوم إلى اشتباكات دامية بين المعتقلين وقوات الأمن.

اشتباكات دامية بين المعتقلين وقوات الأمن
اشتباكات هجوم العريش

ونقلت وكالتا “أسوشيتد برس” و”رويترز” عن مصادر أمنية قولها إن أربعة ضباط شرطة على الأقل قتلوا ، في حين قال موقع مدى مصر الإخباري المحلي إن ثلاثة قتلوا بينهم ضابط كبير.

فيما قالت مؤسسة سيناء، إن ثمانية ضباط شرطة على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين، في حين لم تصدر الحكومة أي بيانات عن الملابسات المحيطة بالحادث أو الضحايا.

من جانبه، قال أحمد سالم ، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء، في حديث لموقع ميدل إيست آي، إن مصير ما يقدر بـ 15 معتقلاً سياسيًا محتجزين على أرضية وقعت فيها بعض الاشتباكات “لا يزال غير مؤكد”.

- Advertisement -

وأضاف: “السجناء محتجزون في ظروف غير قانونية، حيث يفتقر مبنى الأمن الوطني لأي شكل من أشكال الرقابة القضائية أو الحكومية”.

وقدر أن هناك ما بين 40 إلى 45 محتجزا مدنيا في المنشأة، وأضاف أن ظروف احتجازهم ترقى إلى مستوى “الاختفاء القسري”.

وفقًا لرواية مؤسسة سيناء، بدأ الحادث أثناء نقل أربعة محتجزين كانوا محتجزين في الطابق الثاني من المبنى المكون من أربعة طوابق.

وكل طابق يحتوي على فئات مختلفة من السجناء، الطابق الأول يضم المسلحين المتطرفين، والثاني به من يشتبه في مساعدتهم ، والطابق الثالث فيه سجناء سياسيون.

وأثناء نقلهم، هاجم أحد النزلاء ضابط أمن وصادر سلاحه، ثم استخدمه لمهاجمة الضباط الآخرين وإطلاق سراح زملائه السجناء الثلاثة الذين استولوا على أسلحة من ضباط آخرين.

ثم هاجم الأربعة قوات الأمن داخل المبنى، وانتقلت الاشتباكات بعد ذلك إلى الطابق الرابع حيث التمس المسلحون المأوى.

بعد ذلك بوقت قصير ، قالت مؤسسة سيناء إن قوات الأمن المركزي انتشرت في المنطقة للتعامل مع الوضع، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على الطابق الثالث حيث يحتجز المعتقلون السياسيون ويختبئ فيه المسلحون الذين نفذوا إطلاق النار.

وخارج المبنى، كانت هناك قوات أمنية وسيارات إسعاف وعربات إطفاء. قالت مؤسسة سيناء إن حريق ودخان يتصاعد من نوافذ الطابق الثالث.

وأضافت في فيديو توضيحي، أن شبكات الإنترنت والهاتف قطعت لفترة وجيزة عن المنطقة لمنع نشر أي وثائق أو صور على الإنترنت باستخدام هواتف الضحايا المتوفين.

ونقلت سيارات الإسعاف نقلت جثث ثمانية ضحايا ، من بينهم قائد قوة العمليات الخاصة العقيد محمد مونس ، بالإضافة إلى 18 جنديًا مصابًا.

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس”، أظهرت قائمة الضحايا أن الجنود أصيبوا بطلقات نارية وصعوبات في التنفس نتيجة الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن من خارج المبنى.

دعوة للشفافية

وشجبت جماعات حقوقية غياب أي ردود فعل رسمية حتى الآن، وقال سالم إن عدم وجود تعليقات رسمية على الحادث لأكثر من أسبوعين يعكس عدم اهتمام السلطات بالرأي العام المحلي في مصر أو عائلات المعتقلين.

وأضاف أن من مسؤولية السلطات المصرية الكشف عن مصير عشرات المعتقلين داخل المباني الذين كانوا متواجدين خلال الاشتباكات المسلحة.

السلطات عليها الرد على الشائعات

في غضون ذلك، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إنه يتعين على السلطات الرد على الشائعات التي تشير إلى تعرض عدد من المعتقلين لـ “عمليات قتل خارج نطاق القضاء”.

وذكرت المنظمة في بيان: “وسط الحصار الإعلامي والحقوقي المفروض على شبه جزيرة سيناء منذ سنوات، وصعوبة الحصول على معلومات حول الوضع هناك، أصبح المتحدث العسكري ووزارة الداخلية هما المصدران الرئيسيان للمعلومات”.

وجددت الشبكة المصرية، دعوتها للسلطات المصرية للكشف عن تفاصيل ما حدث داخل مقر الأمن الوطني، وإصدار بيان حول المعاملة غير القانونية التي يتعرض لها المدنيون المحتجزون داخل المبنى.

وحملت الشبكة، السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن المواطنين المتواجدين داخل مقر الأمن القومي.

ويقع مقر الأمن الوطني في منطقة شديدة التحصين شرق العريش، وهي منطقة مضطربة في شمال سيناء حيث يقاتل الجيش المصري تمردا تابعا لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش ) منذ سنوات.

وتم فرض تعتيم إعلامي على المنطقة ، مما جعل الوصول إليها عمليا غير متاح للصحفيين وجماعات حقوق الإنسان.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن الحرب على الإرهاب، في شمال سيناء بعد الإطاحة بسلفه المدني المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي في انقلاب عسكري العام السابق.

وكانت مدينة العريش إحدى النقاط المحورية للصراع ، حيث قُتل مئات المدنيين والعسكريين منذ بدء عملية 2018.

المصدرميدل إيست آي ، ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

معلومات جديدة عن طائرة الكنز المصرية.. هكذا حاولت خداع السلطات الزامبية للمرور بحمولتها

تقارير

بينهم عقيد صاعقة.. أسماء المصريين المحتجزين في زامبيا بسبب الطائرة المشبوهة

الهدهد

زامبيا لم تفرج عن “طائرة الكنز”.. وفيديو يؤكد أنها هي نفسها طائرة وزير الداخلية المصري والوفود الأمنية

تقارير

من هو اللواء فؤاد عبد الحليم وهل هو بديل السيسي؟.. وعلاقة سامي عنان بالبيان الذي قلب مصر

الهدهد

طائرة الكنز المحملة بالذهب والأسلحة والدولارات.. هل يملكها محمد أبو العينين؟

الهدهد

صور تكشف عن علاقة محمود السيسي والعرجاني بـ”طائرة الكنز” في زامبيا

تقارير

الأردن نقطة الانطلاق ومالك مجهول ومشغل مقره دبي.. “طائرة زامبيا” وحل اللغز الغامض

الهدهد

“كنز حقيقي”.. صور الذهب المضبوط على متن “طائرة زامبيا” القادمة من مصر

الهدهد

ماذا فعل بحفيد السيسي؟.. كويتي يُحرج منظمي بطولة الجودو وفضيحة للحكم (فيديو)

الهدهد

كلفة المشروعات غير المجدية.. توقعات مرعبة لحجم ديون مصر في الـ5 سنوات المقبلة

الهدهد

مصر تستورد قمحا مزروعا على أراضيها.. ما قصة الصفقة الغاضمة مع الإمارات؟

الهدهد

لم ينشر من قبل.. تفاصيل تقرير سري يدين السيسي في فض رابعة وهكذا تم إخفاؤه

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء والتشكيلة في الدوري السعودي الممتاز

الكرة عادت من السماء.. فيديو مثير لأغرب ركلة ترجيح في مباراة كرة قدم

معلومات جديدة عن طائرة الكنز المصرية.. هكذا حاولت خداع السلطات الزامبية للمرور بحمولتها

تقارير: حكيم زياش إلى غلطة سراي بعد اجتيازه الفحص الطبي

رسالة أمريكية نارية للسعودية بشأن صفقة الجولف المشبوهة.. فرصة أخيرة أمام الرميان

بينهم عقيد صاعقة.. أسماء المصريين المحتجزين في زامبيا بسبب الطائرة المشبوهة

فيديو جديد صادم لكارثة الطائرة الماليزية.. سقطت على السيارات وقتلى بالجملة

سباحة وفعل غريب.. لينا خالد تواصل إطلالاتها المثيرة من صلالة (فيديو)

حفيد السيسي يستنفر علاء مبارك بعد مباراة الجودو المثيرة للجدل

8 سيارات فخمة طلبها نيمار من نادي الهلال السعودي.. يجب أن تكون في مرآبه (صور)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

بينهم عقيد صاعقة.. أسماء المصريين المحتجزين في زامبيا بسبب الطائرة المشبوهة

من هو اللواء فؤاد عبد الحليم وهل هو بديل السيسي؟.. وعلاقة سامي عنان بالبيان الذي قلب مصر

50 صاروخاً من غزة نحو البحر نُصرةً للأسرى .. المقاومة تُنذر إسرائيل بالنار

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC