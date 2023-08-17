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رياضة

تفاصيل عقد ياسين بونو بعد تعاقده مع الهلال السعودي

الحارس المغربي بونو يوقع مع الهلال السعودي حتى صيف 2026

كتب فارس أبو شيحة
ياسين بونو والهلال السعودي
تفاصيل عقد ياسين بونو مع الهلال السعودي
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وطن- أكدت تقارير صحفية توصل نادي الهلال السعودي إلى اتفاق مع الحارس المغربي ياسين بونو 32 عاماً، للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من نادي إشبيلية الإسباني.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، بتغريده نشرها على حسابه على منصة X، ” ياسين بونو إلى الهلال، ها نحن نؤكد!، المستندات سيتم التحقق منها للحارس، حيث سينضم إلى الفريق السعودي بعقد لمدة 3 سنوات”.

عقد ياسين بونو مع الهلال السعودي

وتابع الإيطالي رومانو، ” وافق نادي إشبيلية على صفقة 21 مليون يورو. مع الهلال، الثلاثاء. حجز الطبي خلال الساعات القادمة”.

وكان نادي بايرن ميونخ الألماني قد خرج من صفقة التنافس للتعاقد مع المغربي بونو هذا الصيف، بعد العرض الكبير الذي تقدم به نادي الهلال السعودي في سوق الانتقالات (الميركاتو).

وفشل المغربي بونو وزملائه في نادي إشبيلية، الأربعاء، التتويج ببطولة كأس السوبر الأوروبي 2023، عقب الخسارة. أمام بطل أوروبا مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 4-5.

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تعاقد نيمار مع الهلال السعودي

وجاءت صفقة التعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو، بعد نجاح الهلال السعودي في التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور بصفقة قياسية. لمدة موسمين، بلغت نحو 400 مليون يورو. وفق ما ذكرته التقارير الصحفية السعودية.

ونجح الهلال السعودي في إبرام العديد من الصفقات القوية في سوق الميركاتو الصيفي، لعل أبرزها نيمار جونيور، و خاليدو كوليبالي، و روبين نيفيس وأخرهم الحارس المغربي بونو حتى الآن.

ياسين بونو
اتفاق الهلال السعودي مع الحارس المغربي ياسين بونو

وسيلتقي فريق الهلال أمام الفيحاء، في منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز، مطلع الأسبوع القادم.

ويحتل الهلال المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي. برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع المتصدر اتحاد جدة بنفس النقاط حتى يومنا هذا.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر

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