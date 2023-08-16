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سيارة لويس هاميلتون ذات الـ8.5 مليون التي صُنعت خصيصاً له تتحطم في نفق! (صور)

السيارة الفخمة من طراز "باغاني زوندا 760LH" تضررت بشدة بعد الحادث

كتب أنس السالم
تحطم سيارة لويس هاميلتون السابقة بحادث في نفق
لويس هاميلتون اشترى سيارة باغاني زوندا 760LH بـ1.6 مليون جنيه إسترليني وباعها بمبلغ 8.5 مليون
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وطن – تعرضت سيارة “سوبركار” الفارهة من طراز “باغاني زوندا 760LH”، التي كان يملكها سائق الفورمولا 1 لويس هاميلتون، لحادث في نفق بالمملكة المتحدة تسبب بأضرار كبيرة.

وكان “هاميلتون” اشترى السيارة مقابل 1.6 مليون جنيه إسترليني، وتم تصنيعها خصيصًا لبطل العالم في الفورمولا 1 سبع مرات.

وحقق السائق ربحًا صافيًا قدره 7 ملايين جنيه إسترليني بعد بيع السيارة النادرة بمبلغ 8.5 مليون جنيه إسترليني العام الماضي.بحسب ما أوردته صحيفة thesun البريطانية

لكن السيارة الفخمة، تضررت بشدة بعد حادث في نفق  على الطريق السريع A55 في منطقة “كونوي”، شمال ويلز.

تحطم سيارة لويس هاميلتون
سيارة لويس هاميلتون السابقة تضررت بشدة بعد الحادث

ونشر “إيثان غيل”، مصور السيارات الفاخرة، صورًا للأضرار، وكتب: “يوم حزين جدًا في عالم السيارات مساء اليوم. سيارة لم أكن أعتقد أنني سأراها يومًا”.

واضاف: “منذ رؤيتي لها على يوتيوب وهي تجوب شوارع موناكو في الأيام السابقة، كانت دائمًا سيارة أحلم برؤيتها”.

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تحطم سيارة لويس هاميلتون بحادث في نفق
السيارة الفريدة من نوعها تتميز باللون الأرجواني الخارجي

وتابع: “مساء اليوم، تعرضت هذه السيارة باغاني زوندا 760 LH التي كانت مملوكة سابقًا للويس هاميلتون لحادث في نفق بينماينباخ، كونوي، شمال ويلز”.

وقال: “أتمنى أن تتم إعادة ترميم السيارة بشكل كامل وأن تعود إلى الطريق مستقبلاً.”

سيارة لويس هاميلتون السابقة من طراز باغاني زوندا 760LH
السيارة من طراز باغاني زوندا 760LH

السيارة الفريدة من نوعها، التي تتميز باللون الأرجواني الخارجي، تم طلبها شخصيًا بواسطة هاميلتون قبل سبع سنوات.

تستطيع زوندا 760 LH الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 217 ميلاً في الساعة. ويمكنها الانطلاق من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في أقل من ثلاث ثوان.

وقد اشتهر لويس هاميلتون من قبل بأنه اصطدم بالسيارة في ثلاث سيارات متوقفة في عام 2015 في مونتي كارلو قبل جائزة البرازيل الكبرى.

وكشف أن الحادث كان نتيجة للاحتفال الشديد وقلة النوم التي تسببت في فقدانه السيطرة على السيارة.

المصدرthesun - ترجمة وتحرير وطن

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