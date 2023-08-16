الأربعاء, أغسطس 16, 2023
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هبة نور في وضع جريء مع ماجد العجلاني في المصعد.. هل هو حبيبها الغامض؟ (شاهد)

شك الجمهور بأن يكون العجلاني هو حبيب هبة الغامض الذي سبق أن تحدثت عن علاقتها به

كتب رفيف عبدالله
هبة نور في وضع جريء مع شاب وسيم في المصعد.. هل هو حبيبها الغامض؟(شاهد)
هبة نور
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وطن– أثارت الفنانة السورية هبة نور، الشك حول دخولها في علاقة عاطفية مع الإعلامي السوري ماجد العجلاني، بعد صورتهما الجريئة في المصعد.

ونشرت هبة نور عبر خاصية الستوري على انستجرام، صورة جريئة لها داخل المصعد مع ماجد العجلاني.

هبة نور وماجد العجلاني
ارتدت هبة ملابس مكشوفة

أحلى بنت بالعالم

وكانت هبة نور في الصورة تقف خلف العجلاني وتلتصق به، مرتدية توب مكشوف البطن والصدر.

بدوره أعاد الإعلامي السوري نشر الصورة مرفقة بتعليق “مين أحلى بنت بالعالم”.

هبة نور وماجد العجلاني
أعاد العجلاني نشر الصورة مع غزل صريح

وشك الجمهور بأن يكون العجلاني هو حبيب هبة الغامض الذي سبق أن تحدثت عن علاقتها به.

سوري وبعيد عن الفن!

وكانت الفنانة السورية قد كشفت أن الشاب الذي تجمعها فيه علاقة عاطفية حاليا سوري الجنسية وبعيد عن الوسط الفني.

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كما عبرت هبة عن سعادتها الكبيرة بحالة الحب التي تعيشها.

وقالت خلال ظهورها في برنامج “ألبوم حياتي” المذاع على فضائية “صوت بيروت” إنها تتمنى أن يتوج هذا الحب بالزواج. لكنها تترك هذا الأمر للنصيب؛ لأن الزواج ليس قرارا مثل الحب والإعجاب.

المصدررصد ومتابعة وطن

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