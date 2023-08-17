سيرين عبدالنور في الجيم بزي التايجر.. حجم مؤخرتها شكّك المتابعين (فيديو)

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وطن– على خطى باقي النجمات، استعرضت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، لياقتها البدنية بملابس مثيرة من داخل الجيم.

ونشرت سيرين عبدالنور مقاطع عدة عبر خاصية الستوري في حسابها على انستجرام، وهي ترتدي ليجن بنقشة التايجر.

ورفعت سيرين شعرها إلى الأعلى، وارتدت حذاء رياضي مريح، ولم تضع مساحيق التجميل على وجهها.

نفخ وشد

وسخر المتابعون من سيرين، مؤكدين أنها نفخت مؤخرتها وصدرها، ونشرت فيديوهات الرياضة لتوحي لمتابعيها أنها طبيعية، وليست تجميل.

وسبق أن تسببت جرأة سيرين عبدالنور بصدمة لمتابعيها حين ظهرت على المسرح في حفلها بمدينة العلمين الجديدة بمصر برفقة زميلها ومواطنها رامي عياش. فيما تبادلت الرقص معه على أنغام أغنيتها “لو بص في عيني”.

حفل العلمين

وارتدت سيرين عبدالنور في حفلها بمدينة العلمين فستان شفاف مفتوح الظهر بشكل كامل، فيما كشف بشكل لافت فخذيها العاريين.

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وتميز فستان سيرين عبدالنور الجريء بامتداد فتحته الظهر إلى البطن والصدر، ليكشف بكل كبير ثدييها من الجانب.