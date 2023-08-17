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“حكيم العرب”.. ماذا وراء الثناء الكبير لنجيب ساويرس على محمد بن زايد؟

الملياردير المصري نجيب ساويرس كان قد أعلن معارضته الصريحة للسياسات الاقتصادية التي ينتهجها السيسي منذ سنوات، وهو ما قابله إعلاميون موالون للحكومة بهجمات متتالية

كتب باسل سيد
نجيب ساويرس والإمارات
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وطن- شارك رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، بوصلة تملّق جديدة لرئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، في أحدث منشوراته على موقع “إكس” ـ تويتر سابقا ـ .

وأعاد “ساويرس” مشاركة مقطع فيديو ظهر فيها حاكم الدولة الخليجية الثرية محمد بن زايد، وهو يتحدّث عن الصفات التي يتحلى بها كل جيل، ليكون أفضل من سابقيه.

وبكلمات بسيطة ونقاط كثيرة تلتها، علّق ساويرس على ما جاء في مقطع الفيديو من حديث للرئيس الإماراتي، واصفاً محمد بن زايد بـ “حكيم العرب …”.

ساويرس يثني على “شيطان العرب” ويتملقه

وأثارت كلمات الإشادة التي تملق بها نجيب ساويرس، الشيخ محمد بن زايد، جدلا واسعا بين متابعيه، الذين وصفوه صراحة بأنه ينافق الرئيس الإماراتي لأجل مصالح شخصية أو هدف يريده.

تغريدة نجيب ساويروس لمحمد بن زايد
تغريدة نجيب ساويروس لمحمد بن زايد

وفي هذا السياق علق ناشط باسم “سعيد” ساخرا من ساويرس وتملقه لابن زايد:”مافيش فلوس.. مافيش”.

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فيما هاجم الإعلامي ياسر العمدة، الملياردير المصري ورفض وصفه لمحمد بن زايد قائلا:”اتفهم حرصك على البزنس الخاص بك لكن الوصف الحقيقى لهذه الكائن البغيض المريض هو انه وباء العرب او سرطان العرب الذى طال ضرره الجميع.”

وتابع متسنكرا:”كيف لك يا سيد نجيب وانت كنت من مؤيدى يناير ان تكون فى نفس الوقت من مؤيدى من دمر يناير ودمر حلم المصريين فى الحرية والكرامة.”

ويشار إلى أن الكثير من النشطاء عبر مواقع التواصل، يطلقون على محمد بن زايد لقب “شيطان العرب” والذي بات يلازمه منذ سنوات، بسبب سياساته التخريبية في المنطقة ومخططاته التي كان لها دورا كبيرا في إجهاض ثورات الربيع العربي، بحسب ما كشفت تقارير سابقة متداولة.

إعلام السيسي يهاجم ساويرس

نجيب ساويرس، الذي تُناهز ثروته 3.3 مليار دولار حسب أحدث تصنيفات فوربس، كان قد دخل في الأشهر الأخيرة فيما يشبه السجالات الحادة مع شخصيات إعلامية محسوبة أو مُقرّبة من النظام المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ففي يناير الماضي، شن إعلاميون محسوبون على النظام في مصر وعلى رأسهم عمرو أديب، حملة واسعة ضدّ ساويرس بعد سلسلة تغريدات، وجه فيها الملياردير المصري انتقادات للأوضاع الاقتصادية في مصر.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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