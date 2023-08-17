عبودية جنسية.. أدلة موثقة وروايات مؤلمة لتورط عناصر الدعم السريع في اغتصاب السودانيات

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وطن- في خضم الحرب المستعرة بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع، تعاني النساء السودانيات من زيادة في الانتهاكات، بما في ذلك الخطف والعبودية والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وهي هيئة حكومية تهدف إلى منع إساءة معاملة النساء.

جاء ذلك وفق النتائج التي خلصت إليها تحقيقات وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في السودان وسط النزاع المسلح الذي أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص، فيما تقول الأمم المتحدة إن مليون شخص فروا من البلاد منذ اندلاع القتال، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.

واتهمت كل من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بما في ذلك منظمة العفو الدولية ، قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، باختطاف النساء لاستخدامهن في العبودية الجنسية.

وفيما تنكر قوات الدعم السريع هذه الاتهامات، إلا أن تقرير منظمة مكافحة العنف ضد المرأة يتضمن أكثر من 40 شهادة تزعم أن رجالًا مسلحين يرتدون زي القوات شبه العسكرية كانوا يديرون شبكات متورطة في عمليات الاختطاف والاستعباد الجنسي.

وتلقت الوحدة، تقارير متسقة حول تصاعد حوادث الاختفاء القسري للنساء والفتيات في نيالا ، جنوب دارفور ، في الجزء الغربي من البلاد، وتؤكد شهادات الناجين وشهود العيان وجود نساء وفتيات محتجزات من قبل قوات الدعم السريع في مواقع مختلفة في نيالا.

وقامت الوحدة بقياس أوجه الشبه بين التقارير المستمرة عن إساءة معاملة النساء في السودان والانتهاكات التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق بين عامي 2014 و 2017.

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ومع خروج الناجين من أماكن مختلفة من الأسر، توجد روايات متعددة لنساء وفتيات محتجزات في مستودعات وفنادق في نيالا والخرطوم بزعم الاستغلال الجنسي من قبل قوات الدعم السريع ، على غرار اختطاف داعش للنساء الأيزيديات في العراق، وسط مطالب بتحرك دولي عاجل وجاد لإنهاء هذه المأساة ووضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات في السودان.

وفي حين أن مزاعم الانتهاكات لا تزال مزاعم ، تقول لجنة مكافحة العنف ضد المرأة إنها شجعت أولئك الموجودين خارج السودان على التعامل مع القضية بجدية، وعدم تجاهل خطورتها.

وقالت سليمة شريف إسحاق ، رئيسة نقابة CVAW ، إن الباحثين الذين يوثقون المزاعم يواجهون مخاطر كبيرة من التداعيات وأن هناك خطرًا على حياتهم.

وأضافت: “بالنظر إلى الوضع الأمني ​​المتدهور في نيالا، هناك تحديات كبيرة في الإبلاغ عن الحالات، مما يشكل مخاطر كبيرة لمقدمي الخدمات، مما يستلزم اتخاذ إجراءات دولية عاجلة وقوية”.

مزاعم الاغتصاب الجماعي

وهناك 60 حالة اختطاف موثقة في الخرطوم وحدها ، فيما توجد حالات أخرى قيد التحقيق، فضلا عن وجود تقارير موثوقة عن احتجاز عشرات الفتيات في منطقة دارفور ، لكن لا يمكن نشر تفاصيل تلك الحالات في الوقت الحالي بسبب المخاطر التي يتعرض لها الباحثون والفتيات أنفسهن.

وتلقت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بلاغات عن أكثر من 12 حالة عنف جنسي في مخيم كلمة للنازحين بجنوب دارفور، وهو الأمر الذي أدى إلى وفاة حالة واحدة بسبب تداعيات الحرب، وزعمت جميع الضحايا أن مهاجميهم كانوا مرتبطين بقوات الدعم السريع.

وسبق أن تم الكشف في يوليو الماضي، حدوث اغتصاب لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا في البلاد ، فضلاً عن اغتصاب 24 امرأة في نيالا بجنوب دارفور،كما كانت هناك حالة اغتصاب جماعي مزعومة لشابات محتجزات في فندق الدمان في نيالا، واتهم نشطاء في نيالا قوات الدعم السريع بالوقوف وراء كل هذه الانتهاكات.

ملاذ لأنشطة العبودية

وردد المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام (ACJPS)، الإدعاءات التي قدمتها منظمة CVAW ، وهي منظمة غير حكومية تأسست في عام 2009 تتمثل مهمتها المعلنة في تعزيز احترام حقوق الإنسان في الحكم والمجتمع السوداني.

وقالت إن منطقة دارفور كانت ملاذا لأنشطة العبودية، حيث تم اختطاف الفتيات من العاصمة واقتيادهن إلى هناك من قبل رجال يرتدون زي قوات الدعم السريع.

وبحسب ما ورد أُطلق سراح بعض الأسرى بعد دفع فدية، بينما أطلق الجيش السوداني والجماعات المسلحة الأخرى العاملة في ولاية شمال دارفور سراح آخرين.

وأفاد تحقيق أجراه المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام عن حالات اختطاف وتعذيب واغتصاب وإكراه على الدعارة في شنقل طوباية والملم ومناطق أخرى في دارفور، وقالت المنظمة إن 450 شخصا اختفوا منذ بدء الصراع بينهم 18 فتاة.

وورد في تقرير المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام: “أكد شاهد عيان أن شابات مختطفات شوهدن على ظهر السيارات المسروقة التي [قادمة] من الخرطوم عبر الطريق في شمال كردفان ، متوجهة إلى أماكن الاحتجاز في دارفور”.

كما شهد أربعة شهود مدنيون من قرية الكويم بالقرب من الفاشر بشمال دارفور مرور 70 سيارة بيك أب وسيارة تويوتا مسروقة باتجاه منطقة كتم بالولاية ، فيما كانت 10 من هذه السيارات تحمل فتيات مختطفات ومقيدة بالسلاسل.

وأفاد أحد النشطاء باختطاف حوالي 20 فتاة في كبكابية في شمال دارفور والظاهرة في ازدياد منذ أواخر مايو، وذكر التقرير أن من بين الضحايا بائعين محليين بينهم من يبيعون الشاي في شوارع الخرطوم.

وفي إحدى الحالات ، كشف سبعة شهود عيان في محلية السلام بشمال دارفور عن إطلاق سراح ثلاث فتيات من قرية ودعة بعد أن دفع أقاربهم فدية بنحو 18.500 دولار للمختطفين الذين يرتدون زي قوات الدعم السريع.

وتزعم الشهادات التي استشهدت بها منظمة مكافحة العنف ضد المرأة أنها من شهود في المنطقة وتشمل أيضًا أشخاصًا يزعمون أنهم أقارب لجنود قوات الدعم السريع المتهمين بارتكاب الانتهاكات.

وكشفت أم النعيم ، وهي أم لاثنين من الخاطفين ، أن اثنين من أبنائها وجنودا آخرين من قوات الدعم السريع اختطفوا ثماني فتيات من الخرطوم واستخدموهن لممارسة الجنس بالإكراه في قرى شرفات وكولجي وجلاب وغيرها.

جرائم حرب

وقال مسعد علي ، المدير التنفيذي للمركز العربي لدراسات العدالة والسلام، إن منظمته التقت بالعشرات من الضحايا وأجرت مقابلات وجهًا لوجه معهن، وقال إنه تم إطلاق سراح ثمانية ضحايا من شمال دارفور واثنان من جنوب دارفور.

وأضاف أنه يتوقع أن تؤدي القضية في نهاية المطاف إلى فرض عقوبات على قوات الدعم السريع من قبل المحكمة الجنائية الدولية أو دول غربية ، ووصف ما حدث حتى الآن في الصراع بأنه جرائم حرب.

وتابع: “نظرًا لارتكاب هذه الجرائم في زمن الحرب ، فمن المفترض أن تكون جرائم حرب ، لأنها مصنفة على أنها جرائم جنسية (SGBC) بموجب القانون الدولي ، ولا سيما المادة الرابعة من اتفاقية جنيف والبروتوكول الإضافي الذي يحمي المدنيين”.

وأضاف: “قد تحقق الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية في هذه المزاعم، وينطبق الشيء نفسه على القوات المسلحة السودانية لأنها ارتكبت جرائم حرب أيضًا، مثل قتل المدنيين والتعذيب وتدمير الممتلكات المدنية بالقصف الجوي”.

علاج ضحايا الاغتصاب في القاهرة

كما أكدت مصادر طبية في القاهرة، أن ضحايا اغتصاب سودانيات سعيّن للعلاج من إصاباتهم في مصر ، حيث لجأن إلى هناك بعد فرارهم من الخرطوم، وقالت المصادر في تلك الحالات إنه تم الإفراج عن الضحايا بعد أن دفع أقاربهم فدية.