الأربعاء, أغسطس 16, 2023
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حياتنا

لماذا يمتنع الأبناء عن زيارة آبائهم عندما يكبرون في السنّ؟

"إذا كان الأبناء يعيشون بعيدًا عن والديهم، فمن الطبيعي أن تكون الزيارات أقل تواترًا".

كتب معالي بن عمر
يمتنع الأيناء عن زيارة والديهم عندما يكبرون ي السنّ
العلاقة ين الآباء والأبناء
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وطن-تعتبر العلاقة بين الوالدين والأطفال، واحدة من أعمق وأهم الروابط في حياة الشخص. ومع ذلك، في بعض العائلات، يمكن أن ينقطع ااتواصل بين الآباء والأبناء، بحيث لا يزور الأبناء والديهم في كثير من الأحيان.

يمكن أن تكون هذه الظاهرة مقلقة ومؤلمة لكل من الوالدين والأطفال. في هذه المقالة ، سوف نستكشف الأسباب المحتملة وراء هذا الموقف وكيفية التعامل معه بطريقة تفاهم وبناءة بحسب ما أفاد موقع “مينتي أسومبروسا” الإسباني.

التغييرات في ديناميات الأسرة

أحد العوامل الأكثر تأثيرًا التي يمكن أن تؤدي إلى عدم زيارة الأطفال لوالديهم بشكل متكرر هو التغيير في ديناميكيات الأسرة. عندما يكبر الأطفال ، فإنهم يؤسسون حياتهم والتزاماتهم ومسؤولياتهم.

قد يتزوجون وينجبون أطفالًا ويطورون وظائف متطلبة تحد من وقتهم المتاح. يمكن أن تؤدي هذه التغييرات في ديناميكيات الأسرة إلى قضاء وقت أقل للأطفال في زيارة والديهم والحفاظ على نفس القرب الذي كانوا عليه في طفولتهم.

ديناميات الأسرة
انقطاع العلاقة بين الآباء والأبناء

المسافة الجغرافية والالتزامات الشخصية

في كثير من الحالات ، قد تكون المسافة الجغرافية عاملاً محددًا في تكرار زيارات الوالدين. إذا كان الأطفال يعيشون بعيدًا عن والديهم ، فمن الطبيعي أن تكون الزيارات أقل تواترًا بسبب الخدمات اللوجستية والوقت اللازم للسفر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الالتزامات الشخصية ، مثل العمل والدراسة والمسؤوليات الأسرية للفرد ، قد تحد أيضًا من إمكانية زيارة الوالدين، وفق ما ترجمته “وطن“.

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الصراعات والصعوبات التي لم يتم حلها

قد تكون النزاعات والصعوبات التي لم يتم حلها في العلاقة بين الوالدين والطفل سببًا أساسيًا لعدم زيارة الأطفال لوالديهم. يمكن أن تؤدي الخلافات وسوء الفهم أو الأذى العاطفي في الماضي إلى الاستياء أو الشعور بعدم الراحة الذي يدفع الأطفال إلى تجنب الزيارات. في بعض الحالات ، قد يكون من الضروري معالجة هذه المشكلات بصراحة وصدق لإعادة إنشاء اتصال أكثر صحة.

قلة التواصل والتوقعات الواضحة

يمكن أن يساهم الافتقار إلى التواصل والتوقعات الواضحة في عدم زيارة الأطفال لوالديهم بانتظام. قد يفترض الآباء أحيانًا أن أطفالهم يعرفون أنهم مرحب بهم في أي وقت ، بينما قد يشعر الأطفال بعدم الأمان بشأن الوقت المناسب للزيارة. يمكن أن يساعد إنشاء اتصال مفتوح وشفاف حول توقعات ورغبات كلا الطرفين في حل هذه المشكلة.

كيف يمكن للوالدين التعامل مع الموقف إذا لم يقم أبناؤهم بزيارتهم؟

إذا شعر الآباء أن أطفالهم لا يزورونهم كثيرًا كما هو مطلوب ، فمن المهم التعامل مع الموقف بتعاطف وتفهم. يمكن أن يساعدك بدء محادثة مفتوحة وصادقة في فهم الأسباب الكامنة وراء قلة الزيارات والعمل معًا لإيجاد الحلول.

ماذا يمكن للأطفال أن يفعلوا إذا لم يزوروا والديهم بسبب نزاعات لم يتم حلها؟

إذا كانت النزاعات التي لم يتم حلها هي السبب وراء قلة الزيارات ، فقد يفكر الأطفال في طلب المساعدة المهنية ، مثل العلاج الأسري ، لمعالجة المشكلات الأساسية وحلها. التواصل المفتوح والاستعداد للتسامح والشفاء أمران حاسمان أيضًا في هذه العملية.

هل من الطبيعي ألا يزور الأطفال والديهم بنفس التكرار في سن الرشد؟

نعم ، من الطبيعي أن يتغير تكرار الزيارات مع الوالدين مع نمو الأطفال وتأسيس حياتهم الخاصة. ومع ذلك ، فإن الحفاظ على اتصال عاطفي وإيجاد طرق للبقاء على اتصال أمر مهم للحفاظ على علاقة صحية.

يمكن أن يكون الموقف الذي لا يزور فيه الأطفال والديهم بالقدر المطلوب معقدًا وصعبًا لكلا الطرفين. يمكن أن تساهم التغييرات في ديناميكيات الأسرة والمسافة الجغرافية والصراعات التي لم يتم حلها ونقص التواصل في هذا الموقف.

من الأهمية بمكان التعامل مع هذه القضايا من خلال التعاطف والتفاهم والتواصل المفتوح. يمكن أن يساعد الحفاظ على اتصال عاطفي والبحث عن حلول مشتركة في الحفاظ على علاقة صحية وذات مغزى بين الوالدين والطفل ، على الرغم من التحديات التي قد تنشأ في حياة البالغين.

المسافة الجغرافية والالتزامات الشخصية سبب انقطاع التواصل بين الآباء والأبناء
التواصل بين الآباء والأبناء
المصدرمينتي أسومبروسا-ترجمة وتحرير وطن

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