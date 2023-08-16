الأربعاء, أغسطس 16, 2023
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ماذا فعل بحفيد السيسي؟.. كويتي يُحرج منظمي بطولة الجودو وفضيحة للحكم (فيديو)

لاعب المنتخب الكويتي أحمد البذالي، واجه حفيد الرئيس السيسي وهزمه 9 مرات، ليُقرر الحكم إعادة اللعبة حتى المرة العاشرة حيث انتصر مرة أخرى فلم يجد الحكم مفر من إعلان فوز اللاعب الكويتي

كتب فهمي الورغمي
ماذا فعل بحفيد السيسي؟.. كويتي يُحرج منظمي بطولة الجودو وفضيحة للحكم (فيديو)
الكويتي البذالي يفوز على حفيد السيسي
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وطن- أشار ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لفضيحة رياضية حدثت، أمس الأربعاء، في مدينة العلمين على هامش مباراة ضمن البطولة العربية للجودو في العلمين، جمعت بطل مصر عمر محمود عبد الفتاح السيسي، حفيد الرئيس المصري الحالي، ولاعب المنتخب الكويتي أحمد البذالي.

والتقى اللاعبان في فئة وزن تحت 50 كجم، ضمن منافسات البطولة العربية للجودو، والتي تستضيفها مصر بمدينة العلمين الجديدة، فى الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري.

الكويتي البذالي يفوز على حفيد السيسي رغم التعنت

وفي نفس الفئة المذكورة، تمكّن بطل الكويت اللاعب أحمد البذالي من تحقيق المركز الأول. فيما جاء اللاعب عمر محمود عبد الفتاح السيسي، ضمن المركز الثاني، بينما تقاسم المركز الثالث الثنائى حطاب البذالي من الكويت ونديم مروان من جيبوتي.

اللافت حسب ما ذكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هو لجوء الحكم ضمن البطولة التي تحتضنها مصر، لإطالة عمر المباراة بين حفيد السيسي واللاعب الكويتي أحمد البذالي، حتّى أن الأمر استغرق من الأخير 10 جولات كاملة لنيل الفوز.

وتسوق “وطن” المعطيات التي أشارت لها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بكلّ تحفّظ، بحيث أنه لم يتسن للصحيفة التثبت بشكل مستقلّ من الادعاءات المذكورة أو تفاصيل الجولات بين اللاعبين.

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كيف تُحتسب جولات منافسات الجودو؟

تنص تعليمات لعبة الجودو العالمية على أن توقيت مباريات الرجال تختلف عن توقيت مباريات النساء، حيث إن مباراة فئة الذكور لا تتعدى مدة الخمس دقائق بينما مباريات الإناث لا تتجاوز مدة الأربع دقائق.

وحسب موقع “worldjudoday“سواءٌ كانت مباراة للرجال أو الإناث فلا يوجد هناك نظام الجولات في مباريات الجودو.

وفي حال لم يكن أحد من اللاعبين متفوقاً على الآخر (متعادلان) سيلجأ الحكم لإضافة وقت (النقطة الذهبية) من أجل ترجيح كفة أحد اللاعبين.

وفي النهاية يقوم اللاعبان بالوقوف وجهاً لوجه من أجل إعلان هوية الفائز، وبعد أن يشير الحكم إلى الفائز ينحني المصارعان احتراماً لبعضهما البعض قبل مغادرة الحلبة.

بطولة الجودو 2023 بالعلمين في مصر

وانطلقت، الثلاثاء، منافسات البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين 2023، والتى تستمر حتى 18 أغسطس الجارى، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية، فى ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والأفريقية بإقامة البطولات فى مصر.

وعلى هامش أعمال البطولة العربية للجودو بالعلمين 2023، عقد مسئولو الاتحاد العربي للجودو برئاسة القطري خالد بن حمد العطية، اجتماعًا تنفيذيًا شهد مناقشة العديد من الأمور الهامة على رأسها تشكيل بعض اللجان الخاصة بالاتحاد، إضافة إلى مناقشة تنظيم وإسناد بعض البطولات المقبلة.

المصدرworldjudoday ،توتير ،رصد وتحرير وطن

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