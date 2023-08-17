رئيس الهلال مع ياسين بونو داخل مطعم.. فما الذي دار بينهما؟ (فيديو)

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وطن- وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حديث رئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل، مع الحارس المغربي ياسين بونو، داخل أحد المطاعم، فيما بدا أنه اتفاق على صفقة ما تتعلق باللاعب الذي اختير كأفضل حارس مرمى في كأس العالم في قطر أواخر العام الماضي.

وبدا “بن نافل” وهو يجلس إلى جانب بونو وينهمك بالحديث معه.

وأعلن اليوم عن انضمام الحارس المغربي ياسين بونو، نجم نادي إشبيلية للهلال، لينضم إلى كوكبة النجوم العالميين في دوري روشن السعودي.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 مقطع متداول .. ياسين بونو مع فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي. 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦

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pic.twitter.com/gv2aKnCnsT — عمرو (@bt3) August 17, 2023

وأشار موقع ” الكووورة” السعودي نقلاً عن مصدر في نادي الهلال مساء اليوم الخميس، أن الحارس المغربي وقع بالفعل على عقد انتقاله إلى الهلال.

ويعد بونو، حارس إشبيلية، أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى أكبر الأندية الأوربية مؤخرا مثل ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

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19 مليون يورو

وكان خبير سوق الانتقال في أوروبا الصحفي “فابريزيو رومانو” قد أكد أن الهلال أتم اتفاقه مع إشبيلية على ضم بونو.

وكتب رومانو، عبر حسابه في موقع “إكس” –تويترسابقاً- أن الهلال توصل لاتفاق مع إشبيلية على التعاقد مع ياسين بونو، مقابل 19 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى إضافات لتصل الصفقة إلى 21 مليون يورو” بانتظار الفحوصات الطبية.

Yassine Bono to Al Hilal, here we go! Documents to be checked today for Moroccan GK who’s joining Saudi league on three year deal 🔵🇸🇦 Sevilla agreed €21m package deal with Al Hilal on Tuesday. Medical booked. Next one to close after Neymar and Bono: Aleksandar Mitrović. pic.twitter.com/k6lFamC0Ma — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023

ويعتبر هذا التوقيع خطوة مهمة لنادي الهلال، حيث يضم الفريق لاعبين ذوي خبرة ومهارات عالية، وسيساهمان بشكل كبير في تعزيز أداء الفريق، وتحقيق نجاحات جديدة في المنافسات المحلية والدولية.

وكان اللاعب المغربي قد تلقى عرضاً مغرياً من ريال مدريد الإسباني لتعويض إصابة تيبو كورتوا، إلا أن الأمور سارت لمصلحة كيبا أريزابالاغا، الذي انضم للملكي يوم أمس الأربعاء.

وجاءت صفقة توقيع نادي الهلال السعودي. (الزعيم الآسيوي)، في سوق الانتقالات الصيفية (الميركاتو)، بعد إعلانه، الثلاثاء، التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور بصفقة قياسية بلغت نحو 300 مليون يورو مع إضافات ومكافآت لمدة موسمين كاملين.