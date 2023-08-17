الخميس, أغسطس 17, 2023
الرئيسيةحياتناسيرين عبدالنور في الجيم بزي التايجر.. حجم مؤخرتها شكّك المتابعين (فيديو)
حياتنا

سيرين عبدالنور في الجيم بزي التايجر.. حجم مؤخرتها شكّك المتابعين (فيديو)

سبق أن تسببت جرأة سيرين عبدالنور بصدمة لمتابعيها حين ظهرت على المسرح في حفلها بمدينة العلمين الجديدة بمصر مع رامي عياش

كتب رفيف عبدالله
سيرين عبدالنور في الجيم بزي التايجر.. حجم مؤخرتها شكّك المتابعين (فيديو)
سيرين عبدالنور
- Advertisement -

وطن– على خطى باقي النجمات، استعرضت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، لياقتها البدنية بملابس مثيرة من داخل الجيم.

ونشرت سيرين عبدالنور مقاطع عدة عبر خاصية الستوري في حسابها على انستجرام، وهي ترتدي ليجن بنقشة التايجر.

ورفعت سيرين شعرها إلى الأعلى، وارتدت حذاء رياضي مريح، ولم تضع مساحيق التجميل على وجهها.

نفخ وشد

وسخر المتابعون من سيرين، مؤكدين أنها نفخت مؤخرتها وصدرها، ونشرت فيديوهات الرياضة لتوحي لمتابعيها أنها طبيعية، وليست تجميل.

سيرين عبدالنور في الجيم
سيرين عبدالنور في الجيم

وسبق أن تسببت جرأة سيرين عبدالنور بصدمة لمتابعيها حين ظهرت على المسرح في حفلها بمدينة العلمين الجديدة بمصر برفقة زميلها ومواطنها رامي عياش. فيما تبادلت الرقص معه على أنغام أغنيتها “لو بص في عيني”.

حفل العلمين

وارتدت سيرين عبدالنور في حفلها بمدينة العلمين فستان شفاف مفتوح الظهر بشكل كامل، فيما كشف بشكل لافت فخذيها العاريين.

- Advertisement -

وتميز فستان سيرين عبدالنور الجريء بامتداد فتحته الظهر إلى البطن والصدر، ليكشف بكل كبير ثدييها من الجانب.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

صور خيانة بوراك اوزجفيت زوجته فهرية أفجان مع “فاتنة” فرنسية تثير الجدل! (شاهد)

حياتنا

الاعتداء على نادين نجيم ونقلها إلى المستشفى.. هذا ما حدث بالتفصيل (شاهد)

الهدهد

معتقل بحريني طالبت 12 منظمة حقوقية إدارة بايدن بالتدخل لإطلاق سراحه.. من هو؟

الهدهد

عبودية جنسية.. أدلة موثقة وروايات مؤلمة لتورط عناصر الدعم السريع في اغتصاب السودانيات

حياتنا

لماذا تكون منازل الأشخاص الأذكياء فوضويةً في أغلب الأوقات؟

رياضة

تفاصيل عقد ياسين بونو بعد تعاقده مع الهلال السعودي

حياتنا

سام أصغري يهدد بفضح أسرار بريتني سبيرز القذرة بعد انفصالهما.. ما حدث فاجأ الجميع

حياتنا

كيف يكشف بؤبؤ العين عن نشاط دماغك؟

الهدهد

فضيحة سعودية.. رشاوى مالية ضخمة لتبييض صورة المملكة من انتهاكات حقوق الإنسان

الهدهد

مفاوضات سعودية – أوروبية لضم بطل دوري المحترفين السعودي إلى دوري أبطال أوروبا!

رياضة

موعد مباراة النصر ضد التعاون والتشكيلة في الدوري السعودي الممتاز

حياتنا

مضيفة طيران تكشف .. هذه 5 أشياء لا يجب أن تفعلها قبل الرحلة أو أثناءها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صور خيانة بوراك اوزجفيت زوجته فهرية أفجان مع “فاتنة” فرنسية تثير الجدل! (شاهد)

الاعتداء على نادين نجيم ونقلها إلى المستشفى.. هذا ما حدث بالتفصيل (شاهد)

معتقل بحريني طالبت 12 منظمة حقوقية إدارة بايدن بالتدخل لإطلاق سراحه.. من هو؟

عبودية جنسية.. أدلة موثقة وروايات مؤلمة لتورط عناصر الدعم السريع في اغتصاب السودانيات

لماذا تكون منازل الأشخاص الأذكياء فوضويةً في أغلب الأوقات؟

تفاصيل عقد ياسين بونو بعد تعاقده مع الهلال السعودي

سام أصغري يهدد بفضح أسرار بريتني سبيرز القذرة بعد انفصالهما.. ما حدث فاجأ الجميع

كيف يكشف بؤبؤ العين عن نشاط دماغك؟

فضيحة سعودية.. رشاوى مالية ضخمة لتبييض صورة المملكة من انتهاكات حقوق الإنسان

مفاوضات سعودية – أوروبية لضم بطل دوري المحترفين السعودي إلى دوري أبطال أوروبا!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

محمد بن سلمان في لندن بعد 5 سنوات من مقتل خاشقجي .. ماذا تريد منه بريطانيا!؟

كيسنجر للسفير الإسرائيلي في واشنطن ١٩٧٤ عن مدير المخابرات السعودية كمال ادهم: نعلم أن مصر تدار دوما من قبل اليهود.. ولم نعترض!‎

إهانة سعودية صريحة للإمارات.. “قرقاش” يرد وصحيفة إماراتية تتساءل عن المغزى والتوقيت (شاهد)

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC