هل قتلت تركيا فعلا زعيم تنظيم داعش؟.. تقرير يثير الشك ويفجر مفاجأة

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وطن- طعنت الإدارة الأمريكية، فيما سمتها مزاعم ساقتها تركيا بأنها قتلت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعدما اعترف الأخير بمقتل زعيمه أبو الحسين القريشي مطلع أغسطس الجاري.

تنظيم الدولة نفسه كان قد قال إن هيئة تحرير الشام، فرع القاعدة المهيمن في محافظة إدلب السورية ، والتي وصفتها بـ “ذيل تركيا”، سلمت جثته إلى المخابرات التركية.

في حين أكد مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقع “المونيتور“، أن زعيم داعش لم يقتل على يد تركيا، وقال أحد المسؤولين إن تركيا كذبت في هذا الإطار.

وصاغ أحد المسؤولين العسكريين الأمريكيين الأمور بشكل أكثر دبلوماسية، حيث قال إن هناك سببًا للشك في مزاعم تركيا ، مضيفًا أن ادعاء داعش بمسؤولية هيئة تحرير الشام أمر له مصداقية.

وقال تنظيم الدولة الإسلامية إنه عيّن أبو حفص الهاشمي القريشي زعيمًا جديدًا للتنظيم، وهو الخامس منذ تأسيس التنظيم، ولم يحدد متى قتل سلفه، وعادة لا يؤكد تنظيم الدولة الإسلامية مقتل زعيمه حتى يختار التنظيم زعيمًا جديدًا.

فيما قال مسؤول عسكري أمريكي كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن واشنطن كانت على علم بتغيير القيادة قبل الإعلان عنه.

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وفي يونيو / حزيران الماضي، أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن شكوك الأعضاء بشأن المسؤول عن الهجوم.

وأكدت اللجنة المكلفة بمراقبة تنظيمي القاعدة وداعش، أنه في 30 أبريل / نيسان الماضي، أبلغت تركيا عن مقتل زعيم داعش، وبعد ذلك حددته على أنه فرد سوري المولد، يحمل الاسم المستعار لعبد اللطيف.

ولم تستطع الدول الأعضاء تأكيد وفاة زعيم داعش، مع تحديد أحد المتوفين باعتباره القائد الأمني ​​فقط في الفرع السوري للتنظيم، ورفضت بعض الدول الأعضاء إمكانية وجود زعيم غير عراقي شامل لداعش.

من جانبه، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أفاد بأن المخابرات التركية قتلت زعيم داعش بعد مطاردة طويلة في عفرين السورية ، وهي منطقة ذات أغلبية كردية سيطرت عليها تركيا في عام 2017.

جاء الإعلان قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التاريخية، وأثار الإعلان دهشة الكثيرين ، حيث وصفه أعضاء المعارضة بأنه حيلة انتخابية أخرى، وفق تعبيرهم.

وأحيا دحض تنظيم الدولة الإسلامية، الجدل حول صحة ادعاء أردوغان، كما أعاد تركيز الانتباه على العلاقة الغامضة بين تركيا وهيئة تحرير الشام، وسط رغبة أنقرة المعلنة في استعادة العلاقات مع الحكومة السورية.

وينتمي فرع القاعدة إلى قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد ، وهي جماعة المعارضة المسلحة الأكثر نفوذاً في سوريا ، وقد صنفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة وتركيا كمنظمة إرهابية.

زواج مصلحة

وتركيا لديها ما يقدر بعشرة آلاف جندي في إدلب، وهو ثاني أكبر انتشار لها في الخارج بعد شمال قبرص. وبدأ الانتشار ببضع مئات من الجنود في عام 2017 عندما وافقت تركيا وروسيا وإيران على إنشاء منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وكان دور تركيا هو مراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والمتمردين والقضاء على العناصر الأكثر راديكالية بينهم ونزع سلاحهم.

عمليا ، توفر القوات التركية مظلة أمنية لهيئة تحرير الشام وما تسمى بـ”حكومة الإنقاذ”. وقد ارتفع عدد القوات التركية بشكل كبير منذ فبراير 2020 ، عندما قتلت طائرات حربية روسية ما لا يقل عن 37 جنديًا تركيًا في إدلب، وقامت القوات السورية بإبعاد أراضي المعارضة داخل منطقة خفض التصعيد، وردت تركيا وقتلت المئات من القوات الحكومية السورية لكنها امتنعت عن مواجهة روسيا مباشرة.

جيروم دريفون محلل بارز في “الجهاد والصراع الحديث” في مجموعة الأزمات الدولية قال للمونيتور: “أي تحرك عسكري [ضد هيئة تحرير الشام] تمنعه ​​تركيا التي تعتبر السبب في استمرار وجود إدلب بشكلها الحالي”.

وأضاف أنه من غير المرجح أن تكون تركيا قد قتلت زعيم داعش، لأسباب ليس أقلها أن التنظيم لن يعهد بالمهمة العليا إلى سوريا، وأشار إلى أن داعش منظمة عراقية للغاية، ومع ذلك ، أوضح أنه من المرجح أن تتبادل تركيا وهيئة تحرير الشام معلومات تؤدي إلى القضاء على العناصر المتطرفة داخل صفوف المعارضة باعتبار ذلك زواج مصلحة.

ووافقه الرأي عروة عجوب ، كبير المحللين في شركة استشارات تقييم المخاطر COAR Global، الذي قال إن التعاون بين هيئة تحرير الشام وتركيا، لا سيما فيما يتعلق بالوضع الأمني ​​في شمال سوريا ، ليس سراً.

وفي حين أنه من الصعب معرفة طبيعة تبادل المعلومات والمدى الذي يمكن أن تساعد به تركيا هيئة تحرير الشام في باستهداف شخصيات داعش ، ينظر الطرفان إلى تنظيم الدولة الإسلامية على أنه عدو مشترك.

وأوضح عجوب أنه منذ عام 2013 ، شهدت هيئة تحرير الشام تحولات أيديولوجية كبيرة، حيث نأت بنفسها عن الإيديولوجيات الجهادية العالمية لداعش والقاعدة، على التوالي.

وتابع: “ينظر كل من تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة إلى هيئة تحرير الشام على أنها جماعة مرتدة أو مرتدة. ينبع هذا التصور إلى حد كبير من اختلاف هيئة تحرير الشام عن “تفسير داعش للإسلام ، حيث يُنظر إلى تركيا على أنها دولة كافرة”.

ولفت إلى أن دفاع تركيا عن إدلب – وبشكل فعال عن هيئة تحرير الشام – منذ عام 2017 ، في نظر تنظيم الدولة الإسلامية ، يعد دليلاً على أن هيئة تحرير الشام قد انتقلت من كونها خصمًا إلى التصرف كبيدق لتركيا.

وحقق التنظيم درجة من الاستقرار غير مسبوقة في المناطق الأخرى التي تسيطر عليها المعارضة حيث اتهمت الفصائل المدعومة من تركيا بالفساد الهائل والعنف الذي يرقى في بعض الحالات إلى جرائم الحرب ضد الأكراد.

والأهم من ذلك ، أن هيئة تحرير الشام تعمل كحارس بوابة لملايين النازحين السوريين الذين يعيشون في المحافظة والذين من المحتمل أن يغمروا الحدود التركية إذا شنت الحكومة هجومًا واسع النطاق.