الكويتية نهى نبيل توجه لـ ياسمين عز اتهاماً خطيراً.. هل هو حقيقي؟ (فيديو)

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وطن– هاجمت الفاشينستا الكويتية نهى نبيل، الإعلامية المصرية المثيرة للجدل، ياسمين عز.

وظهرت نهى نبيل بفيديو رصدته “وطن”، وهي تتابع إحدى حلقات برنامج ياسمين عز “كلام الناس”، والذي يعرض على قناة MBC مصر.

مريضة نفسياً

وتقول نهى عن ياسمين: “هذه مو صاحية صح؟ صدقيني بتستهبل، يا سايكو – مريضة نفسيا – يا بتستهبل”.

وتابعت نهى نبيل ضاحكة: “ودي أتعرف عليها”.

ودعم العديد من الناشطين موقف نهى، مؤكدين أن دعم ياسمين عز للرجل على حساب كرامة المرأة، مجرد تمثيل لزيادة عدد المشاهدات فقط.

نصائح مستفزة ومهينة

حيث اعتادت ياسمين عز خلال حلقات برنامجها تقديم نصائح للنساء تدعوهن فيها لتكريم الرجل على حساب أي شيء في الحياة، مما يستفزهن.

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ففي إحدى الحلقات، وجهت ياسمين نصيحة للنساء عن شكل وترتيب “السلطة” وما قد تسببه من طاقة نكد في المنزل.

وقالت: “ياريت يا مدام وأنتي بتحضري السلطة لجوزك متحطيش الطماطم “المؤنث” جنب الخيار “المذكر”.. غلط وعيب، يعملوا قفلة في وشك تتكهربي تموتي بعد الشر عليكي وعلى اللي حواليكي”.