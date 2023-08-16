ميريام فارس تتوعد السعوديين وتغلق التعليقات (فيديو)

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وطن– شوقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، جمهورها السعودي، لحفلتها المترقبة بعد غد في السعودية.

ونشرت ميريام فارس فيديو عبر حسابها الرسمي على “انستجرام” يحمل رسالتها للجمهور السعودي.

مفاجأة على المسرح

وتقول ميريام بالفيديو: “حفلتي السنة في الرياض راح تكون غير كل الحفلات، على المسرح راح قدملكن مفاجأة”.

وتابعت: “لاقوني نهار الجمعة في 18 أغسطس”.

وختمت ميريام فارس الفيديو بقبلة، معقبة: “السعودية.. تبقى يومان”.

الغريب أن ميريام أغلقت التعليقات أمام متابعيها، لسبب مجهول.

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الساحل الشمالي

وكانت ميريام فارس قد طرحت أغنية “الساحل الشمالي” مع الفنان المصري محمد منير.

وتخطت الأغنية حاجز الـ5 ملايين مشاهدة، بعد 5 أيام فقط من طرحها.

وتعد الأغنية أول تعاون يجمع محمد منير بميريام فارس، والأغنية من كلمات محمد رحيم.

ويبدو أن أغنية “الساحل الشمالي” ليست الأخيرة، إذ كشفت ميريام أنها بصدد تحضير مفاجأة جديدة مع محمد منير.