الخميس, أغسطس 17, 2023
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حفيد السيسي يستنفر علاء مبارك بعد مباراة الجودو المثيرة للجدل

علاء مبارك دخل على خط التعليقات بشأن هزيمة عمر محمود السيسي، على يد لاعب منتخب الكويت أحمد البذالي، والضجة التي أثارها الحدث بسبب تصرف الحكم الظالم لصالح حفيد الرئيس المصري

كتب فهمي الورغمي
حفيد السيسي يستنفر علاء مبارك بعد مباراة الجودو المثيرة للجدل
علاءء مبارك
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وطن- انتقد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، حالة السخرية التي عمت مواقع التواصل الاجتماعي، حيال خسارة حفيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عمر محمود السيسي، في بطولة الجودو العربية أمام لاعب منتخب الكويت أحمد البذالي.

وانطلقت منافسات البطولة العربية للجودو المقامة في العلمين، الثلاثاء، ومن المقرر أن تختتم، يوم 18 آب/ أغسطس الجاري، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية.

وشارك عمر محمود السيسي، حفيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في نهائي البطولة العربية لأندية الجودو التي أقيمت في العلمين، وخسر أمام اللاعب الكويتي أحمد البذالي رغم إعادة المباراة لـ 9 مرات.

مما أثار جدلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد قرار الحكم تكرار محاولات الرميات في المباراة التي حصل فيها أحمد البذالي على المركز الأول، وشكك كثيرون في مدى حيادية الحكم المصري في هذه المنافسة.

علاء مبارك يعلق على ما حدث مع حفيد السيسي

وعلق علاء مبارك في تغريدة على حسابه الموثق في موقع “إكس”-تويتر سابقاً- قائلاً :”للأسف استغل البعض بطولة رياضية اشترك فيها أولاد صغار منهم حفيد احد المسئولين ، تعجبت من تناول البعض الموضوع بالتريقة والسخرية”.

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وأضاف: “مهما كانت الأسباب وتحت أي ظرف ما كان يجب أن نجعل من ولد صغير يمارس لعبة ولا ذنب له في أي شيء مادة للسخرية والتريقة، فقط لوجود خلافات سياسية.”

واستدرك :”سقطة كبيرة و أسلوب رخيص” .

ردود هجومية على علاء مبارك

واستنكر البعض تعليق علاء مبارك ودفاعه عن حفيد السيسي رغم محاولة ظلم اللاعب الكويتي من قبل الحكم لصالح عمر محمود السيسي.

وفي هذا السياق تهكم أحد النشطاء، على وصف علاء مبارك لحفيد السيسي بأنه “ابن أحد المسؤولين”، وقال “هذا بالذات لا يقال له أحد المسؤولين لأنه كل المسؤولين”.

وأضاف مستنكرا أن “الحكم أعاد المباراة 9 مرات من أجل عيون السادة المسؤولين وليس لأجل سواد عيونه”.

وردت “بلقيس”: “عندما تتعاد المباراة 9 مرات من أجل حفيد أحد المسؤولين ليفوز بالعافية فمن حق الناس أن تسخر”.

وتابعت مخاطبة علاء مبارك: “لماذا لم تتحدث عن الروح الرياضية أم أن الموضوع عنصرية فقط”.

وطالب آخر بفصل الحكم الذي أهان نفسه والرياضة، وقدم أسوأ مثل للاعبين وخاصة الأطفال وهو يحاول جاهدا ظلما وزورا تغليب هذا الطفل على منافسه.

من هو محمود السيسي والد عمر حفيد الرئيس؟

ومحمود السيسي والد عمر الذي أثارت مشاركته في بطولة الجودو مؤخرا جدلا واسعا، هو ثاني أنجال الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار عامر.

كان رائداً في المخابرات الحربية، ثم ترقى في 2018 إلى رتبة عميد، وتم تعيينه نائب رئيس المخابرات العامة، بعد أن كان رئيساً للمكتب الفني للجهاز، تحت رئاسة اللواء عباس كامل.

وبعد توليه منصب نائب رئيس المخابرات العامة، قام بإقالة نحو 17 من قيادات الجهاز، إثر أزمة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إلى جانب إقالة رئيس الجهاز السابق خالد فوزي.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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