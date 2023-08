رجوة آل سيف تبهر الجميع في الذكرى الأولى لخطوبتها وما فعلته مع الحصان لا يصدق (شاهد)

- Advertisement -

وطن- في مقطع فيديو مثير ويعكس قدراتها التامة في التعامل مع الخيول ويؤكد عشقها وتمكنها من الفروسية، انتشر مقطع فيديو جديد للأميرة رجوة آل سيف، زوجة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت رجوة آل سيف في إحدى مزارع الخيول في المملكة العربية السعودية، مرتدية زي الفروسية، وتقوم بترويض حصانها.

وكشف الفيديو الذي تم تصويره ربما قبل زواجها في يونيو/حزيران الماضي، عن قدرات الأميرة رجوة آل سيف وتمكنها من ترويض الخيل، حيث ظهرت ممسكة بـ”الكرباج” فقط وتقوم بمراقصة لحصان بشكل رائع.

كما قامت رجوة آل سيف بامتطاء الحصان بدون سرج أو لجام، وهي خطوة لا يقدم عليها إلى من كان متمكنا ومتمرسا في التعامل مع الخيول.

وبينما يعرف جزء كبير من السعوديين والأردنيين، أن الآنسة رجوة آل سيف مهندسة معمارية، يغيب عن جزء آخر أنها “فارسة” متألقة في عالم ركوب الخيل، وهي بالأساس هوايتها المفضلة.

وقد تم تداول صور للأميرة رجوة آل سيف في وقت سابق وهي تمارس رياضة ركوب الخيل وأخرى من داخل مزرعة للخيل.

يشار إلى أن نشر الفيديو المثير للأميرة رجوة آل سيف وهي تقوم بترويض حصانها يتزامن مع الذكرى السنوية الاولى لخطوبتها على الامير الحسين والذي يصادف اليوم الموافق 17 اغسطس/آب.

ويشار أيضا إلى انه في مثل هذا اليوم، وبحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، تمت خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وذكر الديوان الملكي الهاشمي حينها أنه جرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

