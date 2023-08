رئيس الهلال مع ياسين بونو داخل مطعم.. فما الذي دار بينهما؟ (فيديو)

- Advertisement -

وطن- وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حديث رئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل، مع الحارس المغربي ياسين بونو، داخل أحد المطاعم، فيما بدا أنه اتفاق على صفقة ما تتعلق باللاعب الذي اختير كأفضل حارس مرمى في كأس العالم في قطر أواخر العام الماضي.

وبدا “بن نافل” وهو يجلس إلى جانب بونو وينهمك بالحديث معه.

وأعلن اليوم عن انضمام الحارس المغربي ياسين بونو، نجم نادي إشبيلية للهلال، لينضم إلى كوكبة النجوم العالميين في دوري روشن السعودي.

وأشار موقع ” الكووورة” السعودي نقلاً عن مصدر في نادي الهلال مساء اليوم الخميس، أن الحارس المغربي وقع بالفعل على عقد انتقاله إلى الهلال.

ويعد بونو، حارس إشبيلية، أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى أكبر الأندية الأوربية مؤخرا مثل ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

وكان خبير سوق الانتقال في أوروبا الصحفي “فابريزيو رومانو” قد أكد أن الهلال أتم اتفاقه مع إشبيلية على ضم بونو.

وكتب رومانو، عبر حسابه في موقع “إكس” –تويترسابقاً- أن الهلال توصل لاتفاق مع إشبيلية على التعاقد مع ياسين بونو، مقابل 19 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى إضافات لتصل الصفقة إلى 21 مليون يورو” بانتظار الفحوصات الطبية.

Yassine Bono to Al Hilal, here we go! Documents to be checked today for Moroccan GK who’s joining Saudi league on three year deal 🔵🇸🇦

Sevilla agreed €21m package deal with Al Hilal on Tuesday. Medical booked.

Next one to close after Neymar and Bono: Aleksandar Mitrović. pic.twitter.com/k6lFamC0Ma

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023