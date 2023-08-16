الأربعاء, أغسطس 16, 2023
الرئيسيةحياتناميريام فارس تتوعد السعوديين وتغلق التعليقات (فيديو)
حياتنا

ميريام فارس تتوعد السعوديين وتغلق التعليقات (فيديو)

كشفت ميريام فارس أنها بصدد تحضير مفاجأة جديدة مع محمد منير ربما تكون في السعودية

كتب رفيف عبدالله
ميريام فارس تتوعد السعوديين وتغلق التعليقات (فيديو)
ميريام فارس
- Advertisement -

وطن– شوقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، جمهورها السعودي، لحفلتها المترقبة بعد غد في السعودية.

ونشرت ميريام فارس فيديو عبر حسابها الرسمي على “انستجرام” يحمل رسالتها للجمهور السعودي.

مفاجأة على المسرح

وتقول ميريام بالفيديو: “حفلتي السنة في الرياض راح تكون غير كل الحفلات، على المسرح راح قدملكن مفاجأة”.

وتابعت: “لاقوني نهار الجمعة في 18 أغسطس”.

وختمت ميريام فارس الفيديو بقبلة، معقبة: “السعودية.. تبقى يومان”.

الغريب أن ميريام أغلقت التعليقات أمام متابعيها، لسبب مجهول.

- Advertisement -

الساحل الشمالي

وكانت ميريام فارس قد طرحت أغنية “الساحل الشمالي” مع الفنان المصري محمد منير.

وتخطت الأغنية حاجز الـ5 ملايين مشاهدة، بعد 5 أيام فقط من طرحها.

وتعد الأغنية أول تعاون يجمع محمد منير بميريام فارس، والأغنية من كلمات محمد رحيم.

ويبدو أن أغنية “الساحل الشمالي” ليست الأخيرة، إذ كشفت ميريام أنها بصدد تحضير مفاجأة جديدة مع محمد منير.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

لماذا تعارض اليابان انضمام السعودية لتحالف الطائرات المقاتلة النفاثة؟

حياتنا

ياباني يضع محمد رمضان في موقف محرج بالسعودية ولم يتوقع ما حدث (فيديو)

حياتنا

هند القحطاني تتعرى أكثر وأكثر وتستعرض أردافها وصدرها بشكل فاضح

تقارير

“مُخيفة” .. ما هي “رقائق نفيديا” التي تتسابق السعودية والإمارات على شراء الآلاف منها!

الهدهد

“أوقفوا عرض فيلم باربي في السعودية” .. لماذا منعته دول وسمحت به بلاد الحرمين!؟

تقارير

الأزمة بين مصر والسعودية في ذروتها .. إغلاق “حنفية” المساعدات عن السيسي!

رياضة

منزل بالخدم وطائرة خاصة.. نيمار ينضم إلى نادي الهلال السعودي بشروط خاصة جدا

الهدهد

يخضع للإقامة الجبرية.. الأمير عبد العزيز بن فهد مع بناته في أحدث ظهور (شاهد)

حياتنا

جورجينا رودريغيز تعود للسعودية وتحتفل بفوز النصر بفستان أحمر عارِ

الهدهد

عالم وخبير صحة عامة آخر ضحايا محمد بن سلمان بعد أن اختفى في ظروف غامضة!

تقارير

هذا ما يخشاه محمد بن سلمان وقد يؤدي لاغتياله أو انقلاب الجيش عليه

الهدهد

الحوثي يوجه آخر تحذير للسعودية ويلوح بقصف نيوم.. هل يفعلها عبدالملك؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هبة نور في وضع جريء مع ماجد العجلاني في المصعد.. هل هو حبيبها الغامض؟ (شاهد)

كلفة المشروعات غير المجدية.. توقعات مرعبة لحجم ديون مصر في الـ5 سنوات المقبلة

لماذا يتصرّف الأشقاء كالآباء وما الصراعات التي تتولّد في حياتهم عند البلوغ؟

إطلالة نادرة لابنة أخت الملك محمد السادس مع مولودتها الجديدة (شاهد)

تعويض ضخم لسيدة انتقم منها صديقها بنشر صور علاقتهما الحميمية (تفاصيل ساخنة)

انقلاب شاحنة عراقية محملة بالأموال.. بيان “مهم” لمصرف إقليم كردستان

أنابيلا هلال ترقص فوق أكتاف رجلين.. غطت منطقتها الحساسة بفوطة فقط (فيديو)

الملكة رانيا تكسر البروتوكول لتعبر عن حبها للملك بكل عفوية.. شاهد ما فعلته في مؤتمر دولي

مصر تستورد قمحا مزروعا على أراضيها.. ما قصة الصفقة الغاضمة مع الإمارات؟

لماذا يمتنع الأبناء عن زيارة آبائهم عندما يكبرون في السنّ؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC