فضيحة إماراتية.. حسابات مزيفة تروج لرئاسة قمة المناخ وهذا ما فعلته بشأن الإخوان والسودان

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وطن- يمكن أن يكون أكثر من 100 حساب مؤيد للإمارات العربية المتحدة على X ، المعروف سابقًا باسم تويتر، جزءًا من شبكة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للترويج للرئيس الإماراتي لقمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ ، Cop28.

ونشرت الحسابات ، التي يبدو أنها تديرها شابات ينشرن عن السفر وأزياء الحجاب، أكثر من 500 تغريدة تروج للمؤتمر المقرر عقده في دبي في نوفمبر ، بالإضافة إلى رئيسه المكلف سلطان أحمد الجابر.

وكشف التحقيق الذي أجراه الصحفي البريطاني ماركو سيلفا: “أنا متأكد من أنه سينجح في رئاسة Cop 28 ، لأنه نجح في العديد من المناصب”، وفق موقع ميدل إيست آي.

سارعت بعض الحسابات أيضًا إلى توبيخ التغريدات التي تنتقد الحدث، وقال سيلفا إن الحسابات ربما تكون قد تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي كجزء من حملة منسقة للترويج لدولة الإمارات العربية المتحدة قبل قمة الأمم المتحدة.

وأضاف: “يشير هذا النوع من السلوك إلى درجة من التنسيق تُشاهد عادة في الشبكات المنظمة للحسابات المزيفة. لكن لا يزال من غير الواضح من يديرها أو حتى لماذا”.

ونفى منظمو “كوب 28” الإماراتية تورطهم في الشبكة.

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وفي يونيو ، أفاد مارك أوين جونز ، محلل المعلومات المضللة الرقمية ، بوجود “جهد كبير في مجال التسويق الماكر متعدد اللغات حول “Cop28” على X.

ووجد أن الملفات الشخصية المشبوهة استخدمت صورًا مخزنة ، ووضع علامات على الحسابات المشروعة في سيرهم الذاتية ، بما في ذلك بعض الحسابات التي تم التحقق منها.

رسائل لذباب الإمارات

وتراوحت التدوينات بين مدح أوراق اعتماد الإمارات الخضراء ، وهجمات على جماعة الإخوان المسلمين ، ورسائل تشكر الإمارات على إيصالها مساعدات للسودان.

مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان

وسيكون جابر ، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ، إحدى أكبر شركات النفط في العالم من حيث الإنتاج ، أول مسؤول نفطي يتولى منصب رئيس شركة بترول أبوظبي.

وعلى مدار العقد الماضي، أصبح جابر وجه سياسة الطاقة الإماراتية، حيث شغل مناصب إضافية كوزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة شركة مصدر للطاقة المتجددة المملوكة للدولة.

وأثار تعيينه كرئيس لـ Cop28 انتقادات شديدة، لما يُعتبر تضاربًا واضحًا في المصالح، حيث طالب المشرعون من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بإفادته ودعوته النشطاء إلى التنحي عن أدواره في الصناعة.

وتواجه أبو ظبي بالفعل انتقادات متزايدة بسبب تعيينها مضيفة لقمة المناخ، حيث تعد الإمارات من بين أكبر منتجي النفط والغاز في العالم.

ولمكافحة رد الفعل العنيف، استعانت ” مصدر ” بشركة العلاقات العامة الأمريكية First International Resources “لتعزيز السمعة والمكانة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وسعادة الدكتور سلطان الجابر و Cop28 بين الجماهير الغربية.

وفي مايو الماضي، كشفت صحيفة الغارديان أن أعضاء فريق جابر قاموا بتحرير إدخالات ويكيبيديا لإزالة الإشارات إلى دوره في Adnoc.

وشجب برنامج تعقب العمل المناخي استراتيجية الطاقة الإماراتية لعام 2050، ووصفها بأنها “غير كافية”، حيث تضاءلت تعهداتها في مجال الطاقة المتجددة مقارنة بالاستثمارات المخطط لها في التوسع في النفط والغاز.

وكشف تحليل الحاضرين عن ارتفاع حاد في عدد الأفراد المرتبطين بصناعة الوقود الأحفوري ، متفوقًا حتى على محادثات العام الماضي في شرم الشيخ ، والتي وصفها نشطاء بأنها “معرض تجاري للوقود الأحفوري”.

ويحذر نشطاء من أن تعيين جابر من المرجح أن يزيد من تأييد المصالح الخاصة بالوقود الأحفوري خلال المؤتمر.

بالإضافة إلى المخاوف التي أثارها نشطاء المناخ بشأن أوراق اعتماد الإمارات للمناخ، حذرت جماعات حقوق الإنسان من تداعيات سجل حقوق الإنسان السيئ للدولة على المحادثات.

وخلص إيجاز لمنظمة العفو الدولية إلى أن قمع دولة الإمارات العربية المتحدة لحرية التعبير وتقييد الفضاء المدني والتجسس الرقمي يمكن أن يعرض نجاح الحدث للخطر.