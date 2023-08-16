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رياضة

موعد الأهلي السعودي ضد الخليج والتشكيلة في دوري روشن الممتاز

منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
مباراة الأهلي السعودي ضد الخليج
الأهلي السعودي ضد الخليج في دوري روشن الممتاز
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وطن- يلتقي فريق الأهلي السعودي ضد الخليج، الخميس، في منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز(روشن).

ويستضيف ملعب (محمد بن فهد)، مباراة الأهلي السعودي ضد الخليج، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

موعد الأهلي السعودي ضد الخليج

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، عند الساعة الثامنة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة السابعة مساءً.

فيما ستكون المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة العاشرة مساءً.

وستبث مباراة الأهلي السعودي والخليج كالعادة، على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، الناقل الحصري لمنافسات الدوري السعودي (روشن).

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كما وستنقل المباراة على قناة (SSC SPORT 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12562، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 3/2، وباستقطاب أفقي.

الخليج السعودي
تدريبات الخليج السعودي استعدادا لمواجهة الأهلي

معلق مباراة الأهلي السعودي ضد الخليج

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين، المعلق السعودي فهد العتيبي عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية.

تشكيلة الأهلي السعودي ضد الخليج

وسيلعب المدرب الألماني ماتياس يايسله، المباراة أمام الخليج، في منافسات الأسبوع الثاني من الدوري السعودي الممتاز (روشن)، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

دفاع الأهلي السعودي: إزغيان أليوسكي، عبد الباسط هندي، علي مجرشي، روجير إيبانيز.

الأهلي السعودي
تدريبات أهلي جدة السعودي استعدادا لمواجهة الخليج في دوري روشن

خط الوسط: فرانك كيسييه، زياد الجهني، رياض بودبوز.

مركز الهجوم: رياض محرز، ألان ماكسيمين، روبرتو فيرمينو.

كما ويحتل فريق الأهلي المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما حل الفريق المنافس الخليج السعودي في المركز ال16 من الترتيب بدون أي من النقاط حتى يومنا هذا.

المصدروطن + الأهلي السعودي تويتر + الخليج السعودي تويتر

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