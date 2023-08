تفاصيل عقد ياسين بونو بعد تعاقده مع الهلال السعودي

- Advertisement -

وطن- أكدت تقارير صحفية توصل نادي الهلال السعودي إلى اتفاق مع الحارس المغربي ياسين بونو 32 عاماً، للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من نادي إشبيلية الإسباني.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، بتغريده نشرها على حسابه على منصة X، ” ياسين بونو إلى الهلال، ها نحن نؤكد!، المستندات سيتم التحقق منها للحارس، حيث سينضم إلى الفريق السعودي بعقد لمدة 3 سنوات”.

وتابع الإيطالي رومانو، ” وافق نادي إشبيلية على صفقة 21 مليون يورو. مع الهلال، الثلاثاء. حجز الطبي خلال الساعات القادمة”.

وكان نادي بايرن ميونخ الألماني قد خرج من صفقة التنافس للتعاقد مع المغربي بونو هذا الصيف، بعد العرض الكبير الذي تقدم به نادي الهلال السعودي في سوق الانتقالات (الميركاتو).

Yassine Bono to Al Hilal, here we go! Documents to be checked today for Moroccan GK who’s joining Saudi league on three year deal 🔵🇸🇦

Sevilla agreed €21m package deal with Al Hilal on Tuesday. Medical booked.

Next one to close after Neymar and Bono: Aleksandar Mitrović. pic.twitter.com/k6lFamC0Ma

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023