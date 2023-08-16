سيارة لويس هاميلتون ذات الـ8.5 مليون التي صُنعت خصيصاً له تتحطم في نفق! (صور)

لكن السيارة الفخمة، تضررت بشدة بعد حادث في نفق على الطريق السريع A55 في منطقة “كونوي”، شمال ويلز.

ونشر “إيثان غيل”، مصور السيارات الفاخرة، صورًا للأضرار، وكتب: “يوم حزين جدًا في عالم السيارات مساء اليوم. سيارة لم أكن أعتقد أنني سأراها يومًا”.

واضاف: “منذ رؤيتي لها على يوتيوب وهي تجوب شوارع موناكو في الأيام السابقة، كانت دائمًا سيارة أحلم برؤيتها”.

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وتابع: “مساء اليوم، تعرضت هذه السيارة باغاني زوندا 760 LH التي كانت مملوكة سابقًا للويس هاميلتون لحادث في نفق بينماينباخ، كونوي، شمال ويلز”.

وقال: “أتمنى أن تتم إعادة ترميم السيارة بشكل كامل وأن تعود إلى الطريق مستقبلاً.”

السيارة الفريدة من نوعها، التي تتميز باللون الأرجواني الخارجي، تم طلبها شخصيًا بواسطة هاميلتون قبل سبع سنوات.

تستطيع زوندا 760 LH الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 217 ميلاً في الساعة. ويمكنها الانطلاق من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في أقل من ثلاث ثوان.

وقد اشتهر لويس هاميلتون من قبل بأنه اصطدم بالسيارة في ثلاث سيارات متوقفة في عام 2015 في مونتي كارلو قبل جائزة البرازيل الكبرى.

وكشف أن الحادث كان نتيجة للاحتفال الشديد وقلة النوم التي تسببت في فقدانه السيطرة على السيارة.