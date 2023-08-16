نيمار سعيد برؤية الوليد بن طلال وضحكات متبادلة في أول لقاء بينهما (فيديو)

- Advertisement -

وطن – رحّب رجل الأعمال السعودي وقطب الإعلام السابق في المملكة – الأمير الوليد بن طلال- بانضمام نجم السامبا البرازيلي، “نيمار”، إلى صفوف نادي الهلال، في صفقة لم يتوقّع مراقبون للشأن الرياضي الأوروبي والعربي أن تتم بهذه السرعة.

وأجرى الوليد بن طلال، اتصالاً مع نيمار دا سيلفا، القادم حديثا من نادي العاصمة الفرنسية، باريس سان جيرمان، بعقدٍ يمتد حتى عام 2025 بلغت قيمته 90 مليون يورو للعام الواحد.

وشارك الأمير السعودي مقطع فيديو عبر حسابه على منصة “إكس” ـ تويتر سابقا ـ ، أظهر إجرائه اتصال فيديو مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال غير الربحية، فهد بن نافل، ونيمار، في أعقاب توقيع العقد بين الطرفين.

واستهل الأمير الوليد بن طلال المكالمة عبر الترحيب بالنجم البرازيلي، قائلا: “أتيت للمملكة العربية السعودية التي تعتبر الأولى في آسيا.. من يجلس بجانبك هو فهد بن نافل المسؤول الأول عن الفريق رقم 1 في آسيا والشرق الأوسط”.

وفي الأثناء، ردّ عليه نيمار: “أنا بخير، سعيد لرؤيتك، سأسعى لتحقيق النجاح والانجازات معكم”.

- Advertisement -

عاشق ومانح لـ الهلال

ويُعرف الوليد بن طلال، في أوساط جمهور كرة القدم السعودي، بأنّه أحد أكبر الداعمين لـ “الأزرق الهلالي”، إذ سبق وأن قدّم عدداً من المكافآت المالية للفريق، فهو بالنسبة لجمهور دوري روشن السعودي مشجع عاشق لكرة القدم في المملكة.

ودأب الأمير السعودي على تقديم الهدايا للاعبي الهلال وآخرها في، فبراير الماضي.

حيث أعلن الأمير والملياردير السعودي عن تقديم مكافأة مالية كبيرة إلى نادي الهلال، بعد احتلال الفريق وصافة بطولة كأس العالم للأندية 2022، الّتي أقيمت على الأراضي المغربية.