الخميس, أغسطس 17, 2023
الرئيسيةالهدهدطائرة الكنز المحملة بالذهب والأسلحة والدولارات.. هل يملكها محمد أبو العينين؟
الهدهد

طائرة الكنز المحملة بالذهب والأسلحة والدولارات.. هل يملكها محمد أبو العينين؟

مصطفى بكري نفى علاقة أبو العينين بالطائرة واتهم جماعة الإخوان بترويج أكاذيب

كتب شيراز ماضي
طائرة الكنز المحملة بالذهب والأسلحة والدولارات.. هل يملكها محمد أبو العينين؟
طائرة الكنز المحملة بالذهب
- Advertisement -

وطن- في ظل تكتم السلطات الرسمية المصرية على واقعة احتجاز طائرة محملة بالأسلحة والدولارات والذهب في زامبيا، بعدما وصلت إلى هناك قادمة من القاهرة، ترددت أنباء عن هذه الطائرة مملوكة لرجل الأعمال المقرب من النظام محمد أبو العينين.

وقال الكاتب المصري شريف عثمان إن محمد أبو العينين هو رجل الأعمال المصري الوحيد الذي يمتلك مثل الطائرة التي أوقفت في مطار زامبيا.

ونشر عثمان عبر حسابه على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، صورة لمحمد أبو العينين يقف أمام الطائرة، وغرد قائلا: “رجل الأعمال الوحيد في مصر اللي عنده Gulf Steam G550 هو أبو العينين زي اللي اتمسكت في مطار كينيث كاندا الدولي في زامبيا، ويملكها تحت شركة سيراميك كليوباترا”.

أبو العينين صامت.. ومصطفى بكري يدافع عنه

ولم يرد محمد أبو العينين على هذه الاتهامات، في حين جاء الرد من قِبل النائب والإعلامي مصطفى بكري الذي يقدم برنامجا في قناة تليفزيونية يملكها أبو العينين.

وقال بكري في تغريدة: “آخر ادعاءات لجان الجماعة الإرهابية اتهام محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بأنه صاحب الطائره الموقوفة في زامبيا ، ويزعمون أن الطائرة هي G55 وأن محمد أبو العينين هو الوحيد الذي يمتلك هذا النوع”.

- Advertisement -

وأضاف: “ما رأيكم أن الطائره الموقوفه هيT7-WW.. إنها أكاذيب الجماعة التي تزايدت حدتها هذه الأيام ، ظنا منهم أنهم قادرون على تلويث الشرفاء.. الكذب عنوانهم، يكذبون حتي يصدقون أنفسهم، ورغم أن الحقائق واضحة وضوح الشمس لكن غريزة الانتقام من أصحاب المواقف الوطنية تدفعهم إلى الزيف والبهتان، غير أن الكذب عمره قصير”.

احتجاز طائرة الكنز القادمة من مصر

وكانت السلطات الأمنية في زامبيا، قد أعلنت احتجاز طائرة خاصة وصلت من العاصمة المصرية القاهرة إلى مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا مساء يوم الإثنين، وعلى متنها 5.7 مليون دولار نقداً و602 سبيكة من الذهب وعدد من الأسلحة والذخائر.

وقال مدير عام لجنة مكافحة المخدرات في زامبيا ناسون باندا، إنَّ السلطات احتجزت عشرة أشخاص، بينهم مواطن زامبي وستة مصريين وهولندي وإسباني وآخر من لاتفيا، حيث يخضعون للتحقيق.

وأضاف: “الطائرة قادمة من القاهرة، وتحمل بضائع خطرة، وهبطت يوم الاثنين حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا”.

وتابع: “أجرينا، بالاشتراك مع زملاء من مختلف وكالات إنفاذ القانون، عملية أسفرت عن مصادرة 5.6 مليون دولار، وخمسة مسدسات، وسبع ذخيرة، و126 طلقة، و602 قطعة نقدية ذهبية تزن 127.2 كيلوجرام، ومعدات لوزن الذهب”.

"كنز حقيقي".. صور الذهب المضبوط على متن "طائرة زامبيا" القادمة من مصر
صور الذهب المضبوط على متن طائرة زامبيا القادمة من مصر

فحص القطع الذهبية

من جانبه، صرح وزير المناجم والمعادن بول كابوسوي، بأن وزارته فحصت القطع الذهبية التي تزن 127 كغم، وتبين أنها غير أصلية، ومصنوعة من النحاس والنيكل والقصدير والزنك.

يُشار إلى أنّ هذه الحادثة جاءت بعد تداول أنباء عن قيام مسؤولين في مصر بتهريب أموالهم خارج البلاد، خوفاً من سقوط النظام في ظل الانهيار الاقتصادي، ما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا بين المعارضين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الفنان عمرو واكد في تغريدة: “تأكد بنسبة ١٠٠٠٪ انه لا يمكن ابدا ركوب سلاح وذخيرة على طيارة طالعة من مصر بدون مساعدة فرد ذو حيثية في الجيش.. ولابد للمؤسسة العسكرية ان تقوم بدورها وتكشف عن هويته وان تقدمه للمحاكمة. وهذا خبر ينص على أن المسئول عن مشروع تأمين المطار هو عبد الفتاح السيسي”.

في حين كتب الروائي بلال فضل: “هناك مهازل تحدث في المطارات المصرية، والتي يعلمها العالمون ببواطن الأمور فيها، ومسألة تهريب الأموال والمقتنيات الثمينة مستمرة دون توقف منذ فترة”.

وأضاف: “على أي حال، تقول الأعراف الأمنية إن ما يتم ضبطه من مخدرات أو ممنوعات في المنافذ الحدودية يشكل عادة عشرة في المئة مما يدخل إلى البلاد أو يخرج منها، فإذا كانت هذه الأموال موجودة في ضبطية واحدة وطائرة واحدة، فلك أن تتخيل كيف هو الحال في باقي الطائرات والسفن والزوارق وسيارات الجيب وجيوب المسافرين، ولك أن تتخيل أيضا حجم المفاوضات التي تجري الآن على قدم وساق للملمة الموضوع والتنصيص من أجل التخليص والاستفادة من التجربة في نقلات قادمة، وتحيا مصر 5.6 مليون مرة”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

صور تكشف عن علاقة محمود السيسي والعرجاني بـ”طائرة الكنز” في زامبيا

تقارير

الأردن نقطة الانطلاق ومالك مجهول ومشغل مقره دبي.. “طائرة زامبيا” وحل اللغز الغامض

الهدهد

“كنز حقيقي”.. صور الذهب المضبوط على متن “طائرة زامبيا” القادمة من مصر

الهدهد

ماذا فعل بحفيد السيسي؟.. كويتي يُحرج منظمي بطولة الجودو وفضيحة للحكم (فيديو)

الهدهد

كلفة المشروعات غير المجدية.. توقعات مرعبة لحجم ديون مصر في الـ5 سنوات المقبلة

الهدهد

مصر تستورد قمحا مزروعا على أراضيها.. ما قصة الصفقة الغاضمة مع الإمارات؟

الهدهد

لم ينشر من قبل.. تفاصيل تقرير سري يدين السيسي في فض رابعة وهكذا تم إخفاؤه

الهدهد

انتحار مسن مصري بطريقة بشعة.. أطلق النار على نفسه وأصاب أسرته بالذهول

حياتنا

رد فعل غادة عبدالرازق على ظهور ثديي صديقتها نسرين سند عاريين بشكل كامل (شاهد)

تقارير

زامبيا تحتجز طائرة خاصة قادمة من مصر على متنها أموال وذهب وأسلحة والقاهرة تتكتم (شاهد)

حياتنا

“أمر خاص”.. هذا ما طلبه لص فيلا محمد صلاح من نجم ليفربول ووافق عليه

الهدهد

من داخل مصر.. مواطن يكسر حاجز الخوف ويعلن الثورة على السيسي (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كيف يكشف بؤبؤ العين عن نشاط دماغك؟

فضيحة سعودية.. رشاوى مالية ضخمة لتبييض صورة المملكة من انتهاكات حقوق الإنسان

مفاوضات سعودية – أوروبية لضم بطل دوري المحترفين السعودي إلى دوري أبطال أوروبا!

موعد مباراة النصر ضد التعاون والتشكيلة في الدوري السعودي الممتاز

مضيفة طيران تكشف .. هذه 5 أشياء لا يجب أن تفعلها قبل الرحلة أو أثناءها

الكويتية نهى نبيل توجه لـ ياسمين عز اتهاماً خطيراً.. هل هو حقيقي؟ (فيديو)

كيف يمكن لدرجات الحرارة المرتفعة تسريع التدهور المعرفي للشخص؟

“شركة صهيونية” أعدت استراتيجية وزارة الإعلام السعودية.. ما علاقة نتنياهو؟

عقوبة تشافي ولاعبه رافينيا بعد طردهما في افتتاح الدوري الإسباني (صور)

جرأة داليا البحيري تصدم محبيها.. كشفت صدرها وأفخاذها بطريقة فاضحة (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

محمد بن سلمان في لندن بعد 5 سنوات من مقتل خاشقجي .. ماذا تريد منه بريطانيا!؟

كيسنجر للسفير الإسرائيلي في واشنطن ١٩٧٤ عن مدير المخابرات السعودية كمال ادهم: نعلم أن مصر تدار دوما من قبل اليهود.. ولم نعترض!‎

إهانة سعودية صريحة للإمارات.. “قرقاش” يرد وصحيفة إماراتية تتساءل عن المغزى والتوقيت (شاهد)

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC