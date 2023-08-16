هبة نور في وضع جريء مع ماجد العجلاني في المصعد.. هل هو حبيبها الغامض؟ (شاهد)

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وطن– أثارت الفنانة السورية هبة نور، الشك حول دخولها في علاقة عاطفية مع الإعلامي السوري ماجد العجلاني، بعد صورتهما الجريئة في المصعد.

ونشرت هبة نور عبر خاصية الستوري على انستجرام، صورة جريئة لها داخل المصعد مع ماجد العجلاني.

أحلى بنت بالعالم

وكانت هبة نور في الصورة تقف خلف العجلاني وتلتصق به، مرتدية توب مكشوف البطن والصدر.

بدوره أعاد الإعلامي السوري نشر الصورة مرفقة بتعليق “مين أحلى بنت بالعالم”.

وشك الجمهور بأن يكون العجلاني هو حبيب هبة الغامض الذي سبق أن تحدثت عن علاقتها به.

سوري وبعيد عن الفن!

وكانت الفنانة السورية قد كشفت أن الشاب الذي تجمعها فيه علاقة عاطفية حاليا سوري الجنسية وبعيد عن الوسط الفني.

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كما عبرت هبة عن سعادتها الكبيرة بحالة الحب التي تعيشها.

وقالت خلال ظهورها في برنامج “ألبوم حياتي” المذاع على فضائية “صوت بيروت” إنها تتمنى أن يتوج هذا الحب بالزواج. لكنها تترك هذا الأمر للنصيب؛ لأن الزواج ليس قرارا مثل الحب والإعجاب.