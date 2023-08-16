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دنيا بطمة تكرر إهانتها لـ محمد السادس.. هل تعمدت هذه المرة وما هو سر إطلالتها الفاضحة؟ (شاهد)

دنيا بطمة نشرت عدة فيديوهات كشفت فيها عن صدرها بشكل فاضح وعلى غير عادتها

كتب سالم حنفي
دنيا بطمة تكرر إهانتها لـ محمد السادس.. هل تعمدت هذه المرة وما هو سر إطلالتها الفاضحة؟
دنيا بطمة
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وطن- على الرغم من فعل الامر في وقت سابق واقتناع الناس بأنه غير مقصود، عادت الفنانة المغربية دنيا بطمة إلى ما اعتبره البعض إلى إهانة الملك محمد السادس.

ونشرت دنيا بطمة عبر خاصية “الاستوري” على حسابها في “انستغرام” مقطع فيديو خلال إحيائها حفل زفاف إلا أنها كررت فيه ما فعلته في حفل سابق قبل نحو أسبوعين.

وظهرت دنيا بطمة وهي مستسلمة لأحد الحاضرين وهو يقوم برمي (النقطة) الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك محمد السادس عليها وتركها تسقط على الأرض وهي ترقص وتدوسها بأقدامها.

وأظهر مشهد لحظة تعلق الأوراق النقدية عليها إلا انها تركتها تسقط على الأرض.

إطلالة مثيرة بصدر بارز

وفي سياق آخر، نشرت دنيا بطمة مجموعة من الفيديوهات المثيرة لها والتي أظهرتها على غير إطلالاتها السابقة.

وأطلت دنيا بطمة في أحد الفيديوهات داخل سيارتها وهي متجه للشاطئ مرتدية قبعة من القش ونظارة شمسية، مع توب أسود ضيق مفتوح الصدر، أظهر صدرها بشكل فاضح.

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وظهرت دنيا بطمة مرة اخرى عقب وصولها الشاطئ بنفس الإطلالة، حيث التقطت لنفسها العديد من الفيديوهات التي تركز من خلالها على إبراز صدرها.

دنيا بطمة تهين محمد السادس دون قصد

وبالعودة إلى موضوع إهانة الملك، فقد سبق وان تورطت دنيا بطمة وإن كان بغير قصد بإهانة محمد السادس خلال إقامتها إحدى حفلات الزفاف، وذلك بحسب مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “انستغرام“، قبل نحو أسبوعين.

وظهرت دنيا بطمة أثناء إقامتها حفل الزفاف وهي تتفاعل بشدة مع الحضور الذين استمتعوا بكل ما قدمته مرتدية القفطان المغربي.

وبينما كانت دنيا بطمة تتفاعل مع سيدة كانت ترقص بجانبها وتقوم برمي “النقطة” عليها ووضعها للأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك محمد السادس في جيب القفطان على صدرها، سقط الكثير من الاوراق لنقدية على الارض ما جعل دنيا بطمة تدوس عليها أثناء غنائها.

دنيا بطمة تتنبه للأمر

وأظهر الفيديو كذلك لحظة تنبه دنيا بطمة للأمر، ما دفعها للالتفات للخلف وتوجيه بعض التعليمات لإحدى العازفات في الفرقة والتنبيه عليها بلملمة الأوراق النقدية الملقاه على الأرض، وهو ما ما قامت السيدة بتنفيذه على الفور.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن

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