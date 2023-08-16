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ما قصة صورة لاعبات الجزائر بدون الحجاب بينما لاعبات روسيا يرتدينه! (شاهد)

التفتيش عبر محركات البحث يظهر أن الصورتين لا تعودان لمباراة جمعت منتخبي روسيا والجزائر لكرة الطائرة على ملعب واحد

كتب أنس السالم
حقيقة صورة لاعبات منتخب الجزائر بدون حجاب 
الحقيقة أن الصورتين من حدثين رياضيَين مختلفين في زمانين ومكانين مختلفين
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وطن – انتشرت على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة زعم متداولوها أنا من مباراة لكرة الطائرة بين منتخبي روسيا والجزائر للسيدات، ويظهر فيها الفريق الروسي بالحجاب والجزائري من دونه. كما ادّعى هؤلاء

حقيقة صورة مباراة لكرة الطائرة بين منتخبي روسيا والجزائر للسيدات
حقيقة صورة مباراة لكرة الطائرة بين منتخبي روسيا والجزائر للسيدات

إلا أن الادعاء غير صحيح، فالصورة الأولى تظهر لاعبات الجزائر خلال مباراة كرة طائرة.

منتخب الجزائر خلال مباراة كرة طائرة
لاعبات الجزائر بدون حجاب خلال مباراة كرة طائرة (وفق المزاعم)

أمّا الصورة الثانية فتظهر لاعبات المنتخب الروسي يرتدين الحجاب استثنائياً خلال مباراة كرة قدم صالات في إيران التزاماً بقواعد اللباس هناك.

لاعبات المنتخب الروسي يرتدين الحجاب في إيران التزاماً بقواعد اللباس هناك
لاعبات المنتخب الروسي يرتدين الحجاب في إيران التزاماً بقواعد اللباس هناك

حقيقة صورة لاعبات الجزائر بدون حجاب 

الحقيقة، أن الصورتين من حدثين رياضيَين مختلفين في زمانين ومكانين مختلفين. رغم أنهما حصدتا مشاركات وتعليقات كثيرة على مواقع التواصل من فيسبوك ومنصة “إكس” (تويتر سابقاً).وفق فرانس برس

غير أنّ التفتيش عبر محركات البحث يظهر أن الصورتين لا تعودان لمباراة جمعت منتخبي روسيا والجزائر لكرة الطائرة على ملعب واحد.

فصورة منتخب الجزائر للسيدات بدون حجاب منشورة منذ أكثر من 6 سنوات على مواقع محليّة في العام 2017 ضمن أخبار عن استعداد المنتخب الوطني للسيدات في كرة الطائرة للمشاركة في بطولة أفريقية.

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حقيقة صورة لاعبات منتخب روسيا بالحجاب 

أما الصورة الثانية، المنشورة عام 2016 على مواقع محليّة روسيّة وفي موقع الاتحاد الروسي لكرة الصالات تُظهر الفريق الروسي لكرة قدم الصالات ضمن مباراة وديّة بمواجهة المنتخب الإيرانيّ على أرضه.

وقد ارتدت اللاعبات الروسيات الحجاب استثنائياً التزاماً بقواعد اللباس في إيران.

وأوضح آنذاك المدرّب الروسي الكسندر كوتشتكوف، أن “اللاعبات الروسيات يسافرن بانتظام إلى إيران. وعندما يلعبن في الجمهورية الإسلامية يرتدين الحجاب والسروايل. احتراماً للدين والمكان”.

ونجد الصورة وصوراً أخرى منشورةً في خبر عن المباراة على موقع سبوتنيك الروسي. وهي تعود لشهر اكتوبر عام 2016.

المصدرفرانس برس - سبوتنيك

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