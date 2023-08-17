كم راتب ياسين بونو في الهلال السعودي؟.. الصفقة تأكدت ولحق بنيمار رفقة ميتروفيتش

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وطن- أعلنت وسائل إعلام أوروبية توصّل نادي الهلال السعودي لصفقة مع النجم المغربي ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي، بعد الاتفاق مع ناديه “الأندلسي” إشبيلية الإسباني.

وأكد خوسيه لويس مينديليبار، مدرب إشبيلية، رحيل بونو إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ولفت في حديثه لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، لرحيل بونو إلى الزعيم الهلالي بشكل رسمي.

ويرتبط بونو، صاحب الـ 32 عامًا، بعقدٍ مع ناديه الإسباني حتى صيف 2025، حيث انضم إليه في مطلع موسم 2020-2021، قادمًا من جيرونا لمدة 5 مواسم.

تُعتبر القيمة المالية للعرض الذي عرضه نادي الهلال على النجم المغربي ياسين بونو وناديه إشبيلية من أبرز العوامل التي دفعت الطرفين للموافقة على هذا العرض. ورشّحت مصادر مقربة من الحارس في حديثها لموقع “العربي الجديد” أنه وصل إلى 20 مليون يورو، ما يُغري النجم المغربي ومسؤولي الفريق الأندلسي.

ميتروفيتش هلالي

أفادت مصادر لموقع “winwin” أن مهاجم نادي فولهام، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، تنازل عن مبلغ 6 ملايين يورو من راتبه مع الهلال السعودي؛ من أجل إتمام صفقة انتقاله لأزرق العاصمة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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وأشارت ذات المصادر إلى أن صفقة انتقال ميتروفيتش إلى الهلال ستصل قيمتها لـ50 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى الهلال أن يكون ميتروفيتش حاضرًا في الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي، حيث سيلتقي فيها “الزعيم” مع الفيحاء، يوم السبت المقبل 19 أغسطس/ آب.

وميتروفيتش أفضل هداف في تاريخ المنتخب الصربي (52 هدفًا في 81 مباراة)، وقد انضم صاحب الـ28 عامًا إلى فولهام في عام 2018 قادمًا من نيوكاسل، وينتهي عقده الحالي مع ناديه اللندني في يونيو/ حزيران 2026، وتبلغ قيمته السوقية 28 مليون يورو، استنادًا إلى بيانات موقع “ترانسفير ماركت” العالمي.