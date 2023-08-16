فخامة سلطانية منقطعة النظير.. عرض إحدى سيارات السلطان قابوس في مهرجان شعبي (شاهد)

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وطن – تداولت حسابات عمانية صورا من مهرجان “عودة الماضي” بمنطقة الحافة أظهرت عرض إحدى السيارات الفخمة للسلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد، من نوع “بي ام دبليو” سوداء طراز (e30 325 جير عادي أصل 5 غيار).

وجاء عرض سيارة السلطان قابوس، في مهرجان (عودة الماضي) ضمن فعاليات خريف صلالة 2023، وحظي العرض بتفاعل واسع بين عموم العمانيين الذين لم يستطيعوا إخفاء انبهارهم بمدى فخامة سيارة السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وشارك ناشطون صورة أخرى قديمة للسلطان الراحل وهو يقود السيارة محل الذكر، وكانت مزينة بالورود الحمراء وتحمل رقم لوحة منجمية “عمان مسقط 6823″

وكانت السيارة تسير في وسط حشد من الناس الذين يحملون الأعلام ويهتفون للسلطان الراحل قابوس بن سعيد الذي كان خلف مقودها.

الصورة سبق أن شاركها حساب “كلاسك عمان“ المهتمّ بتجميع الصور النادرة للسيارات في السلطنة وتسليط الضوء على أصحابها إذا كانوا من الشخصيات البارزة والمهمة.

وعرضت السيارة للبيع في يونيو 2019، وذكر إعلان بيعها أنها قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر الشحن قبل ذلك الموعد بـ 5 أشهر.

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وانطلقت فعاليات مهرجان خريف صلالة في 15 يوليو المنقضي، ومن المقرر انتهاؤها في 31 من الشهر الجاري.

وعلى مرّ السنوات دأب العمانيون أن يستمر المهرجان لمدة طويلة لإعطاء الفرصة للجماهير من مواطنين وزوار للاستمتاع بتجارب ممتعة.