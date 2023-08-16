طعنت بشرف السوريات لتلميع بشار.. “العربية” تضطر لحذف تقرير تسبب لها بفضيحة

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وطن- بثت قناة “العربية” السعودية تقريراً مخزياَ ـ اضطرت لحذفه لاحقا بعد الهجوم الكبير عليها ـ لما قالت إنه سوق لبيع للنساء في المناطق المحررة بشمال سوريا، حيث تجاري في هذا التقرير قناة “الدنيا” التابعة لنظام الأسد، ناسجة مادته من وحي الخيال لتشويه الثورة السورية والمناطق المحررة إرضاء للأسد.

ويأتي ذلك ضمن خطوات التقارب السعودي من نظام الأسد في الآونة الأخيرة، وافتقر التقرير الذي لا يمت للواقع بصلة إلى وجود أدلة وفيديوهات أو صور تثبت مزاعم قناة العربية ـ وفق ناشطين ـ

وسلطت شبكة “شام الإخبارية المعارضة الضوء على تقرير “العربية” الذي زعمت فيه، وجود سوق لبيع النساء وتجارة الرقيق في محافظة إدلب الواقع تحت سيطرة المعارضة السورية، معتمدة في ذلك على دلائل باطلة واسماء وهمية مدعية.

سوق لبيع النساء..!! قناة "العربية" تُجاري قناة "الدنيا" وتنسج تقريراً من وحي الخيال عن إدلب pic.twitter.com/BAufGhBj1P — شبكة شام الإخبارية (@ShaamNetwork) August 15, 2023

قناة العربية تشيطن المعارضة السورية مجاملة لبشار

وادعت أن مقاتلي جبهة النصرة – أو ما باتت تعرف باسم هيئة تحرير الشام- يقومون باحتجاز النساء في سجون سرية من “أديان وأعراق مختلفة من الأيزيديين والمسيحيين والأكراد، ليتم بيعهن مقابل آلاف من الدولارات وابتزاز عائلاتهن.”

واتهمت القناة السعودية هيئة تحرير الشام بتعذيب النساء المناهضين لحكمها دون رحمة، ويتهمهن بممارسة الدعارة وإعدامهن بالرصاص.

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قصص وأسماء وهمية

وبعيداً عن المهنية والدقة والمصداقية التي تدعيها القناة نسجت القناة السعودية التي تدار من داخل الديوان الملكي، لتأكيد مزاعمها قصص وأسماء وهمية لمصادر وأسماء ناشطين مجهولي الهوية.

وقدمت اسم “شريهان رشة ” على أنها “ناجية أيزيدية ” تم بيعها في محافظة الرقة إلى جبهة النصرة في إدلب، ومن ثم قاموا بابتزاز عائلتها للحصول على مال مقابلها.

غضب واستياء بين السوريين على السوشيال ميديا

وأثار تقرير قناة العربية المزور موجة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من بثه وسط التغير الدراماتيكي في التعاطي الإعلامي مع القضية السورية بعد إعادة العلاقات السعودية مع نظام الأسد واستقباله على أراضيها في قمة الجامعة العربية في جدة.

وهو الذي كان يتهم السعودية بإرسال الإرهابيين إلى سوريا، ولم تلبث قناة “العربية” أن قامت بحذف تقريرها من مواقعها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الهجوم الكاسح عليها.

توثيقات وأرقام حقيقية

ووفق التقارير الحقوقية الأممية والمحلية التي ترصد حالات حقوق الإنسان في سوريا وتوثيق الانتهاكات المسجلة في إدلب على يد “هيئة تحرير الشام” من خلال توثيقات وأرقام حقيقية للاعتقالات والتعذيب، لم تذكر أي من تلك التقارير أي حديث عن سبايا في إدلب ما يؤكد زيف وفبركات قنوات العربية التي تنقل روايات خيالية على لسان مؤيدي نظام الأسد ومناوئي الثورة السورية.

حكومة الإنقاذ ترد

وكانت “وزارة الإعلام” التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب،نفت بشكل قاطع ما جاء به تقرير “العربية الحدث” ، حول “سوق السبايا في إدلب”، والذي أعدته صحفية كردية حاقدة على المنطقة، وحذفته القناة بعد سلسلة الردود السلبية التي تلقتها وهاجمتها لعدم دقة المعلومات وفضح حقيقة التقرير.

وجاء في بيان “الإنقاذ”، أنها تنفي ما ورد في التقرير جملة وتفصيلا، لاسيما ما ذكره عن علاقة الجهات الرسمية في إدلب بقصة الفتاة الإيزيدية أو وجود سجن أو سوق للسبايا” في منطقة إدلب، كما نفت رواية اعتقال النساء وما يتعرضن له حسب دعوى التقرير من معاملة وحشية، أو اعتقال للمعلمين والمعلمات بدعاوى باطلة.

معلومات كاذبة

كما أصدرت هيئات إعلامية سورية بيانًا مشتركًا نفت فيه “المعلومات الكاذبة” التي وردت في تقرير لقناة العربية حول وجود سوق للسبايا في مدينة إدلب.

هيئات إعلامية في المحرر تنفي "معلومات كاذبة" نشرتها قناة العربية حول إدلب هيئات إعلامية سورية تصدر بيانًا مشتركًا تنفي فيه "المعلومات الكاذبة" التي وردت في تقرير لقناة العربية حول وجود سوق للسبايا في مدينة إدلب. البيان قال إن القناة نشرت تقريرًا تحدث عن وجود "سوق للسبايا… pic.twitter.com/2oRTSPqddJ — الوكالة السورية للأنباء – سنا (@syrianewsag) August 16, 2023

وقال البيان إن القناة نشرت تقريرًا تحدث عن وجود “سوق للسبايا والنخاسة في إدلب” مؤكدًا أن هذا الادعاء غير صحيح وهو مبني على وجهة نظر تحمل طابعا سياسيًا، خاصة “بعد زيارة بشار الأسد للسعودية”.

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ودعا البيان قناة العربية وكل الوكالات الإعلامية إلى توخي الدقة والمهنية والمصداقية قبل نشر أي تقرير.

تقرير كاذب ومهين

وأثار التقرير والفبركات والأكاذيب التي تضمنها موجة من الغضب والإستياء في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي واصفين هذا التقرير بالكاذب والمهين.

وعلق الناشط “عمر مدنية” في هذا السياق: “قناة العربية بدلاً من أن تتحدث عن إجرام بشار الأسد وتجارته للمخدرات تنسج تقريراً من وحي الخيال عن إدلب تقول أن هناك سوقاً لبيع النساء!”

قناة #العربية بدلاً من ان تتحدث عن اجرام بشار الاسد و تجارته للمخدرات تنسج تقريراً من وحي الخيال عن #إدلب تقول أن هناك سوق لبيع النساء! — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) August 15, 2023

وتساءل “علي محمد” :”ما دلالات اتهام قناة “العربية” أن هناك سوق لبيع النساء في إدلب“.

وأضاف :” إلى أي درجة السفالة والنذالة والعهر والدعارة والقذارة وصلت هذه القناة.. السوريات هن من أعطى الشرف وحرائر إدلب هن عنوان الطهر والنقاء”.

ولم يبد “عبد الله” استغرابه مما قدمته قناة العربية على شاشاتها فهذه القناة لطالما اشتهرت كما قال بالكذب والنفاق، حسب وصفه.