الاعتداء على نادين نجيم ونقلها إلى المستشفى.. هذا ما حدث بالتفصيل (شاهد)

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وطن– زعم حساب “شربليتا” الذي ينشر ما يقول إنها “فضائح المشاهير”، أنه تم الاعتداء على الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم من قبل مجهولين.

وقال حساب “شربليتا” على تويتر إن نادين نجيم تعرضت لمحاولة اعتداء من أحد الاشخاص المجهولين الهوية في منطقة فاريا في أعالي قضاء كسروان.

نوبة ذعر

وأشارت شربليتا إلى أن نادين شوهدت وهي تبكي من الخوف والوجع وبدت على وجهها علامات الذعر.

كما ادعت الصفحة أن نادين كانت تتواجد أمام الشاليه الخاص بها، وتم نقلها إلى المستشفى بسبب نوبة الذعر التي تعرضت لها.

لكن الفنانة اللبنانية نفت هذه الأنباء قطعاً، وأعادت نشرها عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على انستجرام.

نادين تنفي

وكتبت: “حدا بعتلي هيدا الخبر، وكتار عم يتصلوا بي، أنا منيحة والله ما في شيْ.. ما بعرف مين ورا هيك خبر، وشو الهدف منه، بس أنا كتير منيحة، الحمدالله مع أولادي عم بتعشَّى ورواق”.

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ونشرت نادين صوراً لها مع أبناءها، لتؤكد أنها بخير، وشكرت جمهورها على اهتمامهم ورسائلهم.