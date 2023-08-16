لماذا يتصرّف الأشقاء كالآباء وما الصراعات التي تتولّد في حياتهم عند البلوغ؟

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وطن-العلاقة بين الأشقاء هي واحدة من أكثر العلاقات ديمومة وأهمية في حياة الشخص. يتشارك الأشقاء تجارب فريدة في الحياة ويمكن أن يكون لها تأثير عميق على التطور العاطفي والاجتماعي لكل فرد.

ومع ذلك، في بعض العائلات، يقوم الأشقاء بأدوار تتجاوز دورهم التقليدي، ليتخذوا دور الوالدين لأشقائهم الصغار. يمكن أن يكون لهذه الديناميكية المعروفة باسم “الأبوة والأمومة”، تأثيرات معقدة على حياتهم عند البلوغ، وفق ما أفاد به موقع “مينتي أسومبروسا” الإسباني.

دور رعاية الأشقاء الكبار لأخواتهم الصغار

في العديد من العائلات، خاصة تلك التي لديها فارق كبير في العمر بين الأشقاء، من الشائع أن يضطلع الأشقاء الأكبر سنًا بأدوار الرعاية والمسؤولية تجاه الأشقاء الأصغر سنًا، حيث يمكنهم المساعدة في الرعاية اليومية والتعليم وحماية أشقائهم الصغار. إذا كان الآباء غائبين، فقد يشعر الأشقاء الأكبر سنًا بمسؤولية تولي هذه المهام الإضافية.

التأثير على حياة الكبار

على الرغم من أن رعاية وحماية الإخوة يمكن أن تكون دليل على الحب والتضحية، فإنه يمكن أن تؤدي أيضًا إلى صراعات وتحديات عاطفية في حياة البالغين. وقد يعاني الأشقاء الذين اضطلعوا بأدوار الأبوة من مزيج من المشاعر المتضاربة، بدءًا من الفخر بمساعدة إخوتهم إلى الاستياء من فقدان جزء من طفولتهم واستقلاليتهم.

صراعات الهوية والاستقلالية

من أكثر التحديات شيوعًا التي يواجهها الأشقاء الذين عملوا كآباء هو تضارب الهوية والاستقلالية. فمع بلوغهم سن الرشد، قد يكافحون للعثور على هويتهم الخاصة وإقامة علاقات صحية خارج ديناميكيات الأسرة. وقد يشعرون بأنهم عالقين بين أدوارهم في تقديم الرعاية ورغباتهم في الاستقلال واكتشاف الذات، وفق ترجمة “وطن“.

العلاقات الشخصية المعقدة

يمكن أن تؤثر ديناميكية الأبوة والأشقاء أيضًا على العلاقات الشخصية في حياة البالغين. فالمسؤوليات المفترضة عند الطفولة يمكن أن تولد الاستياء إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح. وقد يشعر الأشقاء بأنهم أقرب إلى بعض الأشقاء من غيرهم، ما قد يؤدي إلى التوتر والصراع في العلاقات الأسرية.

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هل من الشائع أن يقوم الأشقاء الأكبر سنًا بدور الأب والأم؟

نعم، من الشائع في العديد من العائلات أن يضطلع الأشقاء الأكبر سنًا بأدوار الرعاية والحماية تجاه أشقائهم الصغار، خاصة في المواقف التي لا يستطيع فيها الآباء أداء أدوارهم الأبوية بالكامل.

ما هي بعض الآثار السلبية لتولي أدوار الأبوة في الطفولة؟

على الرغم من أن رعاية الأخوة الصغار يمكن أن يكون دليل على الحب، فإنها قد تؤدي أيضًا إلى صراع عاطفي، وفقدان الاستقلالية، وصعوبات في إقامة علاقات صحية عند البلوغ

كيف يمكن للأشقاء الذين قامو بدور الوالدين التعامل مع الصراع عند البلوغ؟

من المهم أن يسعى الأشقاء الذين قاموا بأدوار الأبوة والأمومة للحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه لمعالجة أي صراعاتهم العاطفية. وقد يكون العلاج الأسري أو الفردي مفيدًا في إدارة هذه التحديات.

إن ديناميكية الأبوة والأمومة هي جانب معقد ومتعدد الأوجه للعلاقات الأسرية. وعلى الرغم من أن رعاية الأشقاء الصغار مُهمّة راقية ودليل على التضحية، فإنها قد تؤدي أيضًا إلى تحديات عاطفية وصراع في وقت لاحق من الحياة.

وختم الموقع بالقول، قد يعاني الأشقاء الذين قاموا بأدوار الأبوة من مجموعة من المشاعر من الكبرياء إلى الاستياء. ومن المهم التعامل مع هذه النزاعات بطريقة صحية، والسعي للحصول على الدعم ووضع حدود لضمان علاقات أسرية أكثر انسجامًا. يمكن أن يكون التعرف على هذه الديناميكيات وفهمها الخطوة الأولى نحو النمو الشخصي والشفاء العاطفي.