كيف يكشف بؤبؤ العين عن نشاط دماغك؟

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وطن-خلص باحثون إلى أن التغيرات في حجم بؤبؤ العين أثناء النشاط البدني الخفيف يمكن أن تكشف عن تأثير التمارين على وظائف المخ.

إذا كانت العيون هي نافذة الروح، يمكن أن يكون بؤبؤ العين نافذة على وظائف المخ، وفقًا للباحثين في جامعة تسوكوبا في اليابان، إذ وجدوا أن التغيرات في حجم بؤبؤ العين أثناء النشاط البدني الخفيف، مثل اليوجا أو المشي، يمكن أن يكشف عن تأثير التمارين على الدماغ، بحسب ما أفاد به موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

اتساع حجم حدقة العين ينبأ بمدى النشاط المعرفي للشخص

وجدت الدراسات الحديثة أن النشاط البدني الخفيف يساعد على تحسين الحالة المزاجية، وكذلك الوظيفة الإدراكية المرتبطة بقشرة الفص الجبهي. تشارك هذه المنطقة من الدماغ في التحكم في السلوك لتحقيق الهدف.

أظهر عمل آخر وجود علاقة بين التباين في حجم بؤبؤ العين والنشاط العصبي في قشرة الفص الجبهي. قادت هذه النتائج المختلفة الفريق من جامعة تسوكوبا إلى افتراض أن التغييرات في حجم بؤبؤ العين أثناء أداء تمرين خفيف يمكن أن تساعد في التنبؤ بالوظيفة التنفيذية المحسنة في هذه المنطقة من الدماغ. وبمعنى آخر، يمكن أن يقدم بؤبؤ العين نظرة ثاقبة على مستوى التنشيط العصبي وقدرة الشخص على أداء المهام المعرفية بفعالية، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

لاختبار فرضيتهم، أجرى العلماء تجربة قاموا من خلالها بقياس أحجام بؤبؤ العين لـ 24 مشاركًا أثناء قيامهم بتمارين خفيفة لمدة 10 دقائق ، مثل اليوجا أو المشي. باستخدام التصوير العصبي، تمكنوا أيضًا من ملاحظة كيفية استجابة أدمغة المشاركين لمهمة معرفية محددة. وأظهرت البيانات أنه كلما زاد اتساع حدقة عين المتطوعين في أثناء التمرين، زادت درجات الاختبار المعرفي.

النشاط العصبي: بؤبؤ العين مؤشر بيولوجي محتمل؟

يوضح الفريق في مقال نشر في مجلة NeuroImage بتاريخ 15 أغسطس 2023: “تدعم هذه النتيجة فرضيتنا القائلة بأن الآليات المتعلقة ببؤبؤ العين؛ هي آلية محتملة يمكن من خلالها أن تحسن التمارين الخفيفة جدًا، عمليّة تنشيط قشرة الفص الجبهي والوظيفة التنفيذية”.

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وبالتالي، يرى الباحثون أن قطر بؤبؤ العين؛ هو مؤشر حيوي محتمل للتنبؤ بتأثيرات التمرينات على الدماغ. ومع ذلك، فإنهم يعتقدون أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد أن هذا التأثير حقيقي ولتحديد كيفية استفادة المتخصصين في الرعاية الصحية منه.